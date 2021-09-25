СМИ: помогавшую мигрантам правозащитницу высылают из России в Узбекистан

40 минут назад

Автор фото, Valery Sharifulin/TASS

Главу организации помощи мигрантам Валентину Чупик лишили статуса беженца и запретили въезд в Россию до 2051 года, сообщают "Медиазона" и "Новая газета" со ссылкой на документы, выданные правозащитнице.

Чупик была задержана в аэропорту Шереметьево в ночь на воскресенье, силовики вручили ей уведомление о лишении статуса беженца.

В документе говорится, что основанием для лишения статуса стал подпункт 2 пункта 2 статьи 9 закона "О беженцах" - предъявление заведомо ложных сведений или фальшивых документов для признания беженцем, пишет "Медиазона". ФСБ запретила правозащитнице въезд в Россию на 30 лет.

"Сижу в спецприемнике в аэропорту Шереметьево, терминал F. Неизвестно, куда меня денут, поскольку документы изъяли", - рассказала Чупик журналистам перед тем, как перестала выходить на связь.

Гражданка Узбекистана Чупик много лет возглавляет организацию "Тонг Жахони" ("Утро мира"), оказывающую бесплатную помощь трудовым мигрантам на территории России.