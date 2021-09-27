Президент Южной Кореи предложил обсудить запрет на собачье мясо. Не все в стране с ним согласны

час назад

Автор фото, EPA Подпись к фото, Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин известен своей любовью к собакам

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин предложил подумать о введении запрета на употребление в пищу собак - традиционного корейского деликатеса, который в последние годы теряет популярность. Хотя для многих представителей молодого поколения эта тема стала запретной, на территории страны ежегодно убивают для производства мяса около миллиона собак.

После того, как премьер-министр Южной Кореи встретился с президентом, известным своей любовью к собакам, и рассказал ему о программе по защите бездомных животных и о намерении ввести систему обязательной регистрации собак, Мун Чжэ Ин предложил "взвешенно обдумать введение запрета на собачье мясо", рассказал пресс-секретарь южно-корейского лидера.

"Не пришло ли время с разумной точки зрения обдумать запрет на потребление собачьего мяса?" - передает слова президента газета Korean Tribune, ссылаясь на его пресс-секретаря.

Собачье мясо не входит в ежедневный рацион среднестатистического корейца, но оно по прежнему пользуется популярностью у многих пожилых людей, которые считают его полезным для здоровья. Кроме того, мясо собак подают в традиционных ресторанах и его можно купить на специализированных рынках.

До сегодняшнего дня власти Южной Кореи никогда не заявляли о возможном полном запрете на потребление собачьего мяса. Однако в преддверии президентских выборов, которые состоятся в марте 2022 года, многие политики, в том числе действующий глава государства, пытаются повысить свою популярность за счет заботы о животных. Впрочем, Мун Чжэ Ин и раньше был известен как любитель собак: у него есть несколько домашних питомцев, в том числе дворняжка, которую он подобрал после того, как стал президентом.

Собаки в Южной Корее в последнее время действительно стали намного больше, чем едой - все больше корейцев заводит собак. Под давлением защитников прав животных были закрыты несколько крупных рынков и ферм по разведению собак на убой.

По данным американской организации Humane Society International (HSI), несколько тысяч ферм в Южной Корее ежегодно выращивают около 2,5 млн собак, из которых около миллиона убивают для употребления в пищу, а остальных используют для разведения.

Что думают об этом корейцы?

Согласно опросу, который в сентябре был проведен по заказу группы по защите животных Aware, 78% респондентов заявили, что производство и продажа мяса собак и кошек в Южной Корее должны быть запрещены, а 49% поддержали запрет на потребление. Но другой опрос, проведенный исследовательской фирмой Realmeter, показал, что в обществе нет консенсуса в отношении запрета на употребление в пищу собачьего мяса: 41% считает, что это личное дело каждого, а 59% поддержали законодательные ограничения на забой собак для потребления человеком.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Все больше корейцев заводят собак как домашних питомцев

Подобным образом разделились и мнения кандидатов в президенты. Ли Чжэ Мён, губернатор самой густонаселенной провинции страны Кёнгидо и ведущий кандидат от партии Мун Чжэ Ина, пообещал добиваться запрета на потребление мяса собак на основе общественного согласия. А Юн Сок Ёль, лидер оппозиции, сказал, что есть или не есть собачье мясо - это вопрос личного выбора каждого корейца.

Эксперты говорят, что молодежь в основном отказывается от употребления мяса собак, но многие пожилые люди считают его неотъемлемой частью национальной кухни. Как отмечает Humane Society International, объемы потребления мяса собак в Южной Корее резко растут в три дня лета, которые считаются самыми жаркими.

В прошлом году Корейская служба Би-би-си спросила у нескольких жителей Южной Кореи, что они думают о традиции употребления в пищу мяса собак.

"Молодое поколение считает, что собаки - это только домашние животные. Но в старое время собак выращивали для питания. Как и кроликов. Это было частью нашей культуры. Многие пожилые люди по-прежнему живы, они тоже члены нашего общества", - сказал один из наших собеседников. "Сейчас люди выступают против употребления собачьего мяса в пищу из-за западного влияния. Людей обижает, что их представляют как варваров. Но если людям запрещают что-то есть, им это не нравится", - считает еще один южнокореец.

"Есть много разновидностей мяса - и все это источники протеина - говядина, курятина, свинина или утятина... Выбор и так большой. Почему корейцы должны позволять употребление в пищу собак и считать подобную практику приемлемой?" - считает другая собеседница Би-би-си.

Протесты защитников животных вызывает не только сам факт выращивания собак на убой, но и способы, при помощи которых их традиционно умерщвляли. Активисты говорят, что сейчас в Южной Корее собак убивают при помощи электричества, однако в других азиатских странах нередки другие, намного более жестокие методы, когда животных забивают до смерти, вешают, а иногда варят заживо.