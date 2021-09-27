Космодромы, спутники, ракеты. Британия хочет стать мировой космической сверхдержавой

час назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Разработанная шотландской компанией ракета-носитель Orbex может стать одной из первых британских ракет, запущенных с территории Соединенного Королевства

Правительство Британии опубликовало стратегию развития космической промышленности. Цель Соединенного Королевства на ближайшие годы - завоевать лидерство не только в существующих, но и в перспективных космических отраслях. В документе также учтена роль партнеров Британии по альянсу AUKUS - США и Австралии.

В опубликованном в понедельник документе перечислены шаги, которые Британия планирует сделать в следующие десятилетия, чтобы стать мировой космической державой. Правительство исходит из того, что космос в будущем станет местом конкуренции между частными компаниями из разных стран.

В предисловии премьер-министр Борис Джонсон признался, что с детства хотел быть космонавтом, а сегодня считает, что Британия недостаточно активно участвовала в прошлых "космических гонках".

В следующие десять лет, а скорее всего, и после, космические технологии будут явным приоритетом развития британской экономики, наряду с космической обороной.

Шаг 1: финансы и инфраструктура

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Ракета-носитель Launcher One компании Virgin в ангаре на будущем космодроме в графстве Корнуолл

Начать планируют с создания в Британии инвестиционного климата для связанных с космосом компаний, обеспечения индустрии доступа к финансам и поиска инновационных применений космических технологий в быту, за пределами уже традиционных систем GPS и прогнозов погоды.

Первым шагом, уже сделанным, было создание инвестфондов для развития космического сектора. Один из таких фондов, Seraphim Investment Trust, недавно осуществил первичное размещение акций на Лондонской бирже. "Это первая в мире компания, акции которой торгуются на бирже, созданная для инвестиций в сектор космических технологий", - говорится в стратегии.

Параллельно правительственный британский банк British Business Bank (BBB) будет инвестировать в космические компании напрямую. Общая сумма инвестиций, как сказано в документе, составит 375 млн фунтов (больше 500 млн долларов).

Одновременно будет строиться инфраструктура для космических пусков, в том числе космодромы в Великобритании. Сейчас в разработке находится семь проектов пусковых площадок в разных районах Соединенного Королевства.

Первый запуск спутника с территории британских островов планируют осуществить уже в следующем году, а к 2030-му Британия хочет стать мировым лидером на рынке спутниковых услуг.

Параллельно будет развиваться сектор космической обороны. В июле на базе британских ВВС Хай-Уиком открылся первый центр космического командования. Значительная часть инвестпрограммы, в рамках которой британским военным будет выделено 16 млрд фунтов за три года, нацелена именно на развитие оборонных мощностей в космосе.

Шаг 2: международная торговля

Автор фото, WPA Pool Подпись к фото, Австралия должна стать одним из первых партнеров Великобритании в развитии космической отрасли

"Как независимая торговая нация, мы занимаем свое место на мировой арене, продвигая идеи свободной торговли, опуская рыночные барьеры и выстраивая новые, интересные экономические партнерства. Мы будем стараться заключать новые торговые договоры, а в будущих соглашениях Британии о свободной торговле будут инновационные пункты об освоении космоса", - говорится в документе.

Первое из соглашений о сотрудничестве в космосе было подписано с Австралией, одним из партнеров Великобритании по оборонительному альянсу AUKUS, в который также входят США.

Договор о партнерстве под названием " Космический мост", подписанный в феврале, поможет правительствам совместно развивать свои космические мощности, делясь наработками и персоналом. Британия хочет заключить подобные договоры еще с несколькими странами.

В начале сентября стало известно, что Австралия получит от союзников технологии строительства атомных подлодок, что вызвало недовольство Парижа и Пекина. Китай обвинил союзников из постколониального британского альянса в мышлении холодной войны, а Париж обиделся на Австралию из-за отмены контракта на поставку субмарин.

В стратегии, впрочем, подчеркивается, что Британия будет активно сотрудничать с Европейским космическим агентством и сохранять свою роль в нем, но параллельно выстраивать собственную сеть двусторонних договоров с партнерами.

Таким образом, современная "глобальная Британия" - так в правительстве Джонсона называют Соединенное Королевство после брексита - превратится, как надеется премьер, в "Британию галактическую".

Шаг 3: "галактическая Британия"

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После трансформации в космическую сверхдержаву с несравнимым научным потенциалом Британия намерена стать одним из лидеров в регуляции мировой космической отрасли. В стратегии это называется "Продвижение ценностей глобальной Британии".

"Мы будем поддерживать прозрачный мировой порядок через нашу работу в космосе. Мы продемонстрируем глобальное лидерство в дискуссии о безопасности и устойчивом развитии и будем призывать другие страны к ответу за их деяния в космосе. Мы будем продвигать ответственное поведение, чтобы избегать ошибок, эскалации и конфликтов. Вместе с партнерами Британии мы модернизируем правила мирного и ответственного использования космоса", - говорится в документе.

Космические отрасли будущего, в которых планирует лидировать Великобритания, - это, например, удаление космического мусора с орбиты, ремонт спутников прямо в космосе или даже постройка новых.

В политическом измерении Британия хочет использовать созданную ею "космическую экосистему" для борьбы с глобальными вызовами, такими как сохранение биологического разнообразия или поддержка Национальной службы здравоохранения, говорится в стратегии.