В России признаны нежелательными две организации саентологов

46 минут назад

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Генеральная прокуратура России признала нежелательными две саентологические организации из США - "Всемирный Институт Саентологических Предприятий" и "Церковь Духовной Технологии" ("Библиотека Л. Рона Хаббарда").

"Установлено, что деятельность указанных религиозных корпораций представляет угрозу безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Минюст России теперь должен включить эти организации в реестр иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории страны.

Сейчас в этом перечне указаны 46 организаций. Последними список пополнили четыре религиозные организации из Латвии и Украины, связанные одним названием "Новое Поколение". Генпрокуратура признала их нежелательными 23 августа.

13 августа Генпрокуратура признала нежелательной деятельность бельгийской International Partnership for Human Rights (IPHR), которая своей целью называет защиту прав человека. 15 июля в число нежелательных российская прокуратура включила журналистов - расследовательское издание "Проект".

Кто такие саентологи

Саентология - религиозное движение, созданное в середине XX века американским писателем-фантастом Рональдом Л. Хаббардом. В некоторых странах деятельность саентологов запрещена, а организация "Церковь саентологии" признана тоталитарной сектой.

Среди известных последователей саентологического движения - голливудские актеры Том Круз и Джон Траволта. Лидером организации после смерти Хаббарда стал Дэвид Мицкевич.

"Церковь саентологии" оценивает количество своих членов в несколько миллионов. В то же время независимые исследования указывают на то, что число последователей саентологии составляет несколько десятков тысяч человек. В частности, в Англии и Уэльсе, по данным переписи населения 2011 года, насчитывалось 2 418 саентологов.

В России еще в 1996 году "Церковь саентологии" была классифицирована как деструктивная религиозная организация, а в 2010 году суды в разных регионах страны признали экстремистскими ряд книг и брошюр Рона Хаббарда.