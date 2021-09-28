Российским судьей ЕСПЧ избран чиновник Совета Европы. Кандидатов предлагал Кремль

Анна Пушкарская

Би-би-си

час назад

Автор фото, Vladimir Gerdo/TASS

Российским судьей в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) с 2022 года станет Михаил Лобов. Переезжать ему не придется - новый судья с 1997 года работает в Страсбурге. ПАСЕ выбрала чиновника Совета Европы из трех кандидатур, предложенных Владимиром Путиным. При этом согласно Европейской конвенции по защите прав человека, судьи ЕСПЧ не могут зависеть от национальных властей.

За кандидатуру Михаила Лобова во вторник проголосовала ПАСЕ. За него отдано 187 голосов, за Наталью Павлову - 18, за Андрея Бушева - 4, объявил председатель ПАСЕ Рик Демс. 29 бюллетеней были испорчены или не учтены.

Глава ПАСЕ уточнил, что мандат нового судьи Лобова начинается со 2 января 2022 года и продлится девять лет. Он станет четвертым российским судьей в ЕСПЧ за всю историю. Полномочия действующего российского судьи Дмитрия Дедова истекают в 2021 году.

Судья ЕСПЧ участвует в рассмотрении всех дел по жалобам против своего государства и по стандартам Совета Европы должен представлять не власти этой страны, а национальную правовую систему и общество в целом.

Чиновник из Страсбурга

Лобов - единственный из российских кандидатов, кому в случае избрания судьей не придется переезжать в Страсбург. Он работает в аппарате Совета Европы (СЕ) с 1997 года, а с 2014 года возглавляет департамент политики и сотрудничества в области прав человека в Генеральном директорате прав человека и верховенства права СЕ.

Карьеру в Страсбурге Лобов начинал советником по правовым вопросам в департаменте исполнения постановлений ЕСПЧ, затем был начальником юридического отдела в секретариате ЕСПЧ. В 1990-е годы Лобов преподавал конституционное право в Университете Роберта Шумана в Страсбурге.

Там же он получил магистерскую степень (D.E.A.) по международному праву, а в 2004 году - в школе права Колумбийского Университета в Нью-Йорке. Лобов окончил в Москве международно-правовой факультет МГИМО.

Кого заменит Михаил Лобов

Нынешний представитель России Дмитрий Дедов до назначения в ЕСПЧ был судьей Высшего арбитражного суда, который Путин за время его пребывания в Страсбурге успел ликвидировать.

Отец Дедова - академик РАН эндокринолог Иван Дедов по данным Znak.com считается близким Путину ученым, в 2017 году под его руководством защитила диссертацию Мария Воронцова, которую СМИ называют старшей дочерью российского президента.

Дмитрий Дедов, впрочем, нередко голосовал за признание России нарушившей Европейскую конвенцию. Он часто выступал с особыми мнениями как в пользу, так и против российских властей - например, занимал даже более жесткую позицию по жалобе о нарушении права Алексея Навального на справедливый суд во время процесса по делу "Кировлеса".

Дедов тогда заявил, что мотивы преследования Навального следовало признать политическими. "Известный и политически активный человек привлечен к уголовной ответственности в результате произвольного истолкования законодательства" с целью "заставить замолчать диссидентов с помощью уголовного дела", говорилось в особом мнении Дедова и еще двух судей.

Защищал Дедов и право на "юридическое признание" семейных отношений, "отличающихся от обычного понимания союза между мужчиной и женщиной".

Как в ПАСЕ выбирали нового судью

16 июня 2021 года Комиссия ПАСЕ по выбору судей ЕСПЧ предложила Бюро ПАСЕ "не одобрять" представленный Кремлем список кандидатов по "процедурным основаниям". По правилам выбора судей, такое происходит, если "национальная процедура отбора не удовлетворяет минимальным требованиям справедливости и прозрачности".

Однако уже 23 июня комиссия передумала отклонять список Путина, указав, что российские власти представили "дополнительную информацию о процедуре национального отбора". В итоге все трое кандидатов в сентябре прошли собеседования в Страсбурге, и на прошлой неделе комиссия рекомендовала на пост судьи Лобова. Сегодня за это проголосовала ПАСЕ.

Таким образом, Москве все же удалось вовремя продвинуть список своих кандидатов, хотя, например, у Киева это не получается уже три года. 27 cентября ПАСЕ с небольшим перевесом голосов отклонила очередную просьбу Украины рассмотреть список ее кандидатов и попросила представить новый. Из-за этого в судейском кресле остается судья Анна Юдковская, чей срок полномочий истек еще в 2019 году.

Кто еще входил в тройку кандидатов Кремля

По правилам ПАСЕ в тройку кандидатов обязательно должна была входить женщина, все трое должны быть авторитетными юристами не старше 65 лет, с практическим опытом в сфере прав человека, знанием международного права и официальных языков Совета Европы (СЕ) - английского или французского.

Кроме Лобова президент Владимир Путин повторно предлагал ПАСЕ кандидатуру бывшего судьи ЕСПЧ ad hoc по делу ЮКОСа, преподавателя СПбГУ Андрея Бушева. В Страсбурге он известен именно как человек, участвовавший в рассмотрении жалобы ЮКОСа против России, поскольку постоянный судья Анатолий Ковлер взял тогда самоотвод.

Бушев не согласился с решением ЕСПЧ и написал особое мнение, совпадающее с позицией властей России. Россия в итоге отказалась исполнить решение суда о выплате 1,9 млрд евро бывшим акционерам ЮКОСа. В резюме Бушева в качестве кандидата в судьи ЕСПЧ в 2011 году участие в рассмотрении именно этого дела было указано как пример деятельности в сфере прав человека.

Не прошла в ЕСПЧ и судья Верховного суда России по экономическим спорам Наталия Павлова. Она не раз принимала решения в пользу властей по громким коммерческим спорам и представляла ВС на процессе в Конституционном суде по жалобам компаний на национализацию частной собственности в Крыму.

Власти Крыма тогда оправдывали свои действия в том числе "принципами международного права " и практикой ЕСПЧ. Судья Павлова выступила на их стороне, призвав КС помнить об "общеизвестных фактах" незаконной приватизации в Крыму. КС тогда отправил дела заявителей на пересмотр в арбитражные суды, чьи решения пересматривает коллегия Верховного суда, куда входит Павлова. Добиться возврата собственности им не удалось.

Кто не стал выдвиженцем от Путина

Шорт-лист для Путина сформировал по итогам конкурса в ноябре 2020 года минюст РФ, несмотря на то, что на тот момент это министерство выступало ответчиком в делах против России (весной 2021 года эти полномочия перешли к генеральной прокуратуре).

Для отправки в Страсбург Путин сократил шорт-лист минюста вдвое. Президент не включил в итоговый список единственного среди кандидатов действующего адвоката с опытом правозащитной деятельности Дмитрия Бартенева. Он вел и не раз выигрывал в ЕСПЧ дела заявителей против России.

Не попал в кремлевскую тройку также главный редактор и соучредитель российского "Бюллетеня ЕСПЧ" Юрий Берестнев - один из первых организаторов взаимодействия России с Европейским судом. С 1998 по 2007 годы он возглавлял в государственно-правовом управлении президента департамент по обеспечению деятельности уполномоченного при ЕСПЧ.