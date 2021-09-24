Сестра Ким Чен Ына: КНДР готова прекратить войну с Югом, но только при выполнении ряда условий

26 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Ким Ё Чжон - сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына - обладает немалым влиянием в Пхеньяне

Влиятельная фигура в верхних эшелонах власти в Пхеньяне, сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына заявила, что КНДР готова возобновить переговоры с Югом, если он прекратит свою "враждебную политику".

Ким Ё Чжон назвала предложение президента Сеула Муна объявить об официальном прекращении корейской войны "интересной и замечательной идеей".

В своем заявлении она сказала, что Пхеньян готов обсудить улучшение межкорейских отношений - но только если Юг откажется от своей, по ее словам, жесткой враждебной политики по отношению к Северу.

"В нынешней ситуации нет никакого смысла объявлять об окончании войны, оставив в неизменности все, что может стать семенем войны между сторонами, которые враждовали более полувека", - говорится в заявлении Ким, распространенном официальным информационным агентством Севера KCNA.

"Необходимо отбросить двуличное отношение, нелогичные предрассудки, вредные привычки и враждебную позицию, оправдывающую собственные действия, при этом нарушая осуществление нашего справедливого права на самооборону, - продолжает она. - Только когда это предварительное условие будет выполнено, можно будет сесть лицом к лицу и объявить о прекращении войны".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Насколько известно, у Северной Кореи не так много пусковых установок для баллистических ракет

Прекращение войны

Заявление Ким Ё Чжон обнародовано в ответ на новый призыв Сеула официально объявить о прекращении Корейской войны.

На этой неделе президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал две Кореи и их союзников - США, которые поддерживают Юг, и Китай, крупнейший экономический партнер Севера, - формально объявить о прекращении конфликта и установить мир на полуострове.

Корейская война закончилась в 1953 году перемирием, а не мирным договором, в результате чего технически стороны по-прежнему находятся в состоянии войны.

Президент Мун неоднократно призывал принять декларацию о прекращении войны в надежде, что это поможет возобновить отношения с Пхеньяном, испортившиеся после провала переговоров между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном в 2019 году. Но Пхеньян отклонил эту идею как преждевременную.

В Сеуле почти пять лет надеялись положить конец продолжающейся более 70 лет войне на Корейском полуострове, отмечает корреспондент Би-Би-Си в Сеуле Лора Бикер.

Но у президента Муна остается мало времени. Его преемник будет избран в марте.

Мун даже встретился с Ким Чен Ыном на священной вершине горы Пэкту. Но с тех пор отношения между двумя Кореями ухудшились. Северная Корея даже взорвала офис, специально построенный для переговоров между сторонами.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Ни деду, ни отцу Ким Чен Ына не удалось встретиться с действующим президентом США

Заявление Ким Ё Чжон, казалось бы, вновь позволяет надеяться на улучшение ситуации, однако оно в основном состоит из предостережений и предварительных условий.

Санкции и оружие

Южная Корея в начале сентября испытала свою первую баллистическую ракету подводного базирования, всего через несколько часов после того, как Северная Корея испытала собственное оружие.

Северная Корея также часто критиковала ежегодные совместные военные учения Южной Кореи и США.

Отношения между двумя странами не сильно улучшились после того, как переговоры о денуклеаризации между Кимом и президентом США Дональдом Трампом зашли в тупик в 2019 году.

Мун Чжэ Ин, который сделал взаимодействие с Севером краеугольным камнем своего президентства, ранее утверждал, что объявление о прекращении войны побудит Север к денуклеаризации.

Северная Корея, в свою очередь, призвала к отмене жестких экономических санкций, против чего, в свою очередь выступили США, твердо увязав отмену санкций с отказом КНДР от ядерного оружия.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Спутниковый снимок Йонбёна, декабрь 2019 года

На это Пхеньян пойти не согласен. В январе текущего года Ким Чен Ын обещал продолжить развитие своей ядерной программы. По его словам, северокорейские специалисты создают как миниатюрные тактические боеголовки, так и сверхмощную водородную бомбу.

Поначалу не было признаков того, что в этом направлении реально ведутся какие-то работы. Казалось, режим всецело сосредоточился на ухудшающемся положении в экономике и продовольственном дефиците.