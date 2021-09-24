"Паспорта забыли, удостоверения потеряли". Как в Петербурге подменили членов избиркома

Анна Пушкарская, Ксения Чурманова

Би-би-си

56 минут назад

Автор фото, Getty Images

В Санкт-Петербурге на парламентских выборах наблюдатели обнаружили граждан, которые выдавали себя за членов избиркома. Эта комиссия работала на одном из самых конкурентных участков, где было зафиксировано аномальное надомное голосование и победил кандидат от "Единой России". Кто и кому разрешил работать под чужими именами с персональными данными избирателей и считать их голоса? Би-би-си нашла участников этой истории.

"Бутафорскую комиссию" обнаружили на избирательном участке №177 Васильевского острова, где 17-19 сентября прошли выборы в Госдуму и петербургский парламент. В участковой комиссии вместо не менее чем половины ее членов работали другие люди, никакого отношения к ней не имеющие, узнали "Наблюдатели Петербурга".

"Труппа" выдавала бюллетени, считала голоса, некоторые "члены" ходили по квартирам, отмечают наблюдатели. Голосовали на дому здесь аномально много - около 250 (примерно 25%) избирателей. На каждую семью, по подсчетам наблюдателей, при этом уходило по три минуты.

Документов у таких "членов УИК" с собой не было. Полицейские, которых вызвали наблюдатели, проверять их личности отказались.

Русская служба Би-би-си поговорила с героями этой постановки.

Действующие лица и исполнители

"Команда, всех приветствую. Для тех, кто не знал или забыл, я секретарь этой комиссии Анастасия. Через пару дней начнется наш марафон", - такое сообщение за пару дней до выборов появилось в WhatsApp-чате 177-й избирательной комиссии в Петербурге.

Чат создала председательница комиссии Мария Мулюк, добавив туда 11 человек. При этом всю координацию вела секретарь Анастасия Селиванова.

Накануне первого дня голосования Селиванова стала распределять роли: "Завтра ждем вас в 7:30 утра. Вы члены участковой избирательной комиссии #177. Прошу запомнить ваши новые имена на 3 дня".

Дальше в чате шел список из шести человек, напоминающий сценарий с ролями. Анастасия поручила своим подопечным взять на время выборов имена членов комиссии, которые отсутствовали.

В конце списка уточнялось: "Остальные без переименований". То есть только шесть из 12 членов комиссии работали на этих выборах под своим именем.

Скриншоты отдельных сообщений в чате и видеозапись с экрана всей переписки есть у Би-би-си. Ее подлинность подтвердили двое читавших чат членов комиссии, но опровергла секретарь комиссии Анастасия Селиванова. Она настаивает на том, что никакого чата УИКа не было. "С каждым членом комиссии мы общались лично, в личных сообщениях. Я не понимаю, откуда скриншоты", - сказала она Би-би-си.

Имена и контакты людей, состоявших в чате, соответствуют найденным Би-би-си в открытых данных интернета.

"Я Карлов. Надо запомнить"

Корреспонденты Би-би-си связались с теми, кто работал под чужими именами. Все шестеро почти одинаково отреагировали на звонок журналистов.

"Ой, извините, я вообще не знаю, кому вы звоните", - сказала блондинка Ольга, услышав вопрос про свое участие в работе 177-й УИК, и бросила трубку. 17-19 сентября она представлялась членом комиссии Елизаветой Метелкиной. Раньше Ольга жила в Смоленске и в 2013 году работала под своим именем в избиркоме, следует из постановления комиссии Смоленской области.

Подпись к фото, Люди, выполнявшие функции членов комиссии (на фото - Ольга, Филипп и Евгения), отказывались показывать свои документы - при себе у них якобы не было ни удостоверений, ни паспортов

"Вы вообще время видели?" - отреагировала на поздний звонок корреспондента Би-би-си Ирина, чье имя было в том же чате и через секунду тоже оборвала разговор. На выборах она представлялась членом комиссии Юлией Савко. Телеграм-каналу "Ротонда" Ирина подтвердила, что работала в УИК 177, но после вопроса о том, как ее зовут, попросила минуту на раздумья и также бросила трубку.

По номеру Олеси, назвавшей себя на выборах Аленой Михайловой, ответил мужчина и сказал, что поговорить с Олесей не получится.

Евгения, в отличие от своих коллег, трубку бросать не стала, но тоже отказалась комментировать свое участие в выборах.

Би-би-си обнаружила портфолио Филиппа на сайте kto.tv: молодой человек указал в качестве своей специализации актерство и вокал.

Филипп не ответил на звонки и сообщение корреспондента Би-би-си в WhatsApp. По распределению ролей в чате понятно, что Филипп играл Владислава Карпова, но никак не мог запомнить свое второе имя.

- Я Карлов Владимир Юрьевич. Надо запомнить)), - писал в чат Филипп.

- Карпов) Владислав), - поправляли его.

Номер телефона Дмитрия Гусева, указанный в WhatsApp-чате, ведет на страницу "Вконтакте" ведущего праздников. Именно Гусев в первый день голосования, 17 сентября, по планам чата должен был играть своего тезку - настоящего члена комиссии Дмитрия Пашкова, выдвинутого единоросами.

В последующие дни уже настоящий Пашков, в отличие от упомянутых в чате "дублеров", предъявлял на участке удостоверение с фотографией. На звонки Би-би-си он не ответил, а псевдо-Пашков, как и другие, услышав про выборы, бросил трубку.

Данных о пяти отсутствовавших реальных членах комиссии в интернете нет. Двое из них выдвинуты собранием жильцов, еще двое - по месту работы. Места эти не уточняются. По словам члена другого УИК на Васильевском острове, обычно так назначают членов комиссий, поддержанных администрацией.

Какой гонорар за эту работу пообещали "членам комиссии", неизвестно. Оплатить их работу, судя по сообщениям в чате, должны были уже через три-пять дней после финального дня выборов.

Вся василеостровская рать

Судя по данным телеграм-бота, определяющего, как владелец номера записан у других людей, секретарь комиссии Анастасия Селиванова, раздававшая накануне выборов роли в WhatsApp-чате, тоже связана с театром или кино. У кого-то в телефонной книжке Селиванова записана так: "Настя Педагог Актерского Мастерства".

На сайте петербургской избирательной комиссии сказано, что на место секретаря ее выдвинуло местное отделение партии "Зеленые". От "Зеленых" в том же округе баллотировался в Госдуму "спойлер" самого известного петербургского оппозиционера Бориса Вишневского -- поддельный Борис Вишневский до выборов был Виктором Быковым и даже возглавлял один из местных избиркомов.

Кроме Анастасии админом и создателем чата указана "председатель Мария". В УИК они пришли вместе, Мария Мулюк - представитель ЛДПР. На видео она утверждает, что заранее проверила у всех подчиненных паспорта, и это были те люди, которые указаны на бейджах.

Комиссия без паспортов

На выборах люди, игравшие роли членов комиссии, отказывались показать свои документы другим членам УИК, а также приезжавшим на участок членам вышестоящей территориальной избирательной комиссии.

Они без запинки называли ФИО, указанные на их бейджах. Почти все говорили, что "паспорта забыли дома, а удостоверения потеряли". Об этом пишет в своей жалобе (копия есть у Би-би-си) в территориальную избирательную комиссию (ТИК) член УИК с совещательным голосом Ирина Лотова.

Наблюдателям удалось записать на видео их отказ подтвердить свою личность.

"Посторонние лица находятся на избирательном участке, занимаются персональными данными, мы не знаем, куда эти данные и ваши голоса идут. У них нет ни паспортов, ни удостоверений", - предупреждает избирателей на видео (есть у Би-би-си) член ТИК с совещательным голосом Елизавета Таранюк. "Будем возбуждать уголовные дела!" - обещает она, уходя с участка.

"Ставили подписи, ходили с урнами", но "по факту [работали] другие люди", заявил в особом мнении к итоговому протоколу выборов на 177-й УИК член комиссии от "Яблока" Александр Лях. Он также отметил, что в урнах надомного голосования, куда не пускали независимых наблюдателей, оказывалось по 68-80 заполненных бюллетеней, что "странно больше", чем обычно (5-15 штук).

Фейковые подписи

"Председатель, кто такая Лисицкая? Где она, покажите!" - добивалась после подсчета голосов, срываясь на крик, член УИК Лотова. На видео она при этом показывает на фамилию "Лисицкая" и непоставленную подпись в протоколе. В другой копии того же протокола подпись стоит.

Видеозапись этой перепалки и фотографии протоколов также есть у Би-би-си.

Надежда Лисицкая раньше работала в администрации Василеостровского района рядом с УИК-177 и до сих пор числится ее членом. Но теперь она работает в администрации Курортного района, оттуда до УИК километров 40.

"Я не имею к выборам и к 177-му участку никакого отношения. Вышла уже из этой комиссии. Достаточно давно", - ответила на звонок чиновница. На вопрос корреспондента Би-би-си, откуда на протоколе взялась ее подпись, Лисицкая ответила: "Как может там стоять моя подпись, простите пожалуйста?" - и бросила трубку.

Секретаря комиссии Селиванову это не смутило: "Возможно, где-то возникла какая-то ошибка, - сказала она Би-би-си на вопрос, откуда взялась подпись Лисицкой. - Никаких подмен не было. Работали [на участке] все 11 членов комиссии, кроме Лисицкой".

"Ваша секретарь расписалась за половину вашей команды", - возмущалась на том же видео Лотова. - "Просто половина команды уже ушла", - объясняла все нестыковки глава комиссии Мулюк.

Будет ли уголовное дело?

Видео своих диалогов с председателем и "членами УИК" Ирина Лотова приложила к жалобе в ТИК и ЦИК с требованием, чтобы выборы на участке признали недействительными. Александр Лях отправил аналогичную жалобу в петербургский горизбирком.

В ТИКе жалобу Лотовой уже отклонили. Глава комиссии Лидия Рудинская сказала Би-би-си, что видео она не получила, скриншотов чата не видела и оснований думать, что в 177-й комиссии работали не ее настоящие члены, у нее, соответственно, нет.

"Там работали люди, которые имели отношение к этой комиссии - они являлись членами этой комиссии", - без сомнений заключила Рудинская.

Ей непонятно, почему член с правом совещательного голоса, зная с 17 сентября, что там работают не те люди, пишет эту жалобу 19-го числа, когда избирательные участки закрыты, подсчет голосов закончен. "Почему она молчала три дня?", - удивляется Рудинская.

Лотова говорит, что не сразу узнала об этом чате.

"Я спрашивал председателя УИК, почему с персональными данными работают люди, которые не могут подтвердить свою личность На что получил ответ: "Ну я-то их знаю", - рассказал Би-би-си член ТИК от "Справедливой России" с решающим голосом Вячеслав Шапошников. - Но почему эти люди сами ничего не сделали, чтобы доказать, что они действительно члены УИК?".

"Конечно, в ТИК знали, кто это", - иронизирует его коллега от "Яблока" Ольга Дмитриева. - Они сказали, что проводить проверку не их дело, это полная чушь. То, что неизвестные люди сидят и выдают бюллетени - на мой взгляд, это уголовное преступление. Теперь пойдем в суд".

Основная соперница победившего на этом участке единоросса Константина Чебыкина на выборах в заксобрание кандидат от "Справедливой России" Нэлли Вавилина называет УИК-177 "командой фальсификаторов" и тоже собирается идти в суд.

В российском уголовном кодексе есть несколько статей, по которым при определенных условиях можно привлечь участников фальсификаций на выборах. Они предусматривают наказания от штрафа до 5 лет лишения свободы.

Вавилина не исключает, что искать замену реальным членам комиссии пришлось потому, что те "по-честному испарились", то есть могли пропасть из-за каких-то жизненных обстоятельств и не сообщить об этом комиссии. А поскольку процедура отзыва сложная, говорит Вавилина, на выборы позвали других людей. Из-за неопытности секретарь комиссии приняла решение создать чат, благодаря которому их и вычислили.

В группе "Наблюдателей Петербурга" в "Фейсбуке" отмечают, что это не первый случай подмены членов комиссии.

"У меня студент попал в секретари комиссии и рассказывал, что в случае исчезновения реальных ЧПРГ (члены комиссии с правом решающего голоса - Би-би-си) и отсутствия своих в резерве, легко применяется технология привода похожего человека", - рассказала Ксения Леонтьева.

Невозможно подтвердить результаты голосования, если непонятно, кто и как их обрабатывал, проходили ли эти люди обучение, какие бюллетени выдавали, перечисляет риски Шапошников.

Чат 177-й комиссии затих вечером после выборов. С 19 сентября туда никто ничего не писал. В последнем сообщении Анастасия передала, что "председатель ТИКа очень довольна нашей работой" и поблагодарила участников "за помощь и сообразительность": "У нас получилась отличная команда. Отдельная благодарность тем, кто привел в нашу команду новых людей".