Минюст России включил "ОВД-Инфо", "Медиазону" и "Зону права" в реестры иностранных агентов
Российское министерство юстиции включило издание "Медиазона" в реестр СМИ, признанных иностранными агентами. Кроме того, в реестр попала организация "Зона права", занимающаяся помощью заключенным, а в список физлиц-иноагентов - главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов и ее издатель Петр Верзилов. Также минюст включил портал "ОВД-Инфо", помогающий задержанным на акциях протеста, в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.
В обновленном списке на сайте минюста указано, что в него включены общество с ограниченной ответственностью "ЗП" (по данным сайта Роскомнадзора так называется юридическое лицо, учредившее "Медиазону") и общество с ограниченной ответственностью "Зона права".
В сообщении отдельно уточняется, что в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, включен медиапроект "ОВД-Инфо". Издание специализируется на освещении протестных акций и помощи людям, задержанным на них.
Список физлиц-иноагентов пополнился более чем на 20 имен, помимо Смирнова и Верзилова среди них - сотрудники движения"Голос" (признано иностранным агентом российским минюстом).
В частности, в реестр СМИ-иноагентов попали координатор "Голоса" в Алтайском крае Екатерина Кильтау, члены совета "Голоса" Аркадий Любарев и Юрий Гурман, координатор в Свердловской области Александр Грезев, координатор "Голоса" в Твери Артем Важенков и координатор движения в Москве Владимир Егоров.
В реестр также включили координаторов движения в Санкт-Петербурге, Рязани, Московской, Тамбовской, Ивановской, Псковской, Самарской, Кемеровской и Иркутской областях, а также в Приморье, Мордовии, Татарстане и Пермском крае.
"Метят нас в массовом порядке"
"Я буквально несколько минут как узнал. Сейчас трудно комментировать. Ну что, они вот так метят нас в массовом порядке. Я не понимаю оснований, они не утруждают себя тем, чтобы эти основания сообщать. Они метят общественников, которые выступают с собственным мнением. Вот наверное и все, что я могу сказать. Никто из нас не получает иностранное финансирование, но они себя не утруждают доказательствами", - сказал Би-би-си включенный в реестр СМИ-иноагентов член совета "Голоса" Аркадий Любарев.
"Я пенсионер, не получаю нигде зарплату. Я член совета движения «Голос», но это общественная работа. В Независимом институте выборов я не работаю с 2008 года, да и эта организация несколько лет назад ликвидирована", уточнил он.
На вопрос, сможет ли он продолжать свою деятельность, Любарев ответил: "Я думаю, что смогу. Что касается требования везде во всех публикациях указывать, что ты иностранный агент, я это и сейчас делаю почти во всех публикациях как член совета движения "Голос". Теперь жестче, придется указывать во всех, ну привыкну. Все, кто нас читают, прекрасно понимают всю эту дурь".
"Про сам статус мне кажется все предельно понятно. Не нужны никакие доказательства, они даже в суде их не предоставляют. Давайте это даже не обсуждать, мне кажется это чудовищно. Вообще кого-то называть в России иностранный агент просто за гранью. Это безусловно тождественно врагу народа", - написал в своем телеграм-канале признанный иностранным агентом главред "Медиазоны" Сергей Смирнов.
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