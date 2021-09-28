В реке на территории фестиваля Гластонбери обнаружили MDMA и кокаин
В реке Уайтлэйк, которая протекает по территории музыкального фестиваля Гластонбери в английском графстве Сомерсет, обнаружена опасная для окружающей среды концентрация наркотиков.
Ученые брали пробы до, во время и после фестиваля в 2019 году и выяснили, что по окончании мероприятия концентрация MDMA в воде увеличилась в четыре раза. В реке также были обнаружены следы кокаина.
Предположительно, наркотики попали в реку с мочой, несмотря на то, что на территории фестиваля, как правило, устанавливается несколько тысяч туалетных кабин и мобильные писсуары.
Ученые утверждают, что наркотики в воде могут угрожать существованию редких видов угрей, которые обитают в этом районе.
Представитель фестиваля Гластонбери сказал, что Агентство по окружающей среде не высказывало никаких претензий к фестивалю в 2019 году.
"Защита дикой природы имеет для нас первостепенное значение, и мы всегда тщательно следим за состоянием водостоков во время фестивалей", - заявил представитель фестиваля.
Он, однако, согласился, что посетители действительно не всегда используют туалеты и часто справляют нужду где придется.
"Мы не оправдываем употребление наркотиков и будем делать все возможное, чтобы препятствовать публичному массовому мочеиспусканию. Мы также будем рады ознакомиться с подробностями проведённого исследования и совместно поработать с учеными", - сказали организаторы Гластонбери.
"Заражение почвы наркотиками в результате общественного мочеиспускания происходит на каждом музыкальном фестивале. Но фестиваль Гластонбери проходит очень близко к реке, и наркотики, которые попадают в почву вместе с мочой, не успевают разложиться в земле и попадают в хрупкую пресноводную экосистему", - говорит Дэн Аберг, студент магистратуры Школы естественных наук при Университете Бангора в Уэльсе.
Ученые говорят, что необходимо провести больше исследований, чтобы найти безопасные методы, позволяющие минимизировать влияние наркотиков, попадающих в окружающую среду вместе с продуктами человеческой жизнедеятельности.
Фестиваль Гластонбери проводится с 1970 года и является одним из главных музыкальных событий года в Британии. В 2020 и 2021 гг. фестиваль был отменен из-за пандемии коронавируса.
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