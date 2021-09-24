Коронавирус в мире: юный голландец отстоял право на прививку в суде; рекордое число заболевших в Южной Корее

24 сентября 2021, 14:45 GMT Обновлено 9 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В австралийском Сиднее продолжается локдау. Некоторые послабления сделаны только для полностью вакцинированных

Рекордное число заболевших в Южной Корее; ВОЗ одобрил "коктейли антител", которыми лечили Дональда Трампа; Нобелевские лауреаты снова получат свои премии дома. Эти и другие новости о ситуации с пандемией в мире - в нашем обзоре.

По данным Университета Джонса Хопкинса, за время пандемии вирусом заразилось более 230,6 млн человек , умерло - более 4,7 млн.

Лидером по обоим показателям является США. На днях было официально признано, что эпидемия Covid-19 стала более смертоносной для страны, чем "испанка" в начале XX века.

Борьба за прививку в суде

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В Нидерландах одобрены прививки для 12-17-летних с разрешения обоих родителей

12-летний голландец через суд добился права на вакцинацию против Covid-19, чтобы получить возможность навещать свою умирающую бабушку.

Отец мальчика относится к числу вакцинных скептиков и выступал категорически против. И хотя в Нидерландах одобрена вакцинация подростков 12-17 лет, сделать прививку представителям этой возрастной категории можно только с одобрения обоих родителей.

Судья города Гронингена Барт Тромп принял сторону мальчика, постановив, что в данном деле его интересы стоят выше озабоченности отца.

В судебных материалах говорится, что истец хотел провести как можно больше времени с бабушкой, у которой диангностирован рак легких четвертой степени.

Суд отверг доводы отца о том, то вакцины не прошли достаточно клинических испытаний и могут негативно отразиться на репродуктивных органах человека.

По словам судьи, эти заявления научно не обоснованы.

Родители мальчика разведены, и мама поддержала его решение обратиться в суд.

По законам страны, если родители не могут договориться по любому вопросу, требующему их согласия, суд принимает решение в интересах ребенка.

ВОЗ одобрила "коктейли антител"

Автор фото, SOPA Images Подпись к фото, Эффективность этого препарата доказана, но из-за высокой стоимости он недоступен бедным странам

Всемирная организация здравоохранения одобрила в пятницу применение препаратов из смеси антител к коронавирусу, разработанных компаниями Regeneron и Roche. Иначе их еще называют "коктейлями антител".

Впервые о коктейле Regeneron заговорили, когда он был предложен в качестве меры предосторожности заболевшему Дональду Трампу.

Препараты предусмотрено давать в крайних случаях при высоком риске развития тяжелой формы Covid-19.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выдало экстренное разрешение на применение препаратов еще в ноябре прошлого года.

Британия одобрила их на своей территории, а Евросоюз находится в процессе рассмотрения.

Одобрение ВОЗ означает, что препаратам дан зеленый свет для глобального применения.

В пятницу в организации заявили, что сейчас необходимо задействовать все возможные рычаги для борьбы с пандемией, которая с новой силой вспыхивает в разных частях планеты.

Однако в ВОЗ обратили внимание на высокую стоимость препаратов и призвали производителя Regeneron сделать их доступными для бедных стран.

Ситуация в мире

Автор фото, SOPA Images Подпись к фото, В июле началась очередная волна заболеваемости в Южной Корее. С тех пор центральные районы Сеула полностью опустели

В Южной Корее зафиксировано рекордное число заболевших с начала пандемии - 2434 новых случая.

Очередная волна заражаемости наблюдается в стране с начала июля. При этом статистика смертности и тяжелых случаев остается низкой.

В пятницу власти страны заявили, что намерены разработать стратегию, в которой акцент будет сделан не на борьбу с коронавирусом, а на то, как научиться с ним жить.

По плану правительства, к концу октября будет полностью вакцинировано 80% взрослого населения страны.

Автор фото, NurPhoto Подпись к фото, Коронавирусные ограничения в Норвегии продержались дольше, чем в большинстве стран Европы

Власти Норвегии подтвердили в пятницу, что в эти выходные в стране снимаются коронавирусные ограничения.

"Ровно 561 день назад мы ввели жесткие меры, которые стали первым случаем ограничения общественных свобод в мирное время в истории страны. Пришло время вернуться к нормальной жизни", - заявила премьер-министр Норвегии Эрна Солберг.

Норвегия - страна с одной из самых благоприятных статистик: 185,3 тысячи заболевших, 850 умерших. При этом коронавирусные ограничения продержались здесь дольше, чем в большинстве стран Европы.

Нобелевки на дому

Церемония награждения Нобелевской премией в этом году пройдет без лауреатов.

Шведский нобелевский комитет счел, что ситуация с пандемией все еще не располагает к большим торжествам.

В отличие от прошлого года, когда мероприятие проходило полностью в режиме онлайн, в этом году победители будут объявлены в Стокгольме в торжественной обстановке, с небольшим числом зрителей. Премии будут отправлены в соотвествующие страны.

Приехать лично на вручение сможет только лауреат Нобелевской премии мира, которого объявляют и награждают в Осло.