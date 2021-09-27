"Бороды не стричь!" Талибы запретили афганским парикмахерам следовать "американской моде"

13 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Парикмахерский бизнес в Афганистане расцвел после свержения талибов, но сейчас начался обратный процесс

Талибы запретили парикмахерам в провинции Гильменд брить или подравнивать бороды своим клиентам, утверждая, что этот идет вразрез с законами шариата.

Религиозная полиция талибов грозит карами всем, кто посмеет нарушить это постановление.

Некоторые парикмахеры в Кабуле говорят, что тоже получили похожие распоряжения.

Это свидетельствует о том, что несмотря на обещания по смягчению режима, талибы намерены придерживаться все той же жесткой политики, которую они проводили во время своего первого периода правления.

После захвата власти в Афганистане талибы стали весьма жестоко расправляться со своими оппонентами. В субботу боевики застрелили четверых афганцев, которых они обвинили в похищении людей, и их тела вывесили на всеобщее обозрение на улицах Герата на западе страны.

В объявлениях, расклеенных на дверях парикмахерских в южной провинции Гильменд, руководство талибов напоминает брадобреям о необходимости соблюдать законы шариата при работе с клиентами. "Обжалованию не подлежит", - гласит это объявление, с которым ознакомилась Би-би-си.

"Боевики постоянно заходят и требуют, чтобы мы не подравнивали бороды, - жалуется один из кабульских парикмахеров, - один из них даже сказал мне, что они могут специально подослать инспекторов, чтобы поймать нас с поличным".

Другой парикмахер, владелец одного их крупнейших в городе салонов, сообщил, что получил звонок от кого-то, назвавшегося государственным чиновником, который приказал ему "перестать следовать американской моде" и не стричь бороды.

Еще в период своего первого прихода к власти с 1996 по 2001 год сторонники жесткой линии в исламе запретили вычурные прически и требовали, чтобы мужчины не стригли бороды.

Однако с тех пор в Афганистане стало принято ходить гладко выбритым, и многие афганцы стали требовать в салонах, чтобы им сделали модные прически.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Многие афганские парикмахеры жалуются, что своими распоряжениями талибы лишают их заработка

По словам парикмахеров, которые просили не называть их настоящих имен, новые правила заметно осложняют их жизнь и лишают доходов.

"Многие годы в моем салоне молодые люди могли постричься и побриться по своему усмотрению, чтобы выглядеть модно, - рассказал Би-би-си владелец одной из парикмахерских, - но теперь просто нет смысла продолжать заниматься этим бизнесом".

"Салоны красоты и цирюльни превращаются в запретный бизнес, - вторит ему другой парикмахер. - Я занимался этим делом 15 лет, но дальше, наверное, уже не смогу".

Еще один парикмахер, на этот раз в Герате, признался, что хотя и не получал официального распоряжения, уже прекратил оказывать услуги по стрижке бороды.

"Клиенты перестали брить бороды, потому что не хотят бросаться в глаза боевикам на улицах, - говорит он. - Они хотят выглядеть как все и не выделяться".