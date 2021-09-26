Выборы в Германии: согласно экзит-полам, ХДС/ХСС и СДПГ идут вровень

час назад

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На выборах в Германии идет напряженная борьба между двумя партиями. Согласно экзит-полу немецкого телеканалов ARD, блок ХДС/ХСС, а также СДПГ получают по 25% голосов. У "Зеленых" - 15%, у правой "Альтернативы" - 11%.

Экзит-пол телеканала ZDF показывает, что социал-демократы немного впереди с 26% голосов. У ХДС/ХСС - 24%.

Таким образом, пока две ведущие партии Германии идут практически вровень, и пока не ясно, какая из них будет формировать правительство.

Для блока Христианских демократов (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) 25% - это самый низкий показатель на федеральных выборах за все послевоенное время.

ХДС лишилась своего лидера Ангелы Меркель, которая впервые за долгие годы не принимает участия в выборах.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Штаб-квартира ХДС после объявления первых результатов экзит-полов

Теперь основной политический акцент будет сделан на сначала неформальные, а потом уже более официальные переговоры ведущих партий о формировании коалиций с "Зелеными" и либеральной, ориентированной на интересы бизнеса Свободной демократической партией (СвДП).

"Цифры говорят о том, что, что есть вероятность создания ориентированной на будущее коалиции ХДС/ХСС с "Зелеными" и СвДП, - заявил немецкому телевидению генеральный секретарь христианских демократов Пауль Цимиак. - Это будет долгая ночь выборов".

Ультраправая партия "Альтернатива для Германии" набирает, согласно экзит-полам 11%, в а Восточной Германии, где ее позиции сильнее, она может получить до 21% голосов. Тем не менее, ни одна из ведущих партий не намерена вести с этой партией переговоры о коалиции.