"Принуждение к инвестициям". Российские власти и металлурги договорились о налогах

Ольга Шамина

Би-би-си

12 минут назад

Автор фото, Alexander Astafyev//TASS

Правительство и крупный российский бизнес после нескольких недель обсуждений и переговоров наконец договорились, как менять налоговую нагрузку на металлургический сектор, по крайней мере об этом власти заявили в четверг.

Весной первый вице-премьер Андрей Белоусов публично сообщил, что металлурги "нахлобучили" государство на 100 млрд рублей. Он говорил, что компании выиграли из-за роста цен на мировых рынках и должны отдать эти деньги в бюджет.

Металлурги публично спорили с позицией Белоусова. Заявление о "нахлобучивании" весной привело к обвалу российского рынка.

"С кем вы, мастера металлургии и химии?"

Этот спор продолжался несколько месяцев и активизировался в последние недели - как раз в период, когда правительство разрабатывало бюджет и готовилось внести его проект в Госдуму.

Возможно, вмешаться в этот процесс пришлось лично премьер-министру Михаилу Мишустину. Агентство РИА Новости распространило "редкие кадры из Белого дома": премьер, министры и бизнесмены сидят за одним большим столом и обсуждают налоги.

Белоусов на этом совещании был более сдержан, но все же в очередной раз упрекнул бизнес за малые вложения в инвестиции. Это и тормозит экономику, заявил он.

"Почти 90 лет назад в марте 1932 года Максим Горький написал замечательную известную статью "С кем вы, мастера культуры?" Вот хочется спросить: с кем вы, мастера металлургии и химии? Вы в национальной повестке или нет?" - спросил он у металлургов (цитата про сайту правительства).

Законопроект "по принуждению к инвестициям"

Премьер Мишустин на встрече заявил, что бизнесу и правительству удалось договориться. Это же подтвердил журналистам уже после окончания встречи министр финансов Антон Силуанов.

Но какие конкретно договоренности они заключили, из публичных заявлений почти не ясно.

Изымать сверхдоходы у металлургов чиновники планировали двумя способами. Первый - повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

"По НДПИ договорились по ставкам... Нашли компромиссные цифры, - сказал журналистам глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин (цитата по Интерфаксу). - По [железной] руде - 4,8%, по жидкой стали - 2,7%... По минеральным удобрениям компромисс был достигнут. Договорились, что на три года действует".

Второй способ изъять сверхдоходы - повышение налога на прибыль для компаний, которые выплачивают большие дивиденды (и, по мнению чиновников, мало инвестируют).

Чиновники и бизнес придумали формулу: отношение чистой прибыли компании к разнице суммы дивидендов и инвестиций. В зависимости от результата ставка должна составить 25% или 30% - вместо нынешних 20%. Чем больше объем инвестиций, тем меньше налог.

Правительство предложило создать рабочую группу с РСПП для обсуждения налоговых инициатив - в частности, законопроекта "по принуждению к инвестициям", сообщил журналистам Шохин.

Мишустин же об этом говорил так: "Уважаемые представители бизнеса, конечно, это ваше право распоряжаться и решать, как распоряжаться всеми заработанными средствами, но сейчас во всем мире главным показателем социальной ответственности считается то, сколько бизнес вкладывает в развитие и своего дела, и своей страны".

При этом власти и бизнес договорились отложить как минимум до 2023 года обсуждение прогрессивного налога на прибыль, размер которого будет зависеть от дивидендных выплат и инвестиций, сообщил глава РСПП.

Борьба за сверхприбыли и дивиденды

Фактически история повторяется. В 2018 году Белоусов, который тогда был помощником президента по экономическим вопросам, уже предлагал изъять сверхдоходы у металлургических и химических компаний. Его письмо утекло через телеграм-канал "Незыгарь". Это вызвало панику на рынках, обвал акций компаний, о которых шла речь, и резкую критику с их стороны.

Помощник президента хотел тогда изымать деньги не на инвестиции, а на выполнение национальных проектов - это цели по развитию различных сфер экономики и общества, которые президент Владимир Путин поставил после очередного переизбрания в 2018 году.

Тогда все закончилось созданием рабочей группы РСПП и правительства, на которой обсуждалось, как предприниматели будут добровольно вкладывать деньги в проекты из указа Путина. Теперь снова будет рабочая группа с теми же участниками.

Публикация письма, по словам самого Белоусова, имела "эффект гранаты, брошенной в курятник", писал Forbes почти год спустя после скандала. Белоусов утверждал, что бизнесмены его неправильно поняли - и навредили сами себе, показав письмо журналистам.

Государство давно борется и с "завышенными" дивидендами, большая часть которых выплачивается в офшоры. Новый виток обсуждение этой темы получило в марте 2020 года. Тогда, за несколько месяцев до голосования по поправкам в Конституцию и на старте пандемии, Путин поручил правительству разобраться с офшорами - так, чтобы российские компании перестали экономить в них на дивидендных и других выплатах. Тогда же он анонсировал повышение НДФЛ для "богатых" россиян.

Для Кремля борьба с дивидендами в офшорах стала ответом на "запрос на справедливость", для правительства - дополнительным источником доходов в коронавирусный кризис. Правительство начало пересматривать соглашения о двойном налогообложении с самыми популярными офшорами - Кипром, Мальтой, Люксембургом и Нидерландами. Им предлагалось повысить свои нулевые (или очень низкие) ставки по дивидендам до российского уровня. Кто-то согласился, кто-то пока отказывается.