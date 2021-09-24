Миллиардер Сергей Галицкий заявил, что болен и поэтому меняет структуру ФК "Краснодар"

54 минуты назад

Автор фото, Valery Matytsin/TASS Подпись к фото, Сергей Галицкий на матче чемпионата России по футболу между "Краснодаром" и "Уфой" 1 марта 2021 года

Бизнесмен Сергей Галицкий, занимающий пост президента футбольного клуба "Краснодар", сообщил о своей болезни. Он не уточнил, чем именно болеет, но анонсировал изменение структуры управления "Краснодаром", заявив, что его клуб "не должен зависеть от одного человека".

"Да, я три игры пропустил. Для краснодарцев это не секрет - я болею, и, к сожалению, у меня такой период в жизни, что не могу посещать домашние игры в большом количестве. Не могу столько общаться с клубом - в том количестве, в котором необходимо президенту. Но это жизнь, ты часто не являешься хозяином своей судьбы. Я, к сожалению, не в той форме и поэтому некоторые игры пропускаю", - сказал 54-летний Галицкий в интервью YouTube-каналу "Коммент.Шоу".

По его словам, в следующем году в "Краснодаре" должны появиться совет директоров и наблюдательный совет: "Мы работаем над тем, чтобы структура изменилась. Клуб не должен зависеть от одного человека. Я работаю над структурой, чтобы бюджет в 50-60-70 млн долларов был без меня и чтобы школа могла финансироваться без меня. Думаю, что к марту-апрелю мы закончим все эти процессы".

Миллиардер не стал говорить, чем именно болеет. Источник в окружении Галицкого сообщил РБК, что о его болезни стало известно около двух месяцев назад.

Галицкий при этом заверил, что финансирование "Краснодара" будет "на 100% идти моими деньгами, но без меня и независимо от того, могу ли я посещать игры". По его выражению, жители города имеют право знать, что болеют "за то, что завтра может закончиться".

Галицкий и "Краснодар"

Футбольный клуб "Краснодар" был основан в 2008 году. Владелец - Галицкий, который был основателем российской торговой сети "Магнит". Forbes оценивает его состояние в 3,5 млрд рублей, он занимает 40-ю строчку в рейтинге журнала.

В начале 2018 года бизнесмен продал около 29% своих акций "Магнита", который под управлением Галицкого стал крупнейшей сетью в России, банку ВТБ за 138 млрд рублей (2,45 млрд долларов) и оставил все посты в компании, сосредоточившись на футболе.

В апреле этого года главным тренером футбольного клуба Галицкого стал белорусский специалист Виктор Гончаренко, который до этого возглавлял московский ЦСКА. Сейчас "Краснодар" занимает шестую строчку в таблице российской премьер-лиги.

Клуб трижды становился бронзовым призером чемпионата России, два раза доходил до 1/8 финала Лиги Европы. В 2020 году Галицкий начал строительство второго футбольного стадиона рядом с первым для футбольной академии "Краснодар".