В руднике в Канаде сломался подъемник. Шахтерам пришлось 10 часов карабкаться вверх по лестнице

19 минут назад

Тридцать девять шахтеров в Канаде более 10 часов карабкались вверх по лестницам с глубины около километра после повреждения подъемной системы.

Рабочие застряли в руднике "Тоттен" вблизи города Садбери (провинция Онтарио) в минувшее воскресенье. Подъемная система вышла из строя после того, как в шахту подъемника врезался тяжелый ковш экскаватора и застрял в ней.

Шахтеры находились на глубине от 900 до 1200 метров. Как сообщила управляющая рудником бразильская компания Vale, никто из рабочих не пострадал.

Подниматься наверх пришлось по лестницам, и заняло это около 10 часов: измученные шахтеры привязывали себя к лестнице ремнями во время долгого подъема. Первые четверо рабочих выбрались на поверхность к раннему утру во вторник, сообщает канадский телеканал Си-ти-ви.

На момент спасательной операции рабочие провели под землей более 35 часов, рассказал газете Toronto Star начальник горноспасательной службы Онтарио Шон Райдаут. Он добавил, что в случае необходимости через каждые 100 метров шахтеры могли брать небольшой перерыв.

"Они находятся в безопасности, все в хорошем настроении, сообщений о травмах не поступало. Наша задача - доставить их на поверхность в таком же состоянии", - говорил Шон Райдаут.