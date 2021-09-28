Дайджест: Британия бросит армию на борьбу с топливным кризисом; Путин и Си потеряют Берлин после Меркель

22 минуты назад

Автор фото, PA Media

Правительство Великобритании привело армию в состояние повышенной готовности в рамках борьбы с топливным кризисом. Предполагается, что в случае крайней необходимости армейские водители пересядут за руль бензовозов и будут развозить топливо по автозаправкам, пройдя предварительно краткое обучение.

"Подключение военных может стать необходимой временной мерой для обеспечения дополнительной цепочки поставок. Это поможет ослабить давление, вызванное резким скачком спроса на топливо в некоторых районах", - заявил министр энергетики и промышленной стратегии Великобритании Квази Квартенг.

Перебои с горючим начались в конце прошлой недели. Автомобилисты выстраиваются в огромные очереди в надежде залить свой бак. Многие автозаправки просто закрылись.

Британские власти заявляют, что проблем с топливом в стране нет, а кризис вызван острой нехваткой водителей бензовозов. В частности, этому способствовал брексит, в результате которого многие европейцы утратили право на работу в Британии.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Многие автомобилисты выстраивались в очередь затемно в надежде заправиться

Британский министр транспорта Грант Шаппс осудил автомобилистов, поддавшихся паническим настроениям и спровоцировавших хаос во многих районах страны.

Однако руководство Королевского автомобильного клуба (RAC) обращает внимание властей, что причины для общественного недовольства есть: цены на топливо с прошлой пятницы пусть незначительно, но выросли, и продолжат расти, так как некоторые продавцы открыто пользуются сложившейся ситуацией в свою пользу.

По словам председателя Ассоциации розничных торговцев бензином Брайана Мэддерсона, отрасль испытывает острую нехватку водителей уже давно, а неожиданную панику спровоцировала утечка доклада, подготовленного нефтегазовой компанией BP для британского кабинета.

По оценкам организации Freight UK, представляющей индустрию грузовых перевозок, в Британии в данный момент не хватает порядка 90 тысяч водителей фур и грузовиков. Это затрагивает целый ряд отраслей, в частности, нарушены поставки продовольствия в супермаркеты и рестораны.

Автор фото, DeFodi Images Подпись к фото, Сторонники ХДС испекли гигантские пряники с надписью "Канцлер из Ахена", подразумевая лидера партии Армина Лашета, родившегося в Ахене

В Германии начинается период интенсивных преговоров о создании коалиции. По итогам прошедших в воскресенье парламентских выборов, Социал-демократическая партия (СДПГ) с минимальным перевесом (206 против 196) обошла Христианско-демократический союз (ХДС), который долгие годы возглавляла Ангела Меркель.

Ни те, ни другие не набрали абсолютного парламентского большинства, и теперь Германию ждет коалиционное правительство. Сейчас уже с уверенностью можно сказать, что коалиция будет состоять из трех партий, так как об объединении СДПГ и ХДС речь не идет.

Первым начнет проводить консультации лидер победивших социал-демократов Олаф Шольц. И он, и лидер ХДС Армин Лашет прежде всего попытаются привлечь на свою сторону партию зеленых и Свободную демократическую партию (СвДП).

Однако сами эти партии о своих предпочтениях пока не заявляли. В СвДП, например, сказали, что у них есть совпадения интересов с обеими крупными партиями, и многое будет зависеть от того, на какие компромиссы каждая из них согласится пойти.

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В понедельник 78-летний президент США Джо Байден получил третью - бустерную - прививку против коронавируса. Этот момент показали в эфире американских телеканалов. Всего несколько дней назад Центр по контролю и профилактике заболеваний США одобрил дополнительную инъекцию для людей старше 65 лет и для тех, кто страдает хроническими сопутствующими заболеваниями.

Байден стал одним из первых, кто получил третью инъекцию, но сделал это не в связи со своим положением, а чтобы личным примером показать американцам преимущества вакцинации, подчеркивают в Белом доме. Вскоре ревакцинацию пройдет первая леди США Джилл Байден.

Джо Байден проводит весьма агрессивную политику в вопросе вакцинации населения. Недавно он заявил, что в штатах, где процесс вакцинации идет медленно, уровень заболеваемости в десятки раз выше, чем в остальной Америке.

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Северная Корея выпустила как минимум один "неопознанный снаряд" в сторону Японского моря, заявили военные Южной Кореи. Японские власти считают, что КНДР запустила баллистическую ракету.

Меньше чем через час после пуска постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон заявил во время дебатов в Генассамблее ООН в Нью-Йорке, что Северная Корея имеет право на испытание вооружения. "Мы всего лишь наращиваем нашу оборону. (...) Никто не может отказать КНДР в праве на самооборону", - сказал он.

Если будет подтверждено, что снаряд является баллистической ракетой, это станет третьим подобным запуском в этом году. 15 сентября Северная Корея произвела испытательный пуск двух ракет малой дальности в Японском море. Совет Безопасности ООН запретил КНДР испытывать баллистические ракеты. Сам же Пхеньян утверждает, что не испытывал баллистических ракет с 2017 года.

Telegraph: Франция, Китай и Россия потеряли Берлин

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По мнению газеты Telegraph (нужна подписка), самой главной международной темой на данный момент остаются выборы в Германии, потому что их результаты имеют колоссальное значение для всей геополитики. Вместе с партией Ангелы Меркель, пишет аналитик издания Марк Алмонд, эти выборы проиграли Франция, Россия и Китай.

И уже не важно, кто какое кресло займет в новом кабинете Германии. Случилось главное - этим трем странам больше не удастся продавливать свои интересы через Берлин. Хотя Меркель и называют самой влиятельной женщиной в мире, пишет Алмонд, вся ее политика была построена на умении выкручивать руки мировому сообществу.

Через нее ее ближайший союзник Эммануэль Макрон получал в буквальном смысле все, что хотел в рамках Евросоюза. А на международной арене Меркель всегда ставила бизнес-интересы выше принципов. Произнося правильные, но в ее исполнении пустые фразы о правах человека, она тут же лоббировала в Брюсселе возобновление диалога с Россией и вместе с Макроном продвигала инвестиционную сделку с Китаем.

Без Ангелы Меркель мечта Макрона о достижении европейской стратегической независимости от США и от НАТО так и останется мечтой. Евросоюз ждет неминуемая встряска, потому что вместо прежней оси силы Париж-Берлин должна будет появиться какая-то другая. И эта новая сила, скорее всего, получит поддержку Британии и США, у которых отношения с Москвой и Пекином хуже некуда.

Да, пишет автор Telegraph, соратники Меркель по ХДС все еще сохраняют шансы на создание коалиции со своим участием, но даже в этом случае никакой преемственности политики Меркель уже не будет. Двумя из трех партий будущей коалиции почти наверняка будут зеленые и Свободная демократическая партия (СвДП). У них мало общего, но все последние годы они дружно выражали недоверие Владимиру Путину и Си Цзиньпину, и критиковали Меркель за лояльность к ним.

Кто бы ни стал третьим игроком будущей коалиции, Франции, России и Китаю в Берлине ловить больше нечего.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В 2016 году Хинкли освободили из психиатрической лечебницы

Судья в США согласился снять все ограничения с Джона Хинкли, который 40 лет назал совершил неудачное покушение на тогдашнего президента Рональда Рейгана. В 2016 году Хинкли выпустили из психиатрической лечебнице, где он провел 35 лет. С тех пор он хоть и находится на свободне, но вынужден соблюдать ряд ограничений. Он находится под наблюдением врачей, его передвижения ограничены, ему запрещено владение оружием и употребление алкоголя, он не может общаться с прессой и пользоваться интернетом.

30 марта 1981 года Хинкли открыл огонь из пистолета по Рейгану и сопровождавшим его лицам в тот момент, когда они вышли на улицу из вашингтонского отеля Hilton, где проходило мероприятие с участием главы государства. В результате Рейган и еще три человека получили ранения. Пуля, пробив грудную клетку президента, прошла в полутора сантиметрах от его сердца и застряла в легком. Ее удалось извлечь только после четырехчасовой хирургической операции.

Уникальная пленка 50-летней давности

Крупнейший аукционный дом Скандинавии Bruun Rasmussen во вторник выставит на торги кассету с записью интервью, которое Джон Леннон и Йоко Оно дали более 50 лет назад четырем датским школьникам. Во время 33-минутного разговора в неформальной обстановке Джон Леннон исполнил несколько песен. Как утверждают организаторы аукциона, на записи музыкант исполняет ранее неиздававшуюся песню Radio Peace.

Встреча состоялась всего за несколько месяцев перед тем, как "Битлз" объявили о своем распаде.

Эксперты оценивают лот от 32 до 50 тысячи долларов.

Кто такой Олаф Шольц

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Партия канцлера Ангелы Меркель, вполне вероятно, скоро уйдет в оппозицию, а ее место займет партия вице-канцлера и министра финансов Олафа Шольца

Почитайте о вероятном следующем канцлере Германии Олафе Шольце. Еще полгода назад никто не считал немолодого и неяркого лидера списка социал-демократов главным претендентом на место Ангелы Меркель. Но теперь, если не случится каких-то неожиданных поворотов, 63-летний Шольц сформирует новое коалиционное правительство и станет новым канцлером Германии.

Кто он такой и как сумел заручиться поддержкой немцев, в статье нашего корреспондента Юри Вендика.

Карабах, год спустя

Автор фото, VALERY SHARIFULIN/TASS

27 сентября прошлого года разгорелся военный конфликт за Нагорный Карабах. За 44 дня азербайджанская армия заняла значительную часть территорий, бывших под контролем армянских сил с 1994 года, в том числе Шушу, символическое сердце Карабаха. В регионе находятся российские миротворцы, что гарантирует хрупкий мир. Но это временное присутствие, и оно не означает решения конфликта, который не раз остывал и вспыхивал с новой силой за последние десятилетия.

Что произошло за год и что ждать в будущем, в нашем материале Карабах год спустя: когда решится конфликт и что несет будущее?

Ледники Тянь-Шаня тают

В Центральной Азии расположены одни из самых больших горных ледников в мире. И они - под угрозой исчезновения из-за изменения климата. В долгосрочной перспективе таяние тянь-шаньских ледников грозит дефицитом воды в Центральной Азии, что в свою очередь чревато конфликтами.

Как отступают ледники в горах Тянь-Шаня в Кыргызстане и что говорят ученые-гляциологи, посмотрите в этом видео.