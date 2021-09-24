В ЦИК подвели итоги выборов в России. К чему у проигравших партий больше всего претензий?

Наталия Зотова

Би-би-си

7 минут назад

Автор фото, Vladimir Gerdo/TASS Подпись к фото, Элла Памфилова фальсификаций на выборах не увидела

На заседании Центризбиркома, где в пятницу утверждали итоги выборов в Госдуму, обсуждали чистоту процедуры в целом и электронное голосование в частности. К последнему в дни подсчета голосов возникло больше всего претензий: например, московская КПРФ зовет избирателей на митинги, настаивая, что именно с помощью ДЭГ у кандидатов-коммунистов украли победу. ЦИК, впрочем, эти претензии нисколько не смущают.

Электронное голосование: "такая же удобная операция, как заказ еды"

Избиратели воспользовались онлайн-голосованием, и это само по себе подтверждает нужность ДЭГ (дистанционного электронного голосования) - эту мысль на разные лады проговаривали многие члены комиссии.

"В зоне, где было организовано ДЭГ, живет 16 миллионов человек, из них 10 млн имеют право голосовать. И четверть выбрала проголосовать электронно. На мой взгляд, ответ избирателем дан!" - говорил зампред ЦИКа Николай Булаев.

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При этом перед выборами было много сообщений, что бюджетников на работе заставляют зарегистрироваться именно на электронное голосование, а в некоторых случаях - еще и привлечь к участию троих родственников или друзей.

Глава ЦИКа Элла Памфилова не стала подробно останавливаться на этой теме, сообщив лишь, что комиссия получила 166 обращений о возможном принуждении к голосованию: "Часть уже рассмотрена, все необходимые материалы направлены руководителям регионов, в Генеральную прокуратуру, следственные комитеты".

"ДЭГ дало возможность голосовать молодым, мы же всегда говорим - как бы сделать так, чтобы молодежь была заинтересована, - подчеркнул в своем выступлении главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов, руководивший общественным штабом по наблюдению за выборами в столице. - Нас много критиковали за [лотерею] "Много призов". Давайте все дружно позавидуем - молодой человек, 18 лет, голосовавший в первый раз, выиграл квартиру".

Призывы отменить электронное голосование он жестко раскритиковал: "Два млн москвичей голосовали электронно. И когда мы предлагаем один способ отменить - это что за сегрегация? Мы что, возвращаемся в США XIX века, беленьким можно, черненьким нельзя?"

Несколько раз прозвучала мысль, что электронное голосование - это современно, а отрицать его пользу - отсталость. "Сознание часто отстает от технического прогресса, тем более в наше время, когда все спрессовано, - посетовала Памфилова. - Надо, чтобы люди больше принимали и доверяли".

Александр Малькевич, председатель комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, обвинил противников ДЭГ в устарелости: "Политикам, которые неуважительно относятся к электронному голосованию, нужно учиться онлайн-коммуникации. Мы увидели, что они высказывали недоверие, фактически оскорбляли людей современно мыслящих, как ответ получили голосование против них и теперь обижаются. Нет, это такая же удобная цифровая операция, как перевод денег и заказ еды".

Автор фото, Vladimir Gerdo/TASS Подпись к фото, Представитель ЛДПР Сергей Каргинов предложил противникам электронного голосования переобуться в лапти

Представитель ЛДПР, зам. руководителя высшего совета партии и депутат Госдумы прошлого созыва Сергей Каргинов высказался еще радикальнее. "ДЭГ - это неизбежность, - отрезал он. - Уберите тогда электронные платежи, электронные почты, космические корабли, лапти наденьте! Весь мир бежит вперед, а мы опять на телегу с сохой?"

Зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков на выступлении в ЦИКе заявил, что результаты ДЭГ по Москве партия признавать не будет. Он повторил уже прозвучавшие тезисы против электронного голосования: за "Единую Россию" через интернет почему-то голосуют больше, а за КПРФ - меньше, чем на участках.

Хотя за остальные партии голоса были отданы примерно поровну. Эта странность была видна на графиках, которые показывал на экранах сам ЦИК. Николая Булаева это не смущало, он говорил, что результаты "приблизительно корреллируют", а средняя картина по России и Москве мало чем отличается.

"Булаев пытался решить нерешаемую задачу и доказать, что более худшие результаты КПРФ в цифровом голосовании - это некая закономерность, - возражал ему коммунист. - В Москве вообще случились цифровые чудеса. По итогам ручного голосования группа наших товарищей побеждала, а когда вбросили результаты электронного, оказалось, что не побеждает ни один. Как можно после этого верить в электронное голосование?"

Памфилова в ответ раскритиковала коммунистов за то, что те ущемляют свободу граждан голосовать онлайн: "Вы призывали запретить ДЭГ, то есть уменьшить возможности выбора наших граждан. Мы же никого не обязываем. Зачем запрещать то, что не нравится вам, но нравится многим другим?"

