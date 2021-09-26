Паника на заправках. Почему британские водители выстроились в очереди за бензином

26 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В беспрецедентных для Британии очередях на заправках сохранять спокойствие было непросто

Третий день у автозаправок в Великобритании огромные очереди машин тянутся вдоль дорог, блокируя движение. Очередей нет только там, где бензин кончился.

У некоторых автозаправок атмосфера накалилась настолько, что водители уже не скрывали своего раздражения, а из городка недалеко от Лондона поступило сообщение о наезде на сотрудницу бензоколонки.

От графства Корнуолл на юго-западе Англии до Абердина в Шотландии автомобилисты бросились заправляться в пятницу после сообщений в СМИ о том, что кризис с нехваткой водителей грузовиков в стране добрался и до топливного сектора.

Власти уверяют, что бензина в стране достаточно и заправляться "на всякий случай" не нужно. Специалисты индустрии поясняют, что да, бензин есть, однако, с доставкой его на заправки имеются трудности - из-за нехватки водителей бензовозов.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В эти выходные залить бензин в машину было настоящим праздником

В попытке срочно решить проблему правительство согласилось пригласить по временным визам пять тысяч водителей из Европы, которые до брексита и пандемии составляли существенную долю в сегменте грузовых перевозок Великобритании.

Ритейлеры приветствуют этот шаг, но говорят, что при общей нехватке около 90 тыс. водителей грузовиков такого небольшого числа виз явно недостаточно - особенно в преддверии Рождества.

Как началась паника

Министр транспорта Великобритании Грант Шаппс в воскресенье осудил автомобилистов за проявление паники, подчеркнув, что недостаток водителей грузовиков в стране наблюдается уже несколько лет, а на шести нефтеперерабатывающих заводах в 47 топливных хранилищах страны достаточно бензина.

"У нас не то чтобы нехватка бензина в стране. Нам просто надо сделать так, чтобы люди заправлялись тогда, когда им нужно заправиться, вместо того, чтобы думать - поеду-ка я дозаправлюсь на всякий случай, а то вдруг мне нужно будет куда-то отправиться на следующей неделе или через неделю", - сказал он в воскресенье телеканалу Sky News.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, "Извините, не работает"

В интервью Би-би-си Шаппс также обвинил в развязывании паники британскую Ассоциацию грузовых перевозчиков. По словам Шаппса, ее представитель безответственно передал прессе информацию о недостатке водителей бензовозов.

Ассоциация грузовых перевозчиков (RHA) назвала обвинения Шаппса в свой адрес абсолютной неправдой.

Пять тысяч виз

Усугубившийся недостаток водителей грузовиков в Британии касается не только бензина - он наблюдается здесь уже несколько месяцев и тяжелее всего сказался на пищевой индустрии: от производителей, до супермаркетов и сетевых ресторанов.

Нынешнее правительство консерваторов, которое в результате брексита остановило поток рабочей силы из ЕС в 2020 году, решилось в субботу выдать пять тысяч виз водителям из Евросоюза.

Срок действия этих виз всего два-три месяца, до конца декабря 2021 года.

"Мы не хотим быть зависимыми от иностранной рабочей силы, поэтому эти визы - только до Рождества. Мы хотим решить эти проблемы, которые продолжаются уже несколько нет, в долгосрочной перспективе", - объяснил в интервью Би-би-си Шаппс.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Многие заправки повысили цены на бензин

По оценкам организации Freight UK, представляющей индустрию грузовых перевозок, в Британии сейчас нехватка 90 тысяч водителей фур.

Основными причинами этого, как показало исследование RHA, являются: выход на пенсию, выход Британии из ЕС, изменения системы налогообложения заработков водителей, пандемия Covid-19 и несоответствие уровня зарплаты сложным рабочим условиям.

Представители пищевой индустрии и Ассоциации заправочных станций (PRA) приветствовали временные визы для водителей из ЕС, но считают их недостаточными.

"Мы, возможно, увидим пользу от этих мер к середине осени, когда эти водители приедут сюда и приступят к работе, - говорит Брайан Маддерсон, глава PRA. - Но сейчас, в максимально краткосрочном периоде, эта паническая скупка бензина вызвала очень и очень серьезные проблемы".

Эндрю Опи, представитель Консорциума британских ритейлеров, также подчеркнул, что пять тысяч виз - это слишком маленькое количество для нормализации системы доставок перед Рождеством.