В Мурманске в здание обладминистрации бросили бутылки с зажигательной смесью

34 минуты назад

Автор фото, Lev Fedoseyev/TASS Подпись к фото, Архивное фото

Росгвардия разыскивает в Мурманске человека, бросившего бутылки с зажигательной смесью в здание областного правительства. От огня пострадал тот подъезд здания, который ведет в кабинет губернатора.

Неизвестный мужчина бросил две бутылки с зажигательной смесью в двери здания правительства Мурманской области в ночь на пятницу, сообщили Интерфаксу в областном министерстве информационной политики региона.

Телеграм-канал "Мурманск инсайд", которого агентство называет близким к пресс-службе губернатора Андрея Чибиса, опубликовал запись с камер видеонаблюдения. На ней человек с капюшоном на голове и рюкзаком за плечами что-то достает из пакета, кидает в двери. После этого происходит вспышка, а мужчина убегает.

Здание правительства находится в центре Мурманска на проспекте Ленина. В нем три подъезда. Два из них ведут в правительство области, третий - в мэрию.

От огня пострадал вход во второй подъезд здания, где расположены кабинет губернатора, его заместителей, большой и малый зал заседаний, передает корреспондент Интерфакса. По его словам, следы огня были видны на деревянных дверях, на крыльце остались осколки стеклянной емкости, а в воздухе чувствовался резкий химический запах.

Утром на месте происшествия начали работать сотрудники Следственного комитета России. Росгвардия заявила, что ведет поиски злоумышленника.

"Экипажи Росгвардии переведены на усиленный режим несения службы, - цитирует сообщение РИА Новости. - Выставлены наряды вневедомственной охраны. Росгвардейцы ориентированы на поиск и задержание возможного поджигателя".

"Мурманск инсайд" утверждает, что, по предварительным данным, пострадал один человек - сотрудник охраны. Телеграм-канал также сообщал, что в момент нападения на здание "еще целый ряд чиновников правительства был в своих кабинетах". Что они там делали ночью, не уточняется.

Накануне совет депутатов Мурманска отказался утвердить на должность главы города бывшего министра образования региона Ольгу Дзюбу, которая была выдвинута "Единой Россией". За нее проголосовали только восемь из 25 депутатов совета.