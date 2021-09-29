Дайджест: генералы против Байдена и сценарии ЦРУ в стиле Джеймса Бонда

час назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Генерал Милли угрозу со стороны "Аль-Каиды" реальной, а полный вывод американцев из Афганистана ошибочным

Кто говорит правду - генералы или Байден?

На сенатских слушаниях в Вашингтоне два генерала заявили, что рекомендовали оставить в Афганистане 2,5 тыс. солдат. Показания генералов Марка Милли и Фрэнка Маккензи противоречат словам Джо Байдена, заявившего, что он не помнит подобных советов.

По словам председателя Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли, стремительное падение афганского правительства застало Вашингтон врасплох.

Оба генерала подтвердили, что в Афганистане по-прежнему действует "Аль-Каида" (организация запрещена в России), которая теперь может укрепить свои позиции. Это также противоречит заявлениям президента о том, что эта экстремистская группировка была разгромлена.

Показания генералов в Сенате, как сообщает из Вашингтона корреспондент Би-би-си Энтони Зуркер, предоставляют новые аргументы республиканцам, обвиняющим Джо Байдена в том, что он лгал американцам о ситуации с выводом войск из Афганистана.

На "Спутнике" в США больше не влетишь

США намерены запретить въезд иностранцам, привитым вакцинами, не одобренными ВОЗ или соответствующим американским агентством. Российские власти негодуют из-за "вакцинной дискриминации" по отношению к "Спутнику V".

Российский МИД и депутаты Госдумы жалуются на то, что ВОЗ не спешит сертифицировать вакцину "Спутник V". Новые правила въезда в США, если они будут приняты, могут затронуть около 300 тыс. россиян - именно столько посетило США в 2019 году.

Издержки вакцинной дипломатии уже коснулись Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, куда российскую делегацию не пускали без прививок. А членов российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, по словам председателя Думы Володина, ограничивают в передвижениях в Страсбурге.

Переговоры Путина с Эрдоганом

Автор фото, EPA Подпись к фото, Путин встречался с Эрдоганом в Москве в марте 2020 года

В среду в Сочи встретятся президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.

Пресс-секретарь российского лидера Песков сообщил