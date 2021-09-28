Стоимость нефти Brent достигла трехлетнего максимума, цены на газ бьют рекорды. Почему?

36 минут назад

Автор фото, Getty Images

Стоимость барреля нефти марки Brent превысила 80 долларов впервые с октября 2018 год. Параллельно цена на газ в Европе установила исторический рекорд, впервые превысив 1 тысячу долларов за тысячу кубометров. Экономисты уже начали строить смелые прогнозы: некоторые ждут нефти по 90 долларов за баррель и роста спроса в ближайшие годы.

На фоне роста цен на энергоносители рекорды показал и фондовый рынок: индекс Мосбиржи в начале торгов во вторник вырос до 4110,9 пункта, что стало его самым высоким значением за всю историю.

Дорожающая нефть привела к росту котировок и российских нефтяных компаний. Акции "Лукойла" обновили исторический максимум, подорожав до 7055,5 рублей. Рекорд установили и акции "Газпром нефти": цена на них поднялась выше 484,6 рубля и также обновила исторический максимум, установленный в прошлом году.

Нефть по 90 долларов

По прогнозам инвестбанка Goldman Sachs, цены на нефть продолжат расти и дальше и до конца года могут достичь 90 долларов за баррель, так как спрос на нефть, резко упавший с началом пандемии коронавируса, восстановился гораздо быстрее, чем ожидалось, а предложение по-прежнему ограничено.

В июле страны-члены ОПЕК+ согласились увеличить свою добычу, чтобы снизить цену на нефть и ослабить давление на мировую экономику. В прошлом году ОПЕК и партнеры сократили добычу на рекордные 10 млн баррелей в сутки на фоне спада спроса и цен, вызванных пандемией.

В ежемесячном отчете в сентябре ОПЕК писала, что прогноз по спросу на нефть на этот и следующий годы увеличен на фоне оживления мировой экономики посел пандемии: люди начинают больше путешествовать по мере снятия ограничений. По прогнозу организации, в 2022 году спрос на нефть достигнет 100,8 млрд баррелей в сутки - это больше, чем до пандемии.

Однако многие участники рынка опасаются, что ОПЕК+ все же не сможет оперативно увеличить добычу в ответ на повышенный спрос.

"Ряд членов альянса уже сейчас испытывает затруднения с восстановлением производства. Африканские экспортирующие страны Нигерия и Ангола в этом году добывают в среднем на 276 тысяч баррелей в сутки меньше, чем им позволяет их средняя совокупная квота в 2,83 млн", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов в комментарии по рынку.

О временных перебоях с поставками пишет и ОПЕК: в Северной Америке, например, на добычу нефти повлиял ураган "Ида", который поразил юго-восточную часть США в августе и сентябре этого года, а также пожар на трубопроводе в Мексиканском заливе в июле. Падает добыча и Северном море.

Цены на энергоносители растут также на фоне опасений участников рынка, что зимой потребители могут столкнуться с дефицитом топлива, говорит старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

"В Европе, например, уровень газа в газохранилищах по-прежнему находится на рекордно низком уровне, нет ясности со временем запуска "Северного потока-2", через который "Газпром", возможно, был бы готов увеличить поставки в Европу, а конкуренция с азиатскими покупателями за сжиженный газ остается крайне высокой", - объясняет Мариниченко.

По его мнению, ряд стран Азии и Ближнего Востока этой зимой могут даже рассмотреть возможность увеличения загрузки электростанций, работающих на нефтепродуктах, чтобы компенсировать дороговизну и возможную нехватку газа, что в моменте может привести к росту спроса и цен на нефть, особенно в условиях постепенного восстановления мировой экономики и регулирования предложения со стороны ОПЕК+.

10 сентября официально завершилось строительство трубопровода "Северный поток-2" - крупнейшего проекта "Газпрома" для реализации поставок газа в Европу. За день до этого цена газа в Европе обновила очередной исторический максимум и достигла рекордной на тот момент отметки в 700 долларов за тысячу кубов. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер утверждал, что сильное отставание в закачке газа в подземные газохранилища (ПХГ) Европы и растущий спрос на газ привели к тому, что цены на этот вид топлива в Европе побили рекорды и могут продолжить рост.

Автор фото, Peter Kovalev/Tass Подпись к фото, "Газпром" в середине сентября объявил о завершении строительства "Северного потока-2"

Причем долгосрочные прогнозы по нефти также остаются достаточно благоприятными. ОПЕК во вторник опубликовал ежегодный доклад World Oil Outlook (WOO), согласно которому нефть останется топливом с наибольшей долей в мировом энергетическом балансе вплоть до 2045 года, хотя уже в 2035 году рост спроса на нее прекратится.

"В 2020 году нефть удовлетворяла 30% мировых потребностей в энергоресурсах. На фоне восстановления спроса на нефть после пандемии ожидается, что доля нефти постепенно увеличится до уровня более 31% к 2025 году, после чего начнет снижаться и достигнет 28% к 2045 году", - говорится в докладе.

Параллельно будет расти спрос на возобновляемые источники энергии и природный газ, считают эксперты ОПЕК.

По прогнозам организации, спрос на газ увеличится на 21,6 млн баррелей в сутки в период с 2020 по 2045 год, и в итоге общий спрос в 2045 году достигнет 85,7 млн баррелей в сутки. Таким образом, доля газа в мировом энергобалансе в 2045 году вырастет с нынешних 23,3% до 24,4%, и он займет второе место среди всех видов энергии (в 2020 году на втором месте после нефти шел уголь), говорится в докладе.

Что будет с рублем?

Курс рубля на новостях о росте цен на энергоносители слегка укрепился к доллару и к евро: утром во вторник доллар снизился до 72,50 рубля, а евро - до 84,75 рубля (рост составил всего несколько копеек к понедельнику).

Эксперты полагают, что существенного влияния на российскую валюту ситуация на нефтяном рынке не окажет.

"Для любого экспортера ресурсов рост цен на них - это хорошая новость, как с точки зрения бюджетных доходов, так и с точки зрения валютной выручки", - рассуждает Дмитрий Маринченко. Устойчивый рост цена на нефть и газ могут, по его словам, укрепить рубль. Однако сейчас устойчивой связи между ценами на нефть и курсом рубля нет, утверждает эксперт.

Долгое время курс рубля реагировал на любые колебания цен на нефть. Однако несколько лет назад российские власти ввели бюджетное правило: в бюджете закрепляется цены на нефть, если реальные цены выше, то дополнительные доходы идут в резервы. Бюджетное правило привело к тому, что курс рубля перестал жестко следовать за ценами на нефть.

По мнению аналитика "Промсвязьбанка" Егора Жильникова, сдерживающим фактором в укреплении российской валюты выступает рост санкционного риска со стороны США, а также отсутствие динамики на рынках развивающихся стран.

"Мы не ждем серьезного укрепления национальной (российской) валюты. Мы допускаем, что пара доллар/рубль на фоне ралли на нефтяном рынке может инерционно опуститься к отметке 72 рубля, но рассчитываем, что в дальнейшем доллар вернется в наш целевой диапазон 72,5-74,5рублей", - рассуждает эксперт.