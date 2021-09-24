"Веру запретить нельзя". Пять волгоградцев приговорены к реальным срокам за членство в "Свидетелях Иеговы"

Тимур Сазонов

Ростов-на-Дону, Би-би-си

час назад

Автор фото, Valery Sharifulin/TASS

Суд в Волгограде приговорил пятерых жителей города к реальным срокам за участие в деятельности запрещенной в России организации "Свидетели Иеговы". Подсудимые не признали вину и говорят, что "веру запретить нельзя".

Семерых свидетелей Иеговы задержали в Волгограде еще в середине мая 2019 года - об этом сообщалось на сайте самой организации (ее деятельность запрещена на территории РФ в апреле 2017 года решением Верховного суда).

К некоторым из участников сотрудники ФСБ и полиции приходили прямо на работу. По свидетельствам очевидцев, силовики не предоставили никаких документов или постановлений суда, но "вели себя вежливо".

Самому старшему из задержанных был тогда 81 год, младшему - 36 лет. Оба они в итоге избежали уголовного преследования. Под суд пошли только пятеро: Валерий Рогозин, Сергей Мельник, Игорь Егозарян, Вячеслав Осипов и Денис Пересунько. Всех их обвинили в том, что они якобы были "старейшинами" и фактически руководили деятельностью общины "Свидетелей Иеговы" в Тракторозаводском районе Волгограда.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Волгоградской области, подсудимых признали виновными в вербовке новых сторонников в организацию, пропаганде запрещенного религиозного учения, призывах к отказу от медицинского вмешательства, в том числе экстренного, и к "непризнанию государственных органов и органов местного самоуправления".

Кроме того, говорится в сообщении, обвиняемые организовывали собрания, богослужения и раздавали религиозную литературу - в том числе с соблюдением строгих мер конспирации. Все это, по версии обвинения, происходило с июля 2017 по август 2018 года, то есть уже после признания "Свидетелей Иеговы" запрещенной организацией.

Трем мужчинам - Осипову, Рогозину и Пересунько - вменялось также финансирование экстремистской деятельности. Суд счел, что на собраниях под видом добровольных пожертвований велся сбор денег, которые шли на обеспечение работы как местной общины, так и федеральной организации иеговистов.

Собранные пожертвования шли на покупку технического оборудования для видеотрансляций, аренду помещений для собраний и работу проповедников, говорится в сообщении Объединенной пресс-службы судов Волгоградской области. Суд установил, что всего с июля 2017 года по май 2019-го участники общины собрали на эти цели более 140 тысяч рублей.

Обвинение запросило для всех пятерых от семи до девяти лет лишения свободы. Но суд в итоге приговорил обвиняемых к срокам от шести до шести с половиной лет колонии общего режима. Затем в течение четырех лет им запрещено занимать руководящие должности в общественных и религиозных организациях.

При этом в апреле текущего года одного из обвиняемых, Дениса Пересунько, отправляли на психиатрическую экспертизу - в конце марта он был госпитализирован.

"Речь о психиатрической экспертизе, да. Во-первых, у человека был нервный срыв - он попал в соответствующую больницу. Суд запросил информацию о том, с каким диагнозом он туда попал. В ходе этого выяснилось, что ранее у него выявлялись заболевания, связанные с психиатрией. Правда, там в разных справках от разных источников указывались разные диагнозы. Поэтому суд назначил экспертизу для установления реального диагноза", - весной этого года рассказывал волгоградскому порталу V1.RU источник, знакомый с ходом следствия.

В зависимости от заключения экспертизы Пересунько мог избежать уголовного наказания и отправиться на принудительное лечение. Судя по оглашенному приговору, этого не произошло.

Как рассказал "Кавказскому узлу" один из адвокатов обвиняемых Роман Левин, приговор ему пока не вручен. Но защита намерена его обжаловать.

"Я думаю, суд сделал выводы о руководящей роли Рогозина, поэтому он получил больше (шесть с половиной лет - Би-би-си). Осипов, Пересунько и Рогозин обвинялись в двух преступлениях, а Егозарян и Мельник - в одном", - сказал адвокат.

"Кавказский узел" цитирует родственников некоторых из свидетелей Иеговы. По их словам, реальный приговор был ожидаемым, хотя они до последнего надеялись на "условку". Сын Валерия Рогозина Вадим назвал приговор "высосанным из пальца".

"Понятно было, что в любом случае какой-то обвинительный приговор будет, оправдательного мы не ждали. Мы надеялись, что если бы их хотели посадить, то не выпускали бы из СИЗО изначально, думали, может, дадут условно или штраф. А то, что посадят на шесть лет - я считаю, что это вообще бред в контексте всей России. Ни одного пострадавшего, за что такие сроки?" - рассказал он "Кавказскому узлу".