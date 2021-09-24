Дайджест: в США арестован зампред "Новатэка" Джитвэй; ЦИК готовится утвердить результаты выборов в Думу. Главное 24 сентября

8 минут назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Марк Энтони Джитвэй (фото 2007 года)

Американское министерство юстиции сообщило, что в США арестован заместитель председателя правления российской газовой компании "Новатэк" Марк Энтони Джитвэй, которому предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов. В 2019 году Джитвэй получил российское гражданство, но также оставался подданным США.

"Новатэк" - вторая по объемам добычи после "Газпрома" российская газовая компания, производящая около 10% российского газа, ее возглавляет один из самых влиятельных в России бизнесменов Леонид Михельсон. Джитвэй работает зампредом ее правления с 2010 года, а в Россию он переехал еще в 1995-м.

В обвинительном заключении сказано, что в период с 2005 по 2016 годы Джитвэй скрывал от властей США свои доходы и собственность, в том числе в оффшорных компаниях, на многие миллионы долларов. По данным Минюста США, на одном из его счетов в швейцарских банках хранилось около 93 млн долларов. Как сообщает Минюст, для уклонения от уплаты налогов Джитвэй использовал различные схемы, в том числе перерегистрировал активы на имя своей тогдашней жены - гражданки России.

Агентство ТАСС передает со ссылкой на электронную базу суда во Флориде, что власти просят назначить для Джитвэя залог в размере 80 млн долларов.

Если его признают виновным, бизнесмену грозит заключение на долгие годы - наказание только по одному случаю мошенничества с использованием электронных средств коммуникаций составляет в США до 20 лет тюрьмы. Еме также будут предъявлены отдельные обвинения по другим статьям, каждая из которых может добавить к его сроку несколько лет.

Рейтер сообщает, что компания "Новатэк" отказалась прокомментировать сообщения об аресте Джитвэя.

ЦИК утвердит результаты выборов в Думу

Российский Центризбирком намерен официально утвердить результаты выборов в Государственную думу.

Автор фото, EPA

Согласно сведениям ЦИК, в новом составе нижней палаты российского парламента конституционное большинство получит прокремлевская партия "Единая Россия".

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Оппозиционеры, в том числе сторонники находящегося в тюрьме Алексея Навального, обвиняли власти в многочисленных нарушениях и фальсификациях. Власти же называют эти выборы самыми организованными и честными за последнее время.

Больше всего вопросов у оппозиции вызвали результаты дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Москве - именно благодаря голосам, поданным онлайн, победу в столице одержали кандидаты от "Единой России" и поддерживающие власть политики. Представители Коммунистической партии России намеревались в пятницу подать иск, оспаривающий результаты ДЭГ в Москве.

Кроме того, в пятницу в Хабаровске вступил в должность победивший на этих выборах губернатор Михаил Дегтярев. В этом году он сменил популярного в регионе представителя ЛДПР Сергея Фургала, который был обвинен в уголовных преступлениях и отстранен, что вызвало массовые протесты. О выборах хабаровского губернатора рассказывает наш политический корреспондент Петр Козлов.

Первый саммит Четырехстороннего диалога по безопасности

В Вашингтоне состоится первый в истории очный саммит лидеров стран, участвующих в Четырехстороннем диалоге по безопасности. Эту группу, известную как Quad ("четверка") некоторые российские СМИ называют "азиатским НАТО", поскольку она может рассматриваться как альтернативная оборонная структура, способная противостоять Китаю и России в азиатско-тихоокеанском регионе.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Премьер-министр Индии Нарендра Моди и вице-президент США Камала Харрис во время встречи в Белом доме пред саммитом "четверки"

Во время саммита президент США Джо Байден примет в Белом доме участников инициативы - премьер-министра Австралии Скотта Моррисона, главу правительства Индии Нарендру Моди и премьер-министра Японии Ёсихидэ Сугу.

Quad была создана еще в 2007 году, однако ее лидеры собираются лично впервые, в марте они проводили переговоры в формате видеоконференции.

Погибли альпинисты на Эльбрусе

При восхождении на самую высокую гору России Эльбрус погибли пятеро альпинистов, во время похода также скончалась еще одна девушка. 14 участников восхождения удалось спасти, поисково-спасательная операция в Кабардино-Балкарии продолжалась более семи часов.

Автор фото, MCHS Подпись к фото, Видимость в районе поисков - не более одного метра, говорят в МЧС России

Организатор похода Денис Алимов из клуба Elbrus.guide рассказывает, что после начала восхождения один из его участников сломал ногу, при этом погода на Эльбрусе начала резко ухудшаться. Поэтому альпинисты не смогли спуститься вовремя - и разделились на три группы, чтобы те, кто может идти быстрее, не ждали более медленных. Прочитайте, что рассказал Алимов о трагических событиях на Эльбрусе.

В Италии задержан лидер каталонских сепаратистов Карлес Пучдемон

Итальянские власти по запросу Испании задержали Карлеса Пучдемона - бывшего лидера Каталонии, возглавившего движение за независимость региона. Он был арестован в аэропорту Альгеро - города на острове Сардиния.

Автор фото, Reuters

Испанские власти обвиняют Пучдемона в организации референдума об отделении Каталонии, который Мадрид считает незаконным. Пучдемон является депутатом Европарламента, который недавно лишил его неприкосновенности. Ожидается, что в пятницу политик предстанет перед судом, который рассмотрит вопрос о его экстрадиции в Испанию.

ЕС хочет унифицировать зарядные устройства для гаджетов

Европейская комиссия предлагает ввести в Европе единый стандарт зарядных устройств для электронных устройств, таких как смартфоны, наушники и планшетные компьютеры.

Автор фото, Getty Images

Если эти меры будут одобрены, все европейские гаджеты могут перейти на зарядки типа USB-C, а другие разъемы, прежде всего Micro-USB и Lightning будут запрещены. Не удивительно, что с такими мерами не согласен крупнейший в мире производитель электроники - компания Apple, которая оснащает некоторые свои устройства зарядными устройствами собственного стандарта Lightning.

"Чудо-дом", окруженный лавой на Пальме

На острове Пальма, одном из Канарских островов, с воскресенья продолжается извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Потоки лавы уже разрушили 350 зданий, около 6 тыс. местных жителей было эвакуировано.

Автор фото, Alfonso Escalero Подпись к фото, The residence has been dubbed a 'miracle house' for escaping the lava

Но дому, который изображен на этом снимке невероятно повезло: потоки раскаленной лавы его каким-то чудом не затронули, хотя здание оказалось полностью окружено выжженной землей. Именно поэтому местные жители стали называть его "чудо-домом".

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Вулкан Кумбре-Вьеха: лава разрушает все по пути к морю

Линда Евангелиста призналась, что ее изуродовала косметическая процедура

Супермодель Линда Евангелиста рассказала, что из-за космической процедуры по уменьшению числа жировых клеток ее внешность была "навсегда обезображена". В своем Инстаграме она заявила, что именно по этой причине в последние годы не появлялась на публике.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Это снимок Линды Евангелисты 2009 года. В последнее время она почти не показывает свое лицо, на редких фото в социальных сетях оно прикрыто платками или шляпами.

Как говорит Евангелиста, пять лет назад она прошла процедуру по уменьшению числа жировых клеток, в результате которой число этих клеток на самом деле увеличилось, а ее внешность была изменена до неузнаваемости. Модель рассказала, что после этого пережила две "болезненные космические операции, которые оказались безуспешными".

Евангелиста решила подать в суд на компанию, которая предложила ей косметическую процедуру. Би-би-си обратилась к этой фирме с просьбой прокомментировать ситуацию и пока ждет ответа.

FT: бывший министр финансов Великобритании помог заключить контракт с "Русалом"

Британская Financial Times сообщает (требуется подписка) со ссылкой на свои источники, что бывший министр финансов Великобритании Джордж Осборн помог своему новому работодателю - консалтинговой фирме Robey Warshaw заключить контракт с "Русалом" - крупным российским производителем алюминия.

Осборн возглавлял министерство финансов в консервативном правительстве Дэвида Кэмерона, а с апреля этого года работает в Robey Warshaw. Теперь эта лондонская компания будет помогать "Русалу" в переговорах с "Норильским никелем", который контролирует Владимир Потанин.

Как сообщает FT, сделке помогло знакомство Осборна с Грегом Баркером - председателем совета директоров связанной с "Русалом" компании EN+. Баркер был министром в правительстве Кэмерона.

При этом в 2008 году Осборн рассказывал, что пять раз встречался с основателем "Русала" Олегом Дерипаской, в том числе четыре раза во время отдыха на одном из греческих островов. Сейчас Дерипаска не владеет компанией "Русал" из-за санкций, введенных против него США.

Washington Post: из-за "Гаванского синдрома" уволена глава резидентуры ЦРУ в Вене

Washington Post сообщает, что американские власти уволили главу резидентуры ЦРУ в Вене Памелу Спратлен, поскольку правительство было недовольно тем, как она вела расследование случаев "Гаванского синдрома" среди сотрудников посольства США в Австрии.

Автор фото, AFP via Getty Images Подпись к фото, Демонстрант около посольства США в Вене

Согласно источникам издания, увольнение призвано продемонстрировать американским спецслужбам, что правительство относится к "Гаванскому синдрому" очень серьезно. Этим термином называют серию необъяснимых пока симптомов, выявленных в последние несколько лет у американских дипломатов, разведчиков и членов их семей по всему миру. В числе прочего они жалуются на головные боли, шум в ушах, головокружение и неспособность сконцентрироваться.

Некоторые представители американских спецслужб полагают, что эти симптомы являются результатом направленного воздействия микроволн. Часть экспертов считают, что в подобных нападениях виновата Россия, в Москве подобные утверждения называют абсурдными.

Как пишет Washington Post, к отставке Спратлен призывали пострадавшие от синдрома - во время телеконференции с ней они спросили о выводах доклада ФБР, в котором утверждается, что их симптомы имеют психологические, а не физические причины. Спратлен отказалась оценить верность подобных утверждений. Недавно мы подробно рассказывали о разных версиях происхождения "Гаванского синдрома" и его возможной связи с действиями России.

Почему растут цены на газ в Европе и при чем здесь Россия?

В последние недели Европа сталкивается с серьезным энергетическим кризисом - здесь не хватает газа и цены на "голубое топливо" стремительно растут.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Европе вновь приходится жечь уголь, чтобы восполнить дефицит газа

Многие европейские политики считают, что в этом виновата Россия - один из крупнейших поставщиков газа на европейский рынок. Однако наш экономический корреспондент Алексей Калмыков объясняет, что с ценой на топливо все не так просто, как кажется некоторым.