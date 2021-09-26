Лавров подтвердил обращение Мали к "частной военной компании" из России

32 минуты назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В мае власть в Мали захватили военные

Глава российского МИД Сергей Лавров, выступая вечером в субботу в ООН, заявил, что власти Мали обратились за помощью к "частной военной компании из России". Раньше российские власти предпочитали этот термин не употреблять.

"Они [власти Мали] обратились к частной военной компании из России в связи с тем, что, как я понимаю, Франция хочет существенно сократить свой воинский контингент, который там находился и должен был, как все понимали, бороться с террористами", - заявил министр.

Он добавил, что частная российская военная компания действует в Мали "на законной основе", а российские власти не имеют к этому никакого отношения. Уточнять, о какой именно ЧВК идет речь, он не стал.

Сообщения о том, что военное правительство Мали собирается нанять бойцов "ЧВК Вагнера", появились в середине сентября.

15 сентября министр обороны Франции Флоренс Парли предостерегла власти Мали от заключения сделки с российской охранной компанией "ЧВК Вагнера".

По ее словам, нанимая "вагнеровцев", власти осложнят французские антитеррористические операции в Мали.

О том, что люди "группы Вагнера" находятся в Мали, агентство Франс пресс впервые сообщило в конце 2019 года, когда небольшая группа бойцов была замечена в столице страны Бамако сразу после того, как бывший президент Ибрагим Бубакар Кейта подписал соглашение о военном сотрудничестве с Россией.

В последние годы присутствие российских военизированных формирований стало более заметным в Африке, особенно в охваченной войной Центральноафриканской Республике (ЦАР).

Есть ли в России ЧВК

Работа ЧВК в России законодательно не урегулирована, а деятельность их бойцов формально подпадает под статью уголовного кодекса "Наемничество".

Из-за этого российские власти ранее старались не употреблять термин "частная военная компания" применительно к российским бойцам, даже когда подчеркивали, что не имеют отношения к деятельности наемников.

Сергей Лавров еще в начале 2018 года заявлял о необходимости разработать законодательство для защиты интересов россиян, работающих в частных военных компаниях (ЧВК) в других странах.

Однако, когда члены "Справедливой России" подали подобный законопроект спустя несколько месяцев, он получил отрицательные отзывы как противоречащий Конституции.

Летом 2019 года президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос корреспондента Би-би-си, фактически впервые признал наличие российских наемников в Сирии, хотя и оговорился, что считает их сотрудниками обычных охранных структур.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже объяснил, что Путин говорил об охранных компаниях, потому что ЧВК в России не существует.

"Частных военных компаний у нас по законодательству не существует. Все говорят о некой ЧВК некоего "Вагнера", но дело в том, что у нас в законодательстве нет такого положения. Что вы ожидали от президента, как он может комментировать то, чего не существует?" - сказал он.

Спустя полгода Путин допустил присутствие "российских граждан" в Ливии: "Если там и есть российские граждане, они не представляют интересов российского государства и денег от российского государства не получают".