Французский астронавт сфотографировал полярное сияние с МКС
Астронавт Европейского космического агентства француз Тома Песке прислал с МКС удивительное фото: снимок полярного сияния, каким его видно с высоты 400 км над Землей.
Снимок Тома Песке сделал еще 20 августа, но опубликовал его только сейчас.
Астронавтам на МКС частенько приходится наблюдать аврору, но в этот раз, написал Песке в "Твиттере", это было особенно яркое зрелище.
"Часть Земли, находящаяся в тени, освещена полной луной, почти как дневным светом", – отметил француз, не уточнив, правда, был ли этот снимок сделан над Северным или Южным полюсом.
Аврора оказалась такой яркой еще и из-за недавней вспышки на Солнце.
Полярное (или северное) сияние возникает, когда заряженные частицы солнечного ветра достигают нашей планеты. Попадая в магнитное поле Земли, они взаимодействуют с верхними слоями земной атмосферы.
Человеческому глазу эти потоки видны как пляшущие полоски света. Особенно мощные вспышки на Солнце - вроде той, что произошла на днях, - приводят к тому, что Земли достигает намного больше заряженных частиц, чем обычно - и тогда аврора получается особенно яркой.
Фото: как северное сияние преображает шотландский ландшафт
На этой неделе нескольким людям на севере Шотландии посчастливилось увидеть и запечатлеть северное сияние. Они поделились с Би-би-си своими снимками.
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