Фумио Кисида выиграл гонку за право стать следующим премьер-министром Японии

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Фумио Кисида почти наверняка станет 100-м премьер-министром Японии

Бывший глава министерства иностранных дел Японии Фумио Кисида возглавит правящую Либерально-демократическую партию (ЛДП) и с большой вероятностью теперь возглавит страну.

Кисида сменит Ёсихидэ Сугу, который решил уйти в отставку всего через год пребывания в должности из-за резкого падения рейтингов партии, которое связывают с неудачной борьбой с пандемией.

Первая задача нового премьер-министра - привести ЛДП к победе на всеобщих выборах, которые должны пройти в Японии до конца ноября. Популярность партии упала из-за решения провести Олимпийские игры в Токио, несмотря на протесты жителей страны.

В прошлом году Кисида уступил Суге на выборах лидера по итогам внутрипартийного голосования. Однако после отставки Суги Кисида бывший министр иностранных дел сумел обойти Таро Коно, экс-главу МИД и министерства обороны, которого многие считали наиболее популярным кандидатом.

Учитывая большинство ЛДП в парламенте, теперь он почти наверняка займет премьерское кресло. Решение по вопросу о том, кто возглавит правительство, будет принято в на сессии парламента в понедельник, 4 октября.

Новому премьеру предстоит решить ряд серьезных проблем, в частности, восстановить экономику после пандемии и противостоять угрозам со стороны Северной Кореи.

Он также предложил создать "агентство по управлению кризисными ситуациями в области здравоохранения" для борьбы с пандемией.

Анализ: 100-й премьер-министр Японии

Марико Ои, BBC News, Япония

Лидером гонки за премьерское кресло считался высокопоставленный министр Таро Коно, известный откровенными ответами двум с половиной миллионам своих подписчиков в "Твиттере".

Однако партия сделала выбор в пользу бывшего министра иностранных дел Фумио Кисида. Он станет 100-м премьер-министром страны на внеочередной сессии парламента 4 октября.

Как и все другие кандидаты, Кисида происходит из семьи политиков.

Он известен как умеренно-либеральный политик, поэтому ожидается, что он немного уведет правящую консервативную партию влево.

Критики описывают его как вежливого и скучного человека, но в партии его уже давно рассматривали как будущего лидера. И что наиболее важно, в отличие от своего конкурента Коно, Кисида пользовался поддержкой партийной "старой гвардии".

Он пообещал потратить миллиарды долларов, чтобы помочь третьей по величине экономике мира оправиться от последствий пандемии.

В отличие от другого соперника, Санаэ Такаичи, он более критически относился к экономической политике бывшего премьер-министра Синдзо Абэ, известной как "Абэномика", утверждая, что от нее богатеют только богатые.

Кисида также обвинил Китай в желании экспортировать "свою авторитарную систему".