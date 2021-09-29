Минюст России включил "ОВД-Инфо", "Медиазону" и "Зону права" в реестры иностранных агентов

53 минуты назад

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Российское министерство юстиции включило издание "Медиазона" в реестр СМИ, признанных иностранными агентами. Кроме того, в реестр попала организация "Зона права", занимающаяся помощью заключенным, а в список физлиц-иноагентов - главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов и ее издатель Петр Верзилов. Также минюст включил портал "ОВД-Инфо", помогающий задержанным на акциях протеста, в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

В обновленном списке на сайте минюста указано, что в него включены общество с ограниченной ответственностью "ЗП" (по данным сайта Роскомнадзора так называется юридическое лицо, учредившее "Медиазону") и общество с ограниченной ответственностью "Зона права".

В сообщении отдельно уточняется, что в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, включен медиапроект "ОВД-Инфо". Издание специализируется на освещении протестных акций и помощи людям, задержанным на них.

Список физлиц-иноагентов пополнился более чем на 20 имен, помимо Смирнова и Верзилова среди них - сотрудники движения"Голос" (признано иностранным агентом российским минюстом).

В частности, в реестр СМИ-иноагентов попали координатор "Голоса" в Алтайском крае Екатерина Кильтау, члены совета "Голоса" Аркадий Любарев и Юрий Гурман, координатор в Свердловской области Александр Грезев, координатор "Голоса" в Твери Артем Важенков и координатор движения в Москве Владимир Егоров.

В реестр также включили координаторов движения в Санкт-Петербурге, Рязани, Московской, Тамбовской, Ивановской, Псковской, Самарской, Кемеровской и Иркутской областях, а также в Приморье, Мордовии, Татарстане и Пермском крае.

"Метят нас в массовом порядке"

"Я буквально несколько минут как узнал. Сейчас трудно комментировать. Ну что, они вот так метят нас в массовом порядке. Я не понимаю оснований, они не утруждают себя тем, чтобы эти основания сообщать. Они метят общественников, которые выступают с собственным мнением. Вот наверное и все, что я могу сказать. Никто из нас не получает иностранное финансирование, но они себя не утруждают доказательствами", - сказал Би-би-си включенный в реестр СМИ-иноагентов член совета "Голоса" Аркадий Любарев.

"Я пенсионер, не получаю нигде зарплату. Я член совета движения «Голос», но это общественная работа. В Независимом институте выборов я не работаю с 2008 года, да и эта организация несколько лет назад ликвидирована", уточнил он.

На вопрос, сможет ли он продолжать свою деятельность, Любарев ответил: "Я думаю, что смогу. Что касается требования везде во всех публикациях указывать, что ты иностранный агент, я это и сейчас делаю почти во всех публикациях как член совета движения "Голос". Теперь жестче, придется указывать во всех, ну привыкну. Все, кто нас читают, прекрасно понимают всю эту дурь".