“Они хотят почувствовать себя в безопасности". Тысячи афганцев, живущих в Британии, пытаются помочь родным бежать от талибов

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“Они хотят почувствовать себя в безопасности". Тысячи афганцев, живущих в Британии, пытаются помочь родным бежать от талибов

57 минут назад

Многочасовые очереди и недели ожиданий - тысячи людей со всей Великобритании обращаются в Ассоциацию Афганистана и Центральной Азии в Лондоне в надежде помочь своим родным покинуть Афганистан.

Руководитель ассоциации Нуралхак Насими, бежавший из Афганистана в 1999 году, говорит, что не видел такого наплыва посетителей за 20 лет существования организации.

Британское правительство обещало эвакуировать из Афганистана еще пять тысяч человек до конца этого года.