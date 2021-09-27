Дайджест: партия Меркель теряет лидерство, Германии грозит политический вакуум

16 минут назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Это первые за 19 лет выборы Бундестага, на которые правящий Христианско-демократический союз вела не Ангела Меркель

Согласно предварительным результатам парламентских выборов в Германии, левоцентристская Социал-демократическая партия (СДПГ) с минимальным перевесом обходит консервативный Христианско-демократический союз (ХДС) Ангелы Меркель, находившийся у власти с 2005 года.

В настоящий момент СДПГ прогнозируют порядка 25,8% голосов (примерно 205 кресел в бундестаге), ХДС - 24,1% (194 кресла). Для блока Христианских демократов (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) 25% - это самый низкий показатель на федеральных выборах за все послевоенное время.

На третьем месте "Зеленые" с 14,6% (116 парламентских мандатов), далее - Свободная демократическая партия (11,5% - 91), ультраправая Альтернатива для Германии (10,5% - 84), партия "Левая" (4,9% - 39) и все остальные партии, набирающие в общей сложности 8,6%.

Примечательно, что молодые избиратели до 30 лет отдали большинство голосов (порядка 22%) за "зеленых". В целом, эксперты отмечают невероятный успех экоактивистов на этих выборах. Партии удалось улучшить свой прежний результат почти вдвое - 67 мандатов в Бундестаге прошлого созыва против прогнозируемых сейчас 116. Представители партии "Зеленых" и лоббисты экоповестки в европейских структурах уже назвали голосование в Германии "климатическими выборами".

Это предварительные цифры. Избирательные комиссии просят немцев запастись терпением, так как на подсчет результатов голосования по почте может уйти какое-то время.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Сторонники социал-демократов радуются первым результатам

После публикации промежуточных результатов лидер СДПГ Олаф Шольц заявил, что Германия проголосовала за перемены, хотя и признал, что борьба с ХДС весьма напряженная.

Шольц - известный и опытный политик. С 2018 года он занимает сразу две должности в правительстве - вице-канцлера и министра финансов. Перед выборами эксперты предрекали, что СДПГ под его началом улучшит свои позиии. В Бундестаге прошлого созыва социал-демократы занимали 152 места. Однако их нынешние результаты превосходят даже самые смелые ожидания.

Самой большой неожиданностью стала их победа в земле Мекленбург-Передняя Померания, которую более 30 лет представляла в парламенте Ангела Меркель.

Тот факт, что жители этой федеральной земли отдали свой мандат не однопартийцу Меркель, которая в этот раз не баллотировалась, а депутату от совершенно иной партии, эксперты объясняют популярностью лично Меркель, а не ХДС в целом.

Впрочем, о ее личной роли в политике Германии сейчас рассуждают практически все мировые СМИ.

"Наследие Меркель: защитница четких правил в вопросах миропорядка" - с таким заголовком вышла сегодня британская Independent.

"Наследие Ангелы Меркель - хаос дома и за границей" - пишет Telegraph.

"Ангела Меркель оставляет после себя трансатлантическое похолодание" - писала о ней накануне выборов влиятельная Wall Street Journal.

Как видно из этих заголовков, отношение к Ангеле Меркель может быть разное, но абсолютно все согласны в том, что она - одна из самых влиятельных политиков современности, чей уход с политической арены внесет изменения в ряд общемировых процессов.

Кроме того, судя по предварительным результатам, следующее правительство Германии будет коалиционным. А при отсутствии явного лидера среди партий, что является новой и необычной ситуацией для Германии, переговоры о создании коалиции могут сильно затянуться.

Швейцария сказала "да" однополым бракам

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Швейцария одной из последних западноевропейских стран разрешила однополные браки. 64,1% жителей Швейцарии проголосовали за легализацию на прошедшем в воскресенье референдуме при явке в 52 процента.

Жители Швейцарии также поддержали право на усыновление для однополых пар. Поправки в законодательство должны вступить в силу с 1 июля 2022 года.

"Это исторический день для Швейцарии", - прокомментировал результат голосования один из активистов движения в защиту ЛГБТ Ян Мюллер.

Швейцария вместе с Италией, Грецией и Княжеством Лихтенштейн оставалась одной из последних четырех стран Западной Европы, где однополые браки были вне закона. Первыми в Европе узаконили однополые связи Нидерланды в 2001 году.

Теперь Швейцария станет 30 страной в мире, где разрешены однополые браки.

А Сан-Марино сказала "да" абортам

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Сан-Марино поддержала легализацию абортов. На состоявшемся в воскресенье референдуме "за" высказались более 77% избирателей при явке 41%. Парламент страны должен в течение полугода принять соответствующий закон.

Женщинам будет разрешено добровольно прерывать беременность до 12-й недели. После этого срока аборт будет разрешен, если есть риск для жизни женщины или аномалии и пороки развития плода.

Паника на заправках

Автор фото, PA Media Подпись к фото, "Извините, бензина нет"

"Извините, бензина нет", "Извините, не работает" - такие таблички наблюдали автомобилисты на автозаправках в Лондоне и других британских городах в минувшие выходные. Не могли автолюбители заправиться ни бензином, ни дизельным топливом.

Власти уверяют, что бензина в стране достаточно и заправляться "на всякий случай" не нужно. Специалисты индустрии поясняют, что да, бензин есть, однако, с доставкой его на заправки имеются трудности - из-за нехватки водителей бензовозов.

Усик - новый чемпион в супертяжелом весе

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В минувшую субботу украинский боксер Александр Усик победил Энтони Джошуа и отобрал у британца все четыре пояса - WBA Super, WBO, IBF и IBO.

По признанию британских чемпионов, прокомментировавших матч для Би-би-си, Джошуа проиграл Усику и в скорости, и в решимости, а от нокаута его спас только финальный гонг.

Прощание железной фрау

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Целое поколение молодых избирателей не знали другого лидера кроме Ангелы Меркель. Немцы называют ее "Мутти", и многие не представляют, какой будет жизнь страны после ее ухода.

Меркель еще некоторое время пробудет в кресле канцлера, учитывая долгий процесс формирования немецкого правительства. Но уже сейчас можно подводить итоги ее 16 лет у власти.

Шуша через год после войны

Вторая карабахская война закончилась в ноябре 2020 года после взятия Шуши. Для военных - это важнейшая высота. Для политиков - исторический центр. А для простых людей по обе стороны конфликта - родной дом, который разрушила война.

С 1992 года Шуша (по-армянски Шуши) находился под контролем армянских сил. С 8 ноября 2020 года город перешел под власть Баку.

Наш корреспондент Ольга Ившина была в Шуше во время войны в Нагорном Карабахе в прошлом году. Недавно она съездила туда снова. Как пытается жить город и его люди, в этом видео.