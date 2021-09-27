"Я говорила "нет" и "не хочу". Певица Софи Эллис-Бекстор рассказала, как ее изнасиловали в 17 лет

10 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Софи Эллис-Бекстор поделилась воспоминаниями о пережитом насилии, чтобы помочь людям, которые оказались в такой же ситуации

Певица Софи Эллис-Бекстор издала мемуры, в которых рассказала, как в 17 лет ее изнасиловал 29-летний музыкант, с которым она познакомилась на концерте.

"Я вижу себя как будто со стороны: я говорю ему "нет" и "я не хочу", но это ни на что не влияет", - вспоминает она в новой книге "Spinning Plates".

42-летняя певица, прославившаяся в 2000-е годы хитами Murder On The Dance Floor и Heartbreak Make Me A Dancer, решила поделиться пережитым, чтобы помочь жертвам, которые считают, что то, что с ними случилось, - это не изнасилование, только потому, что их не принуждали силой или угрозами.

"Он занимался со мной сексом, и мне было так стыдно. Именно так я потеряла девственность. Я чувствовала себя грязной, глупой и неуверенной в том, как относиться к тому, что происходит, ведь у меня не было подобного опыта", - рассказывает Софи Эллис-Бекстор в своих мемуарах, отрывки из которых публикует газета Mail On Sunday.

Эллис-Бекстор рассказывает, как она встретила музыканта, которого она называет Джимом, на концерте, в то время, когда она заканчивала школу и сдавала экзамены перед поступлением в университет.

Мужчина пригласил ее в свою квартиру, чтобы показать учебники по истории, "и прежде, чем я что-то поняла, мы уже были на его кровати, и он снял с меня трусики", вспоминает певица.

Софи Эллис-Бекстор говорит, что она была абсолютно растеряна после этого инцидента, поскольку в 90-е годы в общественном мнении было другое представление об изнасиловании.

"Меня никто не бил и не кричал на меня, чтобы заставить подчиниться, - говорит певица. - Я видела и читала, как тогда обсуждали секс, и это заставило меня думать, что у моих обвинений судебной перспективы не будет".

Согласно исследованию организации "Кризис насилия в Англии и Уэльсе", многие жертвы насилия до сих считают, что если их не били или не угрожали, то их случай нельзя считать изнасилованием. Это мешает им обращаться за помощью.

Благотворительная организация обращает внимание, что есть много причин, по которым кто-то не может кричать или сопротивляться. Более того, именно молчание и неспособность человека дать отпор говорит о том, что происходит попрание важнейшего права человека - неприкосновенности его тела и свободы.

"Мой опыт не был связан с [физическим] насилием. Меня просто не слушали. Я сказала "нет", но другой человек все равно сделал то, что он хотел", - говорит Софи Эллис-Бекстор.

Певица говорит, что чем старше она становилась, тем больше понимала, что 29-летний мужчина, который проигнорировал слова ее 17-летней, совершил преступление.

У Софи Эллис-Бекстор теперь пять сыновей, и она говорит, что хочет воспитать из них добрых и внимательных мужчин, правильно понимающих сексуальное согласие.