В Италии задержан лидер сепаратистов Каталонии Карлес Пучдемон. Его экстрадиции требует Испания

37 минут назад

Автор фото, Reuters

Бывший лидер движения за независимость Каталонии Карлес Пучдемон задержан на итальянском острове Сардиния, сообщил его адвокат в "Твиттере". Согласно сообщению Гонсало Бойе, Пучдемона задержали по международному ордеру на арест, изданному Испанией в октябре 2019 года.

В сообщении Бойе сказано, что Пучдемон посещал Сардинию в качестве депутата Европарламента. Юрист также утверждает, что ордер, по которому задержали политика, "приостановлен решением Суда Европейского союза".

Согласно заявлению офиса Пучдемона, которое цитирует агентство Рейтер, тот был задержан в аэропорту города Альгеро на Сардинии, куда он прибыл для участия в международной выставке. Представители Пучдемона сообщают, что на следующий день он предстанет перед апелляционным судом, которому предстоит принять решение о его возможном освобождении, либо экстрадиции в Испанию.

Как передает корреспондент Би-би-си, на Сардинии Пучдемон планировал рекламировать каталонский фольклор и проводить встречи с местными лидерами.

Испанские власти обвиняют Пучдемона в подстрекательстве к мятежу за его роль в организации референдума о независимости Каталонии в 2017 году, который испанский суд признал незаконным.

Пучдемон бежал из Испании, а в 2019-м был избран депутатом Европарламента и получил иммунитет от судебного преследования. Однако в марте этого года европейские депутаты решили снять неприкосновенность с него и с двух его соратников.

Неудавшийся референдум

В 2017 году власти Каталонии во главе с Пучдемоном провели референдум о независимости Каталонии от Испании, а затем провозгласили независимость. Центральные власти Испании объявили референдум незаконным, а участие в нем приняли почти одни только сторонники независимости - остальные жители Каталонии его бойкотировали.

Автор фото, NurPhoto/Getty Подпись к фото, На выборах парламента Каталонии в середине февраля сторонники независимости от Испании собрали совсем небольшое, но большинство

После референдума центральные власти Испании отправили под суд 12 лидеров сепаратистов, и девять из них в 2019 году получили тюремные сроки - от 9 до 13 лет - за "подстрекательство к мятежу" и "растрату бюджетных средств" (на референдум). Такое же обвинение предъявлено и бежавшим из Испании Пучдемону с соратниками.

В июле этого года власти Испании решили помиловать девятерых лидеров сепаратистов.