Юристы КПРФ обвинили полицию в попытке сорвать обжалование выборов

22 минуты назад

Автор фото, Mikhail Tereshchenko/TASS Подпись к фото, В минувшие выходные в центре Москвы прошла несогласованная властями акция сторонников КПРФ

Полиция пришла с проверкой в здание юридической службы КПРФ, сообщили сами коммунисты. Внутри находятся юристы, которые собираются подать иски с обжалованием результатов электронного голосования от имени 14 кандидатов от КПРФ. Би-би-си они сказали, что опасаются задержаний. По закону сегодня предпоследний день, когда возможно обжаловать результаты выборов. В Кремле заявляют, что не осведомлены о ситуации.

Сотрудники полиции пришли к зданию, где находится офис юридической службы КПРФ, утром во вторник. Внутри в этот момент находилась группа юристов, которая собиралась подать в Пресненский суд Москвы иск об отмене результатов дистанционного электронного голосования (ДЭГ) от имени 14 кандидатов. Об этом Би-би-си рассказал один из заблокированных внутри юристов Максим Сиркач.

"Попасть внутрь сотрудники могут только по решению суда", - считает юрист. По его словам, он и его коллеги уже вызвали такси, чтобы ехать в суд, когда в дверь начали звонить и стучать. "В полиции сказали, что с нами хотят поговорить. Но мы понимаем, что скорее всего нас хотят задержать", - сказал Сиркач.

По его словам, сотрудники полиции не стали объяснять причину своего визита. Открывать дверь им не стали. Сейчас адвокаты сидят в запертом помещении с опущенными жалюзи.

Юрист предположил, что полицейские могут сослаться на то, что у находящихся в помещении якобы нет с собой документов, и в теории задержать их на 48 часов для установления личности. "А у нас завтра последний день подачи иска. Мы это напрямую с этим связываем", - уточнил собеседник Би-би-си.

По закону обжаловать итоги выборов можно в течение десятидневного срока. Он истекает во вторник, 29 сентября.

Сиркач добавил, что сейчас он и его коллеги думают, каким образом все-таки передать иски коммунистов в Пресненский суд из осажденного офиса.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не осведомлены о ситуации с препятствиями в подаче исков партии КПРФ на итоги дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Москве, однако отметил, что право на обращение в суд закреплено в законе.

"Это право тех, кто хочет это делать, которое предусмотрено законом. Но, к сожалению, мы не располагаем информацией, что оцеплено, почему мешают - я просто не знаю деталей, поэтому я ничего не могу сказать по этой теме", - цитирует Пескова Интерфакс.

КПРФ созывает президиум

Интерфакс и РИА Новости сообщают, что полиция также пришла к приемной вице-спикера Госдумы от КПРФ Ивана Мельникова. По данным агентств, там тоже находится юрист, собиравшийся подать иски в Пресненский суд.

Как следует из видео издания SOTA, поддержать тех, кто находится внутри офиса юридической службы КПРФ, приехал один из кандидатов партии, Михаил Лобанов, который проиграл телеведущему Евгению Попову ("Единая Россия") в Кунцевском округе Москвы.

Сам Лобанов уже подал отдельный иск в Пресненский суд накануне. Член президиума ЦК КПРФ Сергей Обухов, один из 14 заявителей, в разговоре с Би-би-си объяснил это тем, что, по мнению Лобанова, в его иске "более выверенные юридические аргументы".

Обухов рассказал Би-би-си, что обратился с личным иском в Мосгорсуд об отмене результатов ДЭГ в 205-м Преображенском округе, где он проиграл самовыдвиженцу Анатолию Вассерману. Но коллективный иск об отмене результатов онлайн-голосования во всем городе по подсудности необходимо подавать именно в Пресненский суд, объяснил коммунист.

Обухов пообещал, что ситуация с заблокированным офисом будет обсуждаться на заседании президиума КПРФ, который пройдет в Москве сегодня.

"С какого бодуна?

20 сентября лидер партии Геннадий Зюганов объявил, что КПРФ не признает результаты выборов в Госдуму в Москве по одномандатным округам из-за применявшегося там онлайн-голосования.

"У нас шесть человек в этом мегаполисе выигрывали, у нас есть протоколы на руках. Утром ввели [данные онлайн-голосования] - и все перечеркнули. Вдруг оказывается, "Единая Россия" выигрывает в Москве везде. С какого бодуна?" - возмущался Зюганов.

Автор фото, Mikhail Tereshchenko/TASS

Через несколько дней после этого Зюганов предложил отказаться от ДЭГ и трехдневных выборов на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сославшись на то, что они "порушат доверие" и "снесут политическую систему".

Путин в ответ пообещал проработать вопрос контроля за онлайн-голосованием. Но, по его мнению, претензии к ДЭГ в Москве "возникли не потому, что есть сомнения в качестве голосования, а потому, что кому-то не понравился результат". "Но это всегда так бывает", - резюмировал президент.

После выборов КПРФ провела уже две акции протеста против результатов ДЭГ. Первую из них глава московских коммунистов Валерий Рашкин провел на следующий день после выборов, 20 сентября, на Пушкинской площади. Вторая состоялась там же, 25 сентября, в форме встречи с кандидатами в депутаты.

Согласовывать акции московские власти отказались, сославшись на действующие ограничения из-за Covid-19. В преддверии схода, организованного КПРФ, в выходные, власти пришли к десяткам участников митинга, который состоялся сразу после голосования. Роскомнадзор пригрозил блокировкой сайту коммунистов из-за призывов к участию в несогласованных акциях (анонс в итоге переписали).