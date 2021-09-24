Палата представителей США одобрила новые санкции против России

19 минут назад

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Палата представителей США одобрила ужесточение санкций против России. Это произошло при одобрении проекта оборонного бюджета на следующий финансовый год, с 1 октября. За инициативу проголосовали 316 членов конгрессменов, против выступили 113.

В проект бюджета включили поправку, запрещающую гражданам США проводить сделки с российским суверенным госдолгом на вторичном рынке.

Поправку предложил демократ от Калифорнии Брэд Шерман. Она запрещает гражданам США покупать или продавать вновь выпущенные российские суверенные долговые обязательства не только на первичном, но и на вторичном рынке.

Как сообщало агенство "Блумберг", под запрет попадут облигации в любой валюте, выпущенные Центральным банком России, Фондом национального благосостояния (ФНБ) и Федеральным казначейством со сроком погашения более 14 дней.

Также в проекте есть поправка о рекомендации администрации президента США Джо Байдена рассмотреть введение санкций в отношении 35 россиян. В их числе - премьер-министр Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, председатель Центризбиркома Элла Памфилова, мэр Москвы Сергей Собянин, бизнесмены Роман Абрамович, Алишер Усманов, Олег Дерипаска, а также главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, телеведущий Владимир Соловьев, генеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст и другие.

Перечень предложили соратники оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков и Иван Жданов - они его передали представителям Евросоюза и США в феврале 2021 года. Полный список накануне заседания опубликовал в "Твиттере" член Хельсинкской комиссии и конгрессмен Пол Массаро.

Кроме ограничений в отношении ряда россиян, проект оборонного бюджета предусматривает новые санкции против "Северного потока-2". Если этот проект будет принят, то президент США будет обязан не позже чем через 15 дней после вступления инициативы в силу ввести ограничения против всех лиц и компаний, причастных к деятельности и строительству "Северного потока-2".

Теперь проект поправок поступит на утверждение сената, а затем на подпись президента.

В российском МИДе назвали новые санкции "продолжением политики сдерживания". "Подобные документы штампуют вообще уже без привязки к реальности. Да, это часть политики сдерживания, но к Организации Объединенных Наций не имеет никакого отношения", - заявила Захарова в эфире телеканала "Россия 1", отвечая на вопрос, связаны ли возможные санкции с участием российской делегации в Генассамблее ООН.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал проект новых санкций США против 35 россиян "внутрипарламентскими упражнениями". "То, что в конгрессе в различных комиссиях существует огромное количество людей, которые плохо разбираются в российской реальности, но при этом не любят нашу страну, это не секрет ни для кого", - добавил Песков.