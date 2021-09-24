В России зафиксирован новый максимум смертей от коронавируса за сутки

12 минут назад

Автор фото, Vladimir Gerdo/TASS

За последние сутки от коронавируса в России скончались 828 человек, говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с эпидемией в пятницу, 24 сентября. До этого за все время пандемии суточная смертность от вируса ни разу не превышала 820 человек.

Показатель в 820 человек ща сутки фиксировался дважды - 26 августа и накануне, 23 сентября. По данным оперативного штаба, общее число умерших с начала пандемии превысило 202 тысячи человек.

Всего за последние сутки в России выявлено 21 379 случаев заболевания - это чуть меньше, чем днем ранее, когда заболевание было диагностировано у 21 438 человек. Полностью выздоровели 15 828 человек.