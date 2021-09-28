"Зоны без ЛГБТ" закрываются. Воеводства в Польше под нажимом ЕС отменяют законы о запрете гей-пропаганды

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Ранее эти польские регионы провозгласили себя "зонами, свободными от ЛГБТ"

Местные советы уже четырех регионов Польши, которые ранее объявили себя "зонами, свободными от ЛГБТ", отменили решения, направленные против представителей ЛГБТ-сообщества. В начале сентября Европейская комиссия пригрозила властям этих польских областей прекратить финансовую помощь в рамках программы регионального развития REACT-EU на сумму 126 миллионов евро в год.

В понедельник решения о введении "зон без ЛГБТ" отменили сеймики (региональные парламенты) Подкарпатского, Люблинского и Малопольского воеводств [самая крупная административно-территориальная единица Польши, всего их 16], а в прошлую среду аналогичное решение было принято в Свентокшиском воеводстве.

"Действия ваших региональных властей, которые приняли декларации, резолюции или постановления, описывающие ЛГБТ-сообщество как "идеологию" и объявляющие ваши районы недружественными для ЛГБТ, ставят под сомнение вашу способность обеспечить соблюдение принципа недопустимости дискриминации. Этот принцип является предпосылкой для использования европейских фондов поддержки экономического развития", - говорилось в письме Европейской комиссии.

В 2019-2020 годах пять воеводств Польши и порядка ста городов и повятов [соответствует району в России] объявили себя "зонами, свободными от ЛГБТ-идеологии". Как считают правозащитники, такие регионы составляют около трети территории страны. Почти все они компактно расположены на юго-востоке страны, именуемом Малой Польшей, где особенно сильны религиозные настроения и позиции "Права и справедливости".

За счет дотаций Евросоюза повсюду в Польше прокладываются дороги, модернизируются предприятия, строятся больницы и школы.

Министр юстиции Польши Збигнев Зёбро в понедельник выразил сожаление в связи с отменой резолюций и назвал действия ЕС шантажом. "Мы видим использование механизмов запугивания и экономического насилия. При помощи угроз и шантажа Европейская комиссия пытается заблокировать платежи для региональных властей, которые приняли резолюции по защите семьи", - сказал Зёбро на пресс-конференции.

Костел и Европа

Польша - одна из наиболее религиозных стран в мире, позиция католической церкви или, как говорят поляки, костела по любым вопросам здесь имеет огромный вес. Однако правозащитники называют ее и самым гомофобным государством Европы. Правящая партия "Право и справедливость" в 2015 году строила свою предвыборную кампанию вокруг проблемы миграции, а в 2019-м - на защите того, что она считает "традиционными семейными ценностями".

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Краковский архиепископ Марек Ендрашевский в августе 2019 года в проповеди назвал идеологию ЛГБТ "радужной чумой". Выражение подхватили консерваторы.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в прошлом году назвала эти территории "зонами, свободными от гуманизма" и сказала, что подобным вещам не должно быть места в ЕС.

В марте этого года Европарламент в ответ польским консерваторам объявил весь Евросоюз "зоной свободы ЛГБТ". В июле Еврокомиссия начала расследование в отношении Польши и Венгрии, где, по ее мнению, ущемляются права ЛГБТ-сообщества.

Четыре французских коммуны, а также голландский город Ньивегейн и немецкий Шверте приостановили побратимские отношения с шестью польскими городами, которые объявили себя зонами, свободными от ЛГБТ-идеологии.

Представители "Права и справедливости" утверждали, что законы носят декларативный характер, и вообще за границей их не так поняли. Действительно, санкции за принадлежность к ЛГБТ-сообществу в них не прописаны. Однако под запретом оказались гей-парады и вообще любое позитивное упоминание о секс-меньшинствах.

В результате представители ЛГБТ оказались под сильным психологическим давлением. По их словам, для того, чтобы жить в Малой Польше и быть открытым геем, требуется большое мужество.

Резолюции польских регионов во многом напоминали российский закон о гей-пропаганде, но не имели оговорки "среди несовершеннолетних".

Мнение меняется

Отменяя свои резолюции, сеймики приняли взамен новые декларации об "уважении многовековой традиции и культуры Польской Республики, равноправии и справедливом обращении", подчеркнув при этом, что традиционная семья является основой общества. ЛГБТ в них вообще не упоминаются, а говорится о недопустимости дискриминации в отношении кого бы то ни было.

Сеймик Малопольского воеводства, который возглавляет Ян Дуда, отец президента Анджея Дуды, в августе отказался пересматривать прежнюю резолюцию, но затем все же вернулся к этому вопросу.

Польский ЛГБТ-активист Барт Сташевский в интервью Би-би-си назвал принятые решения положительным, но недостаточным шагом. По его мнению, "политики игрaют с нами", лишь откорректировав прежние резолюции, а некоторые речи, прозвучавшие в сеймиках накануне голосования, возмутительны. "Нам еще предстоит бороться, потому что, как мы видим, они не спешат отводить войска, они все еще настроены на войну с негетеросексуальными людьми", - сказал он.

Однополые браки и усыновление детей однополыми парами остаются вне закона во всей Польше. Согласно отчету неправительственной правозащитной организации ILGA-Europe за 2020 год, ситуация с правами ЛГБТ-сообщества в Польше является худшей в Евросоюзе. При этом Польша еще в 1932 году, намного раньше большинства государств Европы, отменила уголовную ответственность за гомосексуализм.