Честность и конкурентность выборов: "Какое общество - такие и комиссии"

"Конкуренция на этих выборах была высокая, а о качестве кандидатов судить не нам, а избирателям, - оценила Элла Памфилова. - Конкурировали по девять человек на кресло депутата-одномандатника, по 17 человек по федеральному округу. Это свидетельствует о политическом разнообразии в регионах. Партии-пустышки, всё это ушло. Те партии, которые наращивали мускулы, вот и результат. Хороший, разнообразный политический расклад".

Главу ЦИК, судя по ее выступлению, обижали сообщения СМИ о фальсификациях. "Каждый день включаешь какой-нибудь "Дождь" (телеканал причислен в России к СМИ, выполняющим функции иностранного агента - Би-би-си) и слышишь: везде бесконечные нарушения. Где? Ни одной жалобы не видим, которая бы дотянула до того, чтобы требовала рассмотрения в ЦИКе. Ну вот одну жалобу от Яблока" сегодня рассмотрели".

Партия "Яблоко" в своей жалобе требовала признать все результаты выборов в Госдуму недействительными. "Яблочники" приложили сообщения о нарушениях на 16 листах.

Центризбирком в жалобе отказал. В общей сложности в ЦИК поступило более 200 обращений о возможной фальсификации результатов выборов.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Это что, вброс?" Нарушения на выборах и ответ Памфиловой

Комментируя эти сообщения, Памфилова назвала доклад ассоциации "Голос" (в России внесена в список НКО, выполняющих функции иностранного агента - Би-би-си) провокационным.

Памфиловой явно понравилась аналогия Венедиктова с сегрегацией в США. "Еще до выборов некоторые теоретики расписали ранжир, как Венедиктов говорил про черную и белую кость", - отметила она, говоря о прикидках независимых экспертов о том, в каких регионах считают честно, а в каких - их называют "электоральными султанатами" - принято подделывать протоколы и выдавать нужный результат.

"А вот факты: в 67 регионах вообще ничего не поступало, ни одного особого мнения [к протоколу - Би-би-си]", - попыталась опровергнуть доклад "Голоса" Памфилова. (Особые мнения могут написать члены комиссии, если они не согласны с подсчетом. Зачастую такие комиссии состоят из учителей, сотрудников ЖЭКов, то есть зависимых людей, которые делают то, что им скажут, включая переписывание протоколов.)

"Комиссия - это вы! Комиссия - это общество! Какое общество, такие и комиссии. Половина при формировании комиссии отдана партиям, второй половиной по закону можно было бы иметь государственных и мунициальных служащих. У нас это сведено к минимуму", - подчеркнула глава ЦИК. - В общей сложности это огромная армия честных людей, это срез общества".

Всего к протоколам, по ее словам, было приложено только 48 особых мнений, что показывает, подчеркнула она, незначительность фальсификаций.

Памфилова обещала, что все сообщения о нарушениях проверят - но все равно назвала их спекуляцией.

"Если кто-то еще будет рассказывать, как много нарушений - уважаемые, потрудитесь, составьте иск в суд. Мы даже вам поможем, мы в этом заинтересованы", - добавила она.

В своем выступлении глава ЦИК вообще часто будто спорила с невидимыми собеседниками. "Многие твердили - трехдневное голосование, ужас, мы против. Но народ-то за! Три месяца назад на change.org повесили петицию за его отмену. Еле-еле она до 50 тысяч голосов дотянула. Вот она, ваша база!" - говорила Памфилова воображаемой оппозиции, представителей которой на заседании ЦИКа не было.

Впрочем, голоса против звучали и в зале. Член ЦИК от КПРФ Евгений Колюшин огласил свое особое мнение о несогласии с итоговыми результатами выборов.

Он говорил о нарушениях принципов свободных выборов и равного избирательного права, о неравном предоставлении телеэфиров разным партиям и о том, что детали электронного голосования не закреплены в законе, это мешает наблюдению и контролю за ними.

"Такие заявления уместны в политической борьбе, но абсолютно неуместны для члена ЦИК и ученого", - ответил ему другой член ЦИК, Борис Эбзеев.

Ярче всех протестовал другой коммунист - Дмитрий Новиков. В частности, он обличал "чудеса эквилибристики" на надомном голосовании, когда получалось, что члены комиссии потратили всего по минуте на каждого избирателя-"надомника".

"Справедливая Россия" заявила, что тоже не признает некоторые итоги голосования: по двум округам в Санкт-Пебербурге и в Башкортостане. А ЛДПР вообще жаловались не на нечестные выборы, а на коронавирус.

"Как бы сказал наш лидер Жириновский, гуру политики, я бы подписал этот протокол с легким ощущением грусти. Почему? Конечно же, пандемия!", - неожиданно для присутствующих заявил Сергей Каргинов. - Два года людей не выпускают из квартир, не дают контактировать, общаться!".

Партия "Новые люди", появившаяся всего два года назад и впервые получившая кресла в Думе, была, кажется, вообще всем довольна.