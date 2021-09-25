1500 неполадок: жители престижного небоскреба в Нью-Йорке судятся с девелоперами

12 минут назад

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Если вы проживаете на Манхэттене по адресу Парк-авеню 432, то можно не сомневаться, что жилье у вас класса экстра-люкс, да и соседи под стать: певица Дженнифер Лопес, один из членов семейства, владеющего брендом текилы Jose Cuervo, саудовский магнат Фаваз аль-Хокаир и прочие миллионеры.

При высоте в 426 метров небоскреб является третьим по высоте зданием Нью-Йорка и самым высоким жилым домом в мире. От видов, открывающихся с верхних этажей (а всего их в небоскребе 85) захватывает дух, равно как и от цен на апартаменты ( всего их 104), которые начинаются от нескольких миллионов и заканчиваются десятками миллионов долларов (дороже всех - $95 млн - стоит пентхаус Фаваза аль-Хокаира с шестью спальнями, семью ванными комнатами и библиотекой).

В небоскребе, спроектированном уругвайским архитектором Рафаэлем Виньоли по принципу "чистой геометрической формы" и построенному за 1,25 млрд долларов, есть все, что только можно пожелать, от собственного ресторана и фитнес-центра с сауной и бассейном до площадки для игры в гольф.

Но кто бы мог подумать, что хозяева апартаментов подадут в суд на застройщиков из-за дефектов в строительстве небоскреба, и дефектов этих - около полутора тысяч, от застревающих лифтов и протекающих потолков до чудовищных, непонятно откуда возникающих звуков.

И это при том, небоскреб был сдан в эксплуатацию всего 6 лет назад, а квартиры в нем уходили за десятки миллионов долларов.

О жалобах со стороны жильцов и обвинениях строителей и компании, которая управляет недвижимостью, в некомпетентности впервые еще в феврале 2021 года написала New York Times.

В статье сообщалось, как в 2018 году протечка на техническом этаже на несколько недель вывела из строя два лифта. Затоплено было также несколько квартир, и по крайней мере один потенциальный покупатель, узнав об этом, отказался от сделки.

Среди почего обитатели престижной недвижимости жаловались на лифты, застревающие при сильном ветре в результате отклонения шахты, скрипящие звуки, которые издает при этом вся конструкция, неприятные вибрации, а также взрывы в системе электроповодки и мусоропровод, который, по словам одного из владельцев квартир, издает звуки, подобные разрывающейся бомбе, заставляя при этом каждый раз вздрагивать.

Исследование, проведенное по заказу группы жильцов, обнраружило, что 73% электрической, водопроводной и механической инфраструктуры здания не соответствует проектным планам.

Жильцы также жаловались на непомерно высокие цены ресторанных услуг, которые входят в стоимость квартплаты. Они подскочили с 1200 долларов в 2015 году до 15 тыс. в 2020-м. Стоимость страховки только за два года возросла на 300%.

В результате жители проблемного небоскреба подали в Верховный суд Нью-Йорка коллективный иск на 250 млн долларов против компаний-девелоперов и застройщиков, CIM Group и Macklowe Properties, в котором в качестве повода указываются вопросы, связанные с риском для жизни. При этом указанная сумма не включает возможные штрафные санкции, а также размеры индивидуальных исков, которые могут быть поданы впоследствии.

"Владельцы квартир заплатили за них десятки миллионов долларов, однако вместо обещанных суперлюксовых апартаментов им продали сплошные поломки и недостатки", - говорится в письме, сопровождающем иск.

В свою очередь, застройщики в собственном заявлении настаивают на том, что дом 432 на Парк-авеню считается одним из лучших жилых объектов Манхэттена и бесценным дополненем к нью-йоркской линии горизонта.

К тому же они ссылаются на то, что доступ управляющей компании к некоторым квартирам ограничен, что мешает исправлять проблемы, и указывают на "некоторых особенно громких жильцов".