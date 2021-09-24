Акции "Новатэка" на Московской бирже упали после задержания финдиректора в США

31 минуту назад

Автор фото, Alexander Ryumin/TASS

Акции газовой компании "Новатэк" в начале торгов на Московской бирже в пятницу упали на более чем 4% на фоне новостей об аресте в США финдиректора компании Марка Джитвэя.

Акции компании обвалились сразу после открытия биржи: инвесторы начали их продавать и цена акции упала до 1791 рублей за штуку. Падение составляло около 4%, но затем бумаги вновь начали покупать, а к 12:30 мск они стоили уже около 1840 рублей за штуку - падение на тот момент составляло около 1,6%.

Акции упали на фоне сообщения американского минюста об аресте заместителя председателя правления российской газовой компании "Новатэк" Марка Энтони Джитвэя по обвинению в уклонении от уплаты налогов. В 2019 году Джитвэй получил российское гражданство, но также оставался подданным США.

Джитвэю угрожают длительные сроки заключения - до 20 лет по самой тяжелой из статей обвинения.

"В "Новатэке" не получали никаких официальных запросов или других документов от властей США или других стран относительно Марка Джитвэя. В настоящий момент в компании выясняют обстоятельства случившегося. Данная ситуация не оказывает и не окажет воздействие на деятельность компании", - заявили в компании.

Как говорится в обвинительном заключении, с 2005 по 2016 годы Джитвэй скрывал от властей США свои доходы и собственность, в том числе в оффшорных компаниях, на миллионы долларов. По данным минюста США, на одном из его счетов в швейцарских банках хранилось около 93 млн долларов. Как сообщает ведомство, для уклонения от уплаты налогов Джитвэй якобы использовал различные схемы, в том числе перерегистрировал активы на имя своей тогдашней жены - гражданки России.

Агентство ТАСС передает со ссылкой на электронную базу суда во Флориде, что власти просят назначить для Джитвэя залог в размере 80 млн долларов.

В России Джитвэй работал с 1995 года. В совет директоров "Новатэка" он вошел в 2003 году. В августе 2007 года его избрали членом правления "Новатэка", с июля 2010 года он занимает должность заместителя председателя правления компании.

В 2014 году "Новатэк" попал под финансовые санкции США. Джитвэй из-за этого перестал участвовать в финансовых сделках компании, а также переговорах по их заключению. Он выступал на публичных мероприятиях, представляя финансовую отчетность "Новатэка" инвестиционному сообществу и презентуя проекты компании.