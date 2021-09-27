В Германии будут формировать правительство из трех партий. На это уйдут месяцы, а пока останется Меркель

час назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Социал-демократы, возглавляемые Олафом Шольцем, набрали большинство голосов, но даже привычной двухпартийной коалиции по итогам минувших выборов создать не получится - в кабинет войдут представители как миниму трех партий

Обычно после выборов в Германии партии, получившей наибольшее число мест в парламенте, достаточно найти еще одного союзника, чтобы опираться на устойчивое большинство в Бундестаге. Но в это воскресенье ни одна из партий не смогла набрать достаточно голосов, чтобы составить коалицию из двух партий - в любое будущее правительство придется рекрутировать как минимум три политические силы, и на это уйдет не один месяц.

Согласно предварительным результатам, на федеральных выборах левоцентристские социал-демократы Германии с небольшим перевесом обошли партию Ангелы Меркель ХДС/ХСС.

Лидер СДПГ Олаф Шольц утверждает, что результаты дают ему мандат на формирование правительства, но глава ХДС Армин Лашет сдаваться не собирается.

Обе партии десятилетиями рулят в немецкой политике, но в этот раз, похоже, в коалиционном правительстве больший вес приобретут либералы из партии СВДП и "Зеленые", совокупно получившие более четверти голосов избирателей.

Примечательно, что наибольшую поддержку и "Зеленые", и "Свободная демократическая партия" получили в возрастной группе до 30 лет: молодежь куда ближе к сердцу воспринимает проблемы экологии и изменения климата. Согласно предварительным результатам на текущий момент, "Зеленые" набрали более 15% голосов, хотя их предвыборные амбиции простирались куда дальше.

Эти выборы стали самыми непредсказуемыми и напряженными в недавней истории Германии. В послевоенные годы в Бундестаге доминировали социал-демократы и христианские демократы. СДПГ сумела заметно улучшить свои показатели по сравнению с прошлыми выборами, в то время как консерваторы из ХДС показали худший результат за долгие годы.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Без "свободных демократов" Кристиана Линднера коалиция малореальна, однако у него есть принципиальные разногласия с "Зелеными", без которых коалиции тоже не будет

Собственно, уже задолго до голосования было понятно, что явного победителя не будет. По итогам выборов очевидно, что правительство будет формировать коалиция как минимум из трех партий, а пока они не договорятся между собой, Ангела Меркель останется у руля.

Коалиционное строительство

Когда стало понятно, что СДПГ выходит на первое место, лидер левоцентристов Олаф Шольц заявил с телеэкрана, что избиратели поручили ему сформировать "хорошее, прагматичное правительство Германии".

Лидер ХДС Армин Лашет в ответ заявил, что речь идет о создании коалиции, а не о получении "арифметического большинства".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Лидер "Зеленых" Анналена Бербок может претендовать на один из постов в будущем правительстве

Обозреватели предсказывают как минимум пять возможных форматов будущей коалиции, однако "Зеленые" и либералы входят в две наиболее вероятные: с ХДС или с СДПГ. Что именно предложат им политические тяжеловесы - пока непонятно.

Вдобавок, по итогам выборов число депутатов бундестага будет увеличено до 735, что дает строителям коалиции определенный простор для маневра, но может и усложнить переговоры.

Очевидно, процесс формирования коалиции займет время. И все это время Ангела Меркель будет по-прежнему возглавлять страну. Она останется временным канцлером Германии и, как ожидается, не сможет отправиться на пенсию как минимум до Рождества, если не дольше.

Малые партии

Для партий на краях политического спектра выборы прошли, скорее, неудачно.

Левая партия Die Linke не сумела преодолеть пятипроцентный барьер, но все же получит представительство в Бундестаге, поскольку три ее кандидата победили в одномандатных округах.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, У сопредседателя партии "Левые" (Die Linke) Сюзанны Хенниг-Веллсов на пресс-конференции по итогам выборов был предсказуемо невеселый вид

Доля голосов, отданных за ультраправую "Альтернативу для Германии" в целом снизилась, однако она станет крупнейшей партией в восточных землях Саксония и Тюрингия.

Судя по результатам выборов, повестка постепенно сдвигается - избирателей больше волнуют вопросы, связанные с экологией и изменением климата. Похоже, крайне правые, как и крайне левые, не сумели воспользоваться этим сдвигом.

Смена ландшафта

Как отмечает политический обозреватель Би-би-си Катя Адлер, немцы говорят о переменах, но больше всего жаждут стабильности.

Ни одну из партий, из которых в итоге будет сформировано новое коалиционное правительство, нельзя назвать радикальной. Ожидать кардинальных сдвигов в политике, как внутренней, так и внешней, по-видимому, не приходится.

Главное изменение - это другое, более "европейское" отношение к выборам. Избиратели теперь не голосуют из "лояльности", потому что так всегда голосовали в их семьях. Они теперь ожидают, что за их голос кандидатам придется бороться

Консерваторы Ангелы Меркель рисковали потерять немало голосов, стоило ей объявить о своих планах выйти на пенсию. Большинство сторонников ХДС на двух последних выборах составляли женщины. Много было и тех, кого ХДС как партия не привлекала, но они голосовали именно за фрау Меркель.

В минувшие выходные эти люди проголосовали за другие партии.