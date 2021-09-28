Судимым за тяжкие преступления запретят работать таксистами в России

28 минут назад

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Российское правительство внесло в Госдуму законопроект, который запрещает работать в такси и заниматься пассажирскими перевозками лицам с непогашенной судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Соответствующее положение предлагается закрепить отдельной статьей Трудового кодекса.

В пакете документов, разработанном министерством транспорта по поручению президента, предлагается запретить работу водителями такси и наземного транспорта тем, кто имеет судимость за опасные преступления - такие как убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабеж, разбой, изнасилование, насильственные действия сексуального характера, терроризм и ряд других.

Это коснется осужденных не только на территории России, но и в других странах Евразийского экономического союза - Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане.

Для других иностранцев ограничения не вводятся, поскольку при наличии судимости они и так не могут получить патент или разрешение на работу в России, говорится в пояснительной записке к законопроекту.