Исландия не смогла стать первой страной Европы с большинством женщин в парламенте

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир голосует во время выборов в субботу

Некоторое время жители Исландии считали, что их страна станет первой в Европе, где большинство депутатов парламента - женщины. Но по итогам пересчета голосов оказалось, что женщины будут все же составлять немногим менее половины депутатского корпуса.

Исландский Альтинг состоит из 63 депутатов. Согласно предварительным результатам, в него проходили 33 женщины. "Произошло важное историческое и международное событие: впервые в Исландии и во всей Европе больше половины членов парламента - женщины. Это хорошая новость", - заявил в связи с этим президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон местному телеканалу RUV.

Однако оказалось, что это заявление было сделано преждевременно.

Парламентские выборы в Исландии прошли в субботу, их предварительные результаты объявили в воскресенье. Из-за мелких неточностей голоса в Северо-западном округе были пересчитаны и согласно окончательным итогам, кандидаты-женщины получили 30 мандатов, или (47,6% депутатского состава) - это на шесть больше, чем в предыдущем составе Альтинга.

Сколько женщин в парламентах мира

По данным Межпарламентского союза - международной организации, координирующей деятельность законодательных органов по всему миру, ни в одном европейском государстве большинство мест в парламенте никогда не принадлежало женщинам. Исландия теперь по этому показателю впереди всех, за ней идет Швеция (в ее парламенте 47% депутатов - женщины).

Автор фото, EPA Подпись к фото, В Молдове должности главы правительства и президента занимают женщины. На фото слева направо: премьер-министр Наталья Гаврилица, президент Польши Анджей Дуда, президент Майя Санду и спикер парламента Игорь Гросу во время празднованя 30-летия независимости страны.

В мире есть пять стран, где большинство депутатского состава - женщины: Руанда (61,3%), Куба (53,4%), Никарагуа (50,3%), Мексика и Объединенные Арабские Эмираты (по 50%).

В Палате представителей Конгресса США женщин 27,6%, в британской Палате общин 34,2%. В предыдущем составе российской Госдумы женщин было 16%; в Думе восьмого созыва, избранной в сентябре этого года, их число немного уменьшилось: 67 депутатов, или около 15% от общего состава.

По данным ООН за 2018 год, число женщин во всех парламентах мира составляет 23,4%.

В пяти государствах женщины в высших представительных органах вообще отсутствуют. Это Йемен, Катар, Микронезия, Вануату, а также Ватикан, поскольку единственной властью в нем является папа римский, а среди избирающих его кардиналов женщин нет.

Высшие посты

Что же касается высших государственных постов в крупнейших государствах мира, гендерный баланс складывается не в пользу женщин. Они никогда не становились президентами России, США и Китая.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Маргарет Тэтчер

Ангела Меркель является первым в истории канцлером Германии. В Британии были два премьера-женщины: Маргарет Тэтчер и Тереза Мэй, причем обе представляли консерваторов. В Японии скоро может появиться первый премьер-женщина - Санаэ Такаити, участвующая в выборах председателя правящей Либерально-демократический партии, которые пройдут 29 сентября.

В двух постсоветских государствах, Эстонии и Молдове, женщины занимают посты одновременно президента и премьера. Однако новым президентом Эстонии вместо Керсти Кальюлайд недавно был избран мужчина - Алар Карис, он приступит к исполнению обязанностей в середине октября.

В Таиланде, Пакистане, Кении и Косово определенное число мест в парламентах для женщин резервируется законом. Гораздо больше стран, где политические партии обязаны выдвигать своими кандидатами установленный процент женщин, хотя те впоследствии могут проиграть кандидатам-мужчинам. К ним относятся, в частности, Исландия, Франция, Греция, Индонезия и Аргентина.

Исландия занимает первое место в рейтинге гендерного равноправия, составляемом Давосским форумом. Отпуск по уходу за ребенком там предоставляется женщинам и мужчинам на равном основании, закон о равной оплате труда был принят еще в 1961 году, в 1980 году Исландия стала первым государством мира, выбравшим президентом женщину.

Альянс национального согласия

До настоящего времени Исландией руководил трехпартийный альянс, в котором объединились левые и правые: "зеленые" (их представитель Катрин Якобсдоттир была премьером), правоцентристская Прогрессивная партия и консервативная Партия независимости.

По результатам последних выборов эта коалиция получила в сумме 37 мандатов и, по всей вероятности, останется у власти, хотя премьерство Якобсдоттир теперь под вопросом, поскольку представительство "зеленых" в Альтинге сократилось, а "прогрессисты", наоборот, получили пять дополнительных мест.