В России признали нежелательной Европейскую сеть организаций по наблюдению за выборами

час назад

Автор фото, Barcroft Media Подпись к фото, Временный поверенный в делах США в Украине посол Уильям Тейлор во время брифинга наблюдателей ENEMO на Украине перед парламентскими выборами 2019 года

Российская Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России "Европейской сети организаций по наблюдению за выборами" (European Network of Election Monitoring Organizations, ENEMO).

"Принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности международной неправительственной организации European Network of Election Monitoring Organizations (ENEMO) ("Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами")", - говорится в сообщении ведомства.

В Генпрокуратуре посчитали, что деятельность ENEMO представляет угрозу для основ конституционного строя и безопасности России.

В сообщении отмечается, что информация о решении передана в минюст - теперь это ведомство должно внести ENEMO в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.

Признание нежелательной деятельности иностранной или международной неправительственной организации влечет за собой запрет на создание на территории России структурных подразделений, а также прекращение работы уже существующих.

ENEMO организовала международные миссии по наблюдению за выборами в семи странах, в числе которых Грузия, Албания, Украина, Кыргызстан и Казахстан. России в этом списке нет. О последних парламентских выборах в России ENEMO не высказывалась. На сайте организации последние новости касаются выборов в Грузии и Косово.

Среди членов организации указано российское общественное движение в защиту прав избирателей "Голос"*. Как сообщил Русской службе Би-би-си сопредседатель "Голоса" Станислав Андрейчук, на движение это решение генпрокуратуры никак не повлияет - оно просто приостановит свое членство в этой организации.

В августе этого года "Голос" внесли в список незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. "Голос" стал первым в этом новом списке. Ранее минюст России вел только два реестра - зарегистрированных некоммерческих организаций (НКО) и СМИ, признанных "иностранными агентами". В 2013 году "Голос" уже признавали иностранным агентом - когда это было НКО. После этого "Голос" стал движением.

В перечне нежелательных на территории России на настоящий момент 46 организаций. Последние изменения там произошли 31 августа этого года: в список внесли организации из Латвии и Украины, связанные с религиозным движением "Новое поколение".

В середине июля Генпрокуратура объявила нежелательной организацией юридическое лицо издания "Проект". Его главред Роман Баданин и четверо журналистов были включены в реестр "иностранных агентов".