На Навального и его соратников завели новое дело - о создании экстремистского сообщества

38 минут назад

Следственный комитет России возбудил дело о создании экстремистского сообщества в отношении оппозиционера Алексея Навального и двух его соратников - Леонида Волкова и Ивана Жданова. Еще несколько сторонников Навального подозреваются в участии в экстремистском сообществе, говорится в сообщении на сайте СКР.

Следствие считает, что деятельность "экстремистского сообщества" была направлена на "дискредитацию органов государственной власти и проводимой ими политики, дестабилизацию обстановки в регионах". Кроме того, считает следствие, фигуранты дела создавали протестные настроения и проводили протестные акции, перерастающие в массовые беспорядки.

По статье об организации экстремистского сообщества Навальному, Волкову и Жданову грозит до 10 лет лишения свободы. Подозреваемыми по статье об участии в этом сообществе проходят Любовь Соболь, Георгий Албуров, Руслан Шаведдинов, Вячеслав Гимади, Павел Зеленский и Рустем Мулюков - им грозит до шести лет колонии.

"Я не занимаюсь и никогда не занимался комментариями по повестке", - сказал Би-би-си Леонид Волков в ответ на просьбу прокомментировать новое уголовное дело.

Руслан Шаведдинов сказал Би-би-си, что продолжит свою деятельность.

"Эти выдуманные уголовные дела отлично показывают, что мы все делаем правильно, а эти жулики боятся и пытаются таким образом надавить", - заявил он.

Известно, что Волков и Шаведдинов, а также Соболь, Жданов и Албуров находятся за границей.

Сам Навальный с февраля находится в исправительной колонии во Владимирской области. После того как политик вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение после отравления, ему заменили условный срок по делу "Ив Роше" на реальный, обвинив в нарушении условий испытательного срока.

Летом этого года российские власти признали все структуры Навального экстремистскими и запретили их деятельность.