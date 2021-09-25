Акция протеста КПРФ против итогов выборов в Москве: полиция начала задерживать заранее

28 минут назад

Автор фото, Автозак Live

В субботу, в преддверии акции против итогов выборов в Госдуму, полиция в Москве задерживала коммунистов. Ранее КПРФ отказали в проведении мероприятия - в связи с пандемией.

На Пушкинской площади уже собрались около тысячи человек, в центр стянуты силовики. По громкоговорителю участников акции призывают "не скапливаться" и не нарушать общественный порядок.

Через несколько минут после заявленного начала акции из полицейской машины начала громко звучать песня "Дядя Вова, мы с тобой", заглушая выступающих, толпа в ответ стала скандировать лозунги против Владимира Путина, передает корреспондент Би-би-си с места событий.

В субботу активисты сообщали о задержании первого секретаря московского комитета ЛКСМ РФ Дарьи Багиной, баллотировавшейся в Мосгордуму, еще одного экс-кандидата от КПРФ Николая Волкова, активиста КПРФ и автора канала "Московский правдоруб" Константина Опарина (его задержали в метро).

Кроме того, на проспекте Мира полицейские остановили микроавтобус с оборудованием горкома КПРФ и увезли ее в отдел для досмотра, сообщается в телеграм-канале "Красная Москва".

"Народный сход" или встреча с депутатами

Провести в субботу, 25 сентября, митинг в Москве коммунист Валерий Рашкин предложил еще в понедельник. Информация о "народном сходе" появилась на сайте ЦК КПРФ.

Мэрия Москвы отказала КПРФ в согласовании акции, под обычным предлогом ограничений в связи с пандемией. Туда поступало уведомление о проведении в субботу "публичного мероприятия в форме митинга" с участием до 5 тысяч человек, подтвердили ТАСС в пресс-службе департамента региональной безопасности.

В пятницу стало известно, что Роскомнадзор направил редакции сайта ЦК КПРФ уведомление о возможной блокировке за призывы к участию в несогласованных акциях. Компартия переписала свой анонс.

"Мы убрали тот материал, который допускал двойное толкование, и поставили тот, где говорится о встрече с депутатами. А там, где указывалось, что это "народный сход", - он же может быть и в форме встречи, и в форме митинга - мы убрали, чтобы здесь не было блокировки сайта", - рассказал РИА Новости член президиума ЦК КПРФ Сергей Обухов.

Вечером Роскомнадзор снял претензии к сайту КПРФ. "В настоящий момент администратор сайта исполнил требование ведомства, удалив запрещенную информацию", - цитирует заявление ведомства ТАСС.

"Это встреча с депутатами - абсолютно законная. Абсолютно законная", - заявил лидер компартии Геннадий Зюганов.

Накануне Зюганов призывал однопартийцев проявить "максимум сдержанности", рассуждая о том, что в Кремле есть "две башни", и одна из них - "государственно-патриотическая" - "всегда вела и продолжает вести диалог" с КПРФ.