Белград и Приштина конфликтуют из-за номерных знаков, водители блокируют дороги

54 минуты назад

Подпись к фото, Пограничный переход Яринье между Косово и Сербией в среду заблокировали косовские сербы

Этнические сербы, компактно проживающие на севере Республики Косово, признанной частью мирового сообщества, в среду заблокировали грузовиками шоссе на подъездах к Яринье, основному пункту перехода на границе с Сербией, и разбили рядом палаточный лагерь, где собралось несколько сотен человек.

Они недовольны вступившим в силу в понедельник распоряжением правительства Косова не пропускать в страну автомобили с сербскими номерами и требовать от их владельцев временные косовские номера, которые они могут получить на границе за 20 долларов.

Белград, не признающий независимость Косова, сначала вообще не пускал к себе машины с косовскими регистрационными знаками, а в 2011 году разрешил при условии уплаты особой пошлины. В результате водители, часто ездящие в Сербию, предпочитали пользоваться ее номерами.

Теперь косовский премьер Альбин Курти решил покончить с таким, по его мнению, неравноправным и несправедливым положением. Это было частью предвыборной программы, с которой он пришел к власти в марте этого года.

Курти считает, что две страны должны взаимно признать автомобильные номера друг друга.

"Наше предложение практичное и честное", - заявил он в среду на заседании правительства.

"Это не дискриминация и не провокация", - написал Альбин Курти в "Твиттере".

Комиссар ЕС по вопросам расширения Евросоюза Оливер Варгели призвал стороны проявлять сдержанность, снизить напряженность, начать диалог и безотлагательно обеспечить свободу передвижения.

"Односторонние действия - не решение", - написал он в "Твиттере".

Курти рассказал журналистам, что верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель попросил его поговорить с Белградом о деэскалации конфликта. Косовская сторона готова начать переговоры, но согласие Белграда пока не получено.

"Мы готовы в любой момент организовать встречу в Брюсселе", - сказал пресс-секретарь ЕС по международным делам Еврокомиссии Петер Стано.

Президент Сербии Александр Вучич во вторник заявил спецпосланнику ЕС по сербско-косовскому диалогу Мирославу Лайчаку, что он требует для начала убрать с севера Косова подразделения полицейского спецназа ROSA.

Согласно прежним договоренностям, они не размещались в районах компактного проживания сербского меньшинства, но вошли туда на этой неделе, чтобы обеспечить выполнение нового правила о номерных знаках.

"Пусть сначала восстановят прежнее положение, тогда и будем разговаривать", - заявил он журналистам после встречи с Лайчаком.

Автор фото, Anadolu Agency

Профессор Приштинского университета Неджмедин Спахин в интервью Би-би-си заявил, что политика Белграда в вопросе о номерных знаках противоречит двусторонним договоренностям 2011-го и 2016 годов о свободе передвижения. Он считает действия своего правительства оправданными, но понимает, отчего "люди с севера" рассержены.

Часть косовских сербов принципиально отказывается соблюдать новый порядок.

"Мы отсюда не уйдем, - заявил 43-летний обитатель палаточного городка, представившийся корреспонденту Франс пресс как Дежан. - Пусть Курти вернет нам наши сербские номера".

Другие готовы пойти на компромисс.

"Этот конфликт никому не нужен. Пускай они наконец договорятся", - сказала 60-летняя Снежана Славкович перед тем, как купить временный косовский номер.

По данным МВД Косова, на 23 сентября были выданы 6375 временных номеров, в том числе полторы тысячи - в первые сутки действия новых правил.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, За водителями следит РОСУ, косовский ОМОН

Сербская служба Би-би-си в репортаже от 21 сентября описала мытарства водителей.

Один из них, Мирко Илич, из-за перекрытия дорог был вынужден бросить машину в Яринье и идти пешком 10 километров до ближайшего косовского города Митровица. "Это полное безумие", - заявил он.

В 1,9-миллионном Косове живет около 50 тысяч сербов, около 40 тысяч из них - в четырех муниципалитетах на севере страны.

Конфликт между сербами и косоварами (этническими албанцами) имеет давнюю историю.

В 1998 году в ходе предпринятой тогдашним президентом Сербии Слободаном Милошевичем "операции по восстановлению конституционного порядка" погибло около тысячи местных жителей. Некоторые косовские источники говорят о 13 тысячах жертв. 230 тысяч человек бежали в соседние страны.

После военного вмешательства НАТО в марте-июне 1990 года Косово, формально оставаясь в составе Сербии, фактически превратилось в международный протекторат, а в феврале 2008 года провозгласило независимость.

Официальные дипломатические отношения с Косовом поддерживают 98 из 193 государств-членов ООН, еще 19 де-факто рассматривают его как суверенное государство.

Среди не признавших - Китай, Россия, Индия, а из стран ЕС - Испания, Румыния, Словакия, Греция и Кипр.

Россия неоднократно заявляла, что признает Косово лишь после того, как это сделает Сербия.

Косово не представлено в ООН, но является членом МВФ, Всемирного банка и ФИФА, участвует под своим флагом в международных спортивных соревнованиях.

В 2013 году Белград и Приштина договорились в Брюсселе начать диалог о нормализации двусторонних отношений, но реального прогресса не достигли.