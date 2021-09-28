В руднике в Канаде сломался подъемник. Шахтерам пришлось 10 часов карабкаться вверх по лестнице
Тридцать девять шахтеров в Канаде более 10 часов карабкались вверх по лестницам с глубины около километра после повреждения подъемной системы.
Рабочие застряли в руднике "Тоттен" вблизи города Садбери (провинция Онтарио) в минувшее воскресенье. Подъемная система вышла из строя после того, как в шахту подъемника врезался тяжелый ковш экскаватора и застрял в ней.
Шахтеры находились на глубине от 900 до 1200 метров. Как сообщила управляющая рудником бразильская компания Vale, никто из рабочих не пострадал.
Подниматься наверх пришлось по лестницам, и заняло это около 10 часов: измученные шахтеры привязывали себя к лестнице ремнями во время долгого подъема. Первые четверо рабочих выбрались на поверхность к раннему утру во вторник, сообщает канадский телеканал Си-ти-ви.
На момент спасательной операции рабочие провели под землей более 35 часов, рассказал газете Toronto Star начальник горноспасательной службы Онтарио Шон Райдаут. Он добавил, что в случае необходимости через каждые 100 метров шахтеры могли брать небольшой перерыв.
"Они находятся в безопасности, все в хорошем настроении, сообщений о травмах не поступало. Наша задача - доставить их на поверхность в таком же состоянии", - говорил Шон Райдаут.
Шахта "Тоттен" была открыта в 2014 году. На руднике добывают медь, никель и драгоценные металлы. Здесь работают более 200 человек.
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