Звезда ритм-энд-блюза Ар Келли признан виновным в сексуальным насилии

19 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Келли в начале судебных разбирательств в 2019 году

Американский музыкант, певец и продюсер Ар Келли признан виновным в сексуальных домогательствах к женщинам и детям, продолжавшихся более двух десятилетий.

13 лет назад Келли уже побывал под судом в Иллинойсе по обвинению в детской порнографии, но был оправдан.

На этот раз, в ходе суда, длившегося 6 недель, 11 обвинителей, среди которых было 9 женщин и двое мужчин, рассказали свои истории сексуального унижения и насилия со стороны музыканта.

Суд присяжных после двух дней размышлений признал Келли виновным по всем пунктам обвинения.

Приговор будет вынесен 4 мая, и ожидается, что тюремный срок составит несколько десятилетий.

Прокуроры обвинили Келли в том, что он, пользуясь своей славой и богатством, заманивал жертв обещаниями помочь с их музыкальной карьерой. Некоторые из его жертв сообщили, что были еще несовершеннолетними, когда он совратил их.

Ар Келли, настоящее имя которого Роберт Сильвестр Келли, был признан в нарушении так называемого закона Манна, который, среди прочего, направлен на борьбу с секс-эксплуатацией.

Как отмечают репортеры, присутствовавшие в заде суда, во время оглашения приговора Келли неподвижно сидел на скамье подсудимых, и о выражении его лица оставалось только догадываться, поскольку оно было скрыто под маской, как того требуют правила в период пандемии.

Ар Келли, признавшийся однажды, что не умеет читать и писать, - обладатель трех премий "Гремми" и один из самых успешных музыкантов 90-х годов в стиле ритм-энд-блюз.