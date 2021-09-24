Московская полиция взялась за КПРФ, чтобы помешать протестам после выборов

39 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Михаил Лобанов (слева) и Валерий Рашкин на митинге 20 сентября

Московские власти отказали коммунистам в проведении акции протеста против итогов выборов в Госдуму на Пушкинской площади 25 сентября - в связи с пандемией. Роскомандзор пригрозил блокировкой сайту КПРФ, а столичная полиция второй день подряд задерживает участников предыдущего митинга, прошедшего в понедельник. Что происходит?

Полицейские обходы

В Москве полицейские второй день массово обходят дома участников несогласованного митинга, который депутаты Госдумы от КПРФ провели в понедельник, на следующий день после выборов, на Пушкинской площади в Москве, сообщает "ОВД-Инфо".

Накануне правозащитный проект подсчитал, что полицейские пришли к 19 участникам митинга, девять из них были задержаны - в том числе бывший кандидат в депутаты Госдумы Сергей Курганский, муниципальный депутат Сергей Власов и Иван Шматин, который был доверенным лицом кандидата Михаила Лобанова.

Пресс-служба московской полиции утром заявила, что к административной ответственности привлекли 30 участников митинга КПРФ на Пушкинской площади, а "комплекс мероприятий, направленный на установление личностей участников, продолжается".

После этого задержания действительно продолжились. В частности, задержали депутата Мосгордумы от КПРФ Елену Янчук. Она рассказала, что ее отследили по камерам.

В этом году с помощью камер видеонаблюдения были задержанны десятки человек, побывавших на несогласованных акциях протеста в поддержку Алексея Навального. Теперь, судя по сообщением коммунистов, эта технология стала применяться и в отношении них.

Митинг на Пушкинской проводил депутат от КПРФ Валерий Рашкин, который проиграл выборы в Бабушкинском одномандатном округе Москвы, но прошел в Госдуму по партийному списку. На нем выступали и другие кандидаты и депутаты от компартии.

Полиция не вмешивалась, хотя согласованным мероприятие не было - массовые собрания в Москве запрещены с начала пандемии коронавируса. Коммунисты протестовали против результатов выборов в одномандатных округах и требовали отменить итоги электронного голосования (без учета которого в Госдуму проходили многие их кандидаты).

Позже в пятницу задержали еще одну представительницу КПРФ - муниципального депутата по району Перово Елену Славинскую. В разговоре с "ОВД-Инфо" ее муж сообщил, что интерес полиции может быть связан с участием Славинской в митинге на Пушкинской площади 20 сентября.

Затем полицейские, представившиеся работниками уголовного розыска, пришли домой к сотруднику штаба бывшего кандидата Михаила Лобанова Никите Иноземцеву. Как пишет "ОВД-Инфо", они угрожали выпилить дверь, если Иноземцев откажется получить повестку в полицию по поводу акции КПРФ на Пушкинской.

Кандидата в Госдуму от КПРФ Виталия Петрова и, по данным "ОВД-Инфо", еще несколько человек также задержали и доставили в полицию - всех, предположительно, в связи с митингом 20 сентября.

Вечером полицейские в штатском оцепили здание московского горкома КПРФ, где находится бывший кандидат в депутаты Павел Иванов, утверждает телеграм-канал SOTA. Сам Иванов заявил, что силовики пришли за ним после его призывов приходить на субботнюю встречу с депутатами КПРФ. Полиция пришла и к главе фракции КПРФ в Мосгордуме Николаю Зубрилину, попытавшись вручить ему повестку, от получения которой тот отказался, пишет телеграм-канал.

Кроме того, издание утверждает, что оперативники центра "Э" (по борьбе с экстремизмом) оцепили выходы из Мосгордумы и "караулят депутатов от КПРФ и их помощников".

"Народный сход" или встреча с депутатами

Провести в субботу, 25 сентября, новый митинг в Москве коммунист Рашкин предложил еще в понедельник. Информация о "народном сходе" появилась на сайте ЦК КПРФ.

Мэрия Москвы отказала КПРФ в согласовании акции. Туда поступало уведомление о проведении в субботу "публичного мероприятия в форме митинга" с участием до 5 тысяч человек, подтвердили ТАСС в пресс-службе департамента региональной безопасности, но это невозможно из-за ограничений в связи с пандемией.

В пятницу стало известно, что Роскомнадзор направил редакции сайта ЦК КПРФ уведомление о возможной блокировке за призывы к участию в несогласованных акциях. Компартия переписала свой анонс.

"Мы убрали тот материал, который допускал двойное толкование, и поставили тот, где говорится о встрече с депутатами. А там, где указывалось, что это "народный сход", - он же может быть и в форме встречи, и в форме митинга - мы убрали, чтобы здесь не было блокировки сайта", - рассказал РИА Новости член президиума ЦК КПРФ Сергей Обухов.

Вечером Роскомнадзор снял претензии к сайту КПРФ. "В настоящий момент администратор сайта исполнил требование ведомства, удалив запрещенную информацию", - цитирует заявление ведомства ТАСС.

Тем временем лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов также сообщил о своем задержании - по его словам, в связи с публикацией в соцсетях информации о встрече с депутатами КПРФ в субботу. По словам Удальцова, его оставляют на ночь в отделении полиции до судебного заседания.

Супруга политика Анастасия Удальцова была кандидатом от КПРФ в Нагатинском одномандатном округе и лидировала в нем после обработки 100% протоколов - до введения результатов электронного голосования.

Соратник Удальцова Леонид Развозжаев - они вместе проходили по одному уголовному делу - также задержан, следует из сообщения в его телеграм-канале.

Прокуратура Москвы и полиция заявили, что предупредили шесть человек, призывающих к участию в "публичном мероприятии на Пушкинской площади" 25 сентября, об ответственности. Имена этих шестерых официально названы не были. РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что среди них есть депутат Рашкин.

КПРФ, несмотря на предупреждения властей, не планирует отменять акцию 25 сентября, но сократит ее по времени, заявил РИА Новости зампред ЦК КПРФ Владимир Кашин.

"Это встреча с депутатами - абсолютно законная. Абсолютно законная", - заявил агентству лидер компартии Геннадий Зюганов. Правда, он при этом попросил обращаться с дальнейшими вопросами по поводу мероприятия к своем заместителю Кашину и в московский горком.