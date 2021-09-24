Актрису, спародировавшую пресс-службу российского МВД, арестовали на 10 суток

35 минут назад

Автор фото, BARAKuda/YouTube

В Уссурийске арестовали на 10 суток актрису Ларису Кривоносову, спародировавшую представителя МВД Ирину Волк. Актриса сыграла в юмористических видео о вымышленном депутате Виталии Наливкине.

В ролике "Виталий Наливкин предотвратил теракт" от 22 сентября, опубликованном на канале BARAKuda в YouTube, актриса от имени "официального представителя Уссурийского района" Марины Вольф рассказала о найденной на остановке сумке с морковью. Ролик напоминает пресс-релизы МВД, на которых выступает официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Кривоносову оштрафовали на тысячу рублей за незаконное ношение формы сотрудника полиции. Кроме того, ее арестовали на 10 суток, но уже за другое правонарушение. Сама актриса рассказала изданию newsbox24.tv о том, что арест ей назначили за "ненахождение дома", так как у нее были "инциденты с правоохранительными органами".

Как следует из официального комментария МВД, Кривоносова "ранее неоднократно была судима за умышленное причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью, истязание, угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью", а административные ограничения она систематически не соблюдала.

Основатель юмористического проекта Андрей Клочков в беседе с Русской службой Би-би-си заявил, что "им нужно было найти официальный предлог, чтобы обосновать арест".

"Само по себе внимание правоохранительных органов для нас не неожиданность, но случаи с арестом возникают нечасто, последний раз был год назад, когда Наливкина арестовывали на пять суток", - продолжил Клочков.

"Конечно, такой срок для нас является неожиданностью, и мы считаем, что это неприемлемо по отношению к людям, которые занимаются творчеством", - сказал основатель шоу об аресте Кривоносовой.

По его словам, ролики просто "отражают действительность нашей жизни и медиапространства, которая всем знакома". "Снимая наши видеоролики, мы закладываем туда актуальную проблематику, которая бы находила отклик у зрителя. Нашими персонажами использовались сценические образы и костюмы, в которых они соответствуют исполняемым ролям", - пояснил основатель шоу.

По его мнению, "правоохранителей возмутило", что с ними ролики не согласовали. "Замысел тогда [в случае согласования] будет теряться", - пояснил Клочков.

Он заявил, что в шоу и дальше будут появляться подобные пародии. "Как снимали, так и будем снимать. Актеры понимают, что не совершают ничего противоправного, тем более, мы оказываем всяческую поддержку", - сказал основатель шоу.

Кривоносова несколько раз появлялась в форме сотрудника полиции в сериале про Виталия Наливкина, выходящем на канале BARAKuda. Как писали местные СМИ, всякий раз на ней был китель с разными знаками отличия, а погоны менялись - от подполковника МВД до генерал-лейтенанта.

В середине июня 2020 года суд в Уссурийске арестовал на пять суток актера Андрея Неретина, исполняющего роль депутата Виталия Наливкина. Актера задержали еще 15 июня на улице - якобы за нецензурную брань. На следующий день ему назначили арест, признав виновным по части 2 статьи 20.1 КоАП (мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением сотрудникам полиции). После выхода ролика с участием Кривоносовой его снова арестовали по тому же обвинению, но на двое суток.