СМИ: помогавшую мигрантам правозащитницу высылают из России в Узбекистан
Главу организации помощи мигрантам Валентину Чупик лишили статуса беженца и запретили въезд в Россию до 2051 года, сообщают "Медиазона" и "Новая газета" со ссылкой на документы, выданные правозащитнице.
Чупик была задержана в аэропорту Шереметьево в ночь на воскресенье, силовики вручили ей уведомление о лишении статуса беженца.
В документе говорится, что основанием для лишения статуса стал подпункт 2 пункта 2 статьи 9 закона "О беженцах" - предъявление заведомо ложных сведений или фальшивых документов для признания беженцем, пишет "Медиазона". ФСБ запретила правозащитнице въезд в Россию на 30 лет.
"Сижу в спецприемнике в аэропорту Шереметьево, терминал F. Неизвестно, куда меня денут, поскольку документы изъяли", - рассказала Чупик журналистам перед тем, как перестала выходить на связь.
Гражданка Узбекистана Чупик много лет возглавляет организацию "Тонг Жахони" ("Утро мира"), оказывающую бесплатную помощь трудовым мигрантам на территории России.
Коллеги Чупик опасаются, что на родине ей может грозить опасность.
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