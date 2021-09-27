“Они хотят почувствовать себя в безопасности". Тысячи афганцев, живущих в Британии, пытаются помочь родным бежать от талибов
“Они хотят почувствовать себя в безопасности". Тысячи афганцев, живущих в Британии, пытаются помочь родным бежать от талибов
Многочасовые очереди и недели ожиданий - тысячи людей со всей Великобритании обращаются в Ассоциацию Афганистана и Центральной Азии в Лондоне в надежде помочь своим родным покинуть Афганистан.
Руководитель ассоциации Нуралхак Насими, бежавший из Афганистана в 1999 году, говорит, что не видел такого наплыва посетителей за 20 лет существования организации.
Британское правительство обещало эвакуировать из Афганистана еще пять тысяч человек до конца этого года.
Однако количество заявок только в этом центре превысило шесть тысяч.Корреспондент Би-би-си Алина Исаченко поговорила с Ясмин, Самирой и Саидом, которые пытаются помочь своим родным найти убежище в Великобритании.