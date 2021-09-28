В реке на территории фестиваля Гластонбери обнаружили MDMA и кокаин

час назад

Автор фото, PA Подпись к фото, Организаторы фестиваля устанавливают туалеты, но посетители не всегда ими пользуются

В реке Уайтлэйк, которая протекает по территории музыкального фестиваля Гластонбери в английском графстве Сомерсет, обнаружена опасная для окружающей среды концентрация наркотиков.

Ученые брали пробы до, во время и после фестиваля в 2019 году и выяснили, что по окончании мероприятия концентрация MDMA в воде увеличилась в четыре раза. В реке также были обнаружены следы кокаина.

Предположительно, наркотики попали в реку с мочой, несмотря на то, что на территории фестиваля, как правило, устанавливается несколько тысяч туалетных кабин и мобильные писсуары.

Ученые утверждают, что наркотики в воде могут угрожать существованию редких видов угрей, которые обитают в этом районе.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Ученые говорят, что заражение почвы наркотиками, которые попадают туда вместе с мочой посетителей, происходят после каждого крупного фестиваля

Представитель фестиваля Гластонбери сказал, что Агентство по окружающей среде не высказывало никаких претензий к фестивалю в 2019 году.

"Защита дикой природы имеет для нас первостепенное значение, и мы всегда тщательно следим за состоянием водостоков во время фестивалей", - заявил представитель фестиваля.

Он, однако, согласился, что посетители действительно не всегда используют туалеты и часто справляют нужду где придется.

"Мы не оправдываем употребление наркотиков и будем делать все возможное, чтобы препятствовать публичному массовому мочеиспусканию. Мы также будем рады ознакомиться с подробностями проведённого исследования и совместно поработать с учеными", - сказали организаторы Гластонбери.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В среднем, каждый год фестиваль Гластонбери посещают 200 тысяч человек

"Заражение почвы наркотиками в результате общественного мочеиспускания происходит на каждом музыкальном фестивале. Но фестиваль Гластонбери проходит очень близко к реке, и наркотики, которые попадают в почву вместе с мочой, не успевают разложиться в земле и попадают в хрупкую пресноводную экосистему", - говорит Дэн Аберг, студент магистратуры Школы естественных наук при Университете Бангора в Уэльсе.

Ученые говорят, что необходимо провести больше исследований, чтобы найти безопасные методы, позволяющие минимизировать влияние наркотиков, попадающих в окружающую среду вместе с продуктами человеческой жизнедеятельности.