Венгрия договорилась с "Газпромом" о поставках газа в обход Украины. Киев пожалуется в Еврокомиссию

47 минут назад

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Венгрия заключила новый долгосрочный контракт с российским "Газпромом". Согласно ему, поставки газа будут идти в страну в обход Украины. Соглашение вступит в силу 1 октября. Киев заявил, что обратится в Европейскую комиссию из-за этого договора.

Контракт между Россией и Венгрией рассчитан на 15 лет с возможностью пересмотра условий спустя 10 лет.

Как следует из соглашения, Венгрия будет получать по 4,5 млрд кубометров газа в год: 3,5 млрд кубометров через Сербию (через газопровод "Турецкий поток" и его сухопутные продолжения) и 1 млрд кубометров - через Австрию. Ранее российский газ Венгрия основном получала транзитом через территорию Украины.

Киев жестко раскритиковал новое соглашение, назвав решение "исключительно политическим, экономически необоснованным и принятым в угоду Кремлю". В киевском министерстве иностранных дел заявили, что соглашение не соответствует принципам Договора об основах добрососедства и сотрудничества между Украиной и Венгрией от 6 декабря 1991 года.

"Удивлены и разочарованы решением Венгрии подписать 27 сентября в Будапеште новый долгосрочный контракт с российским концерном "Газпром" на поставки газа в обход Украины", - говорится в заявлении МИД Украины.

В ведомстве считают, что Венгрии "и в дальнейшем выгоднее получать газ транзитом через разветвленную газотранспортную систему Украины, которая позволяет самым коротким путем бесперебойно поставлять газ в страны Европы".

Автор фото, Getty Images

"Украинская сторона также обратится в Европейскую комиссию для предоставления оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в области энергетики", - говорится в заявлении МИД.

Киев также решил перенести на более поздний срок заседание совместной украинско-венгерской комиссии по сотрудничеству, которое должно было пройти 29-30 сентября в Будапеште. В МИДе заявили, что соглашение с "Газпромом" "создает новые обстоятельства". "[Эти обстоятельства] требуют всестороннего анализа рисков и угроз, а также согласованных действий стран региона, чтобы минимизировать ее негативные последствия", - подчеркнули в Киеве.

Еще один газопровод

Незадолго до подписания контракта на поставку российского газа в Венгрию было объявлено о завершении строительства "Северного потока-2" - еще одного трубопровода, который также идет в обход Украины. Он должен быть введен в эксплуатацию до конца года.

"Северный поток-2" состоит из двух ниток газопровода протяженностью более 1,2 тыс. км каждая и общей мощностью 55 млрд куб. м. в год, проложенных по дну Балтийского моря от западного берега России к берегам Германии.

Строительство "Северного потока-2" началось в сентябре 2018 года. Проект с самого начала вызывал споры. "Газпром" убеждал руководство ЕС в стратегической важности проекта, эксперты высказывали сомнения в том, что Европе нужен еще один российский газопровод. Против него высказывались Польша и балтийские страны, традиционно выступающие против роста российского энергетического влияния в ЕС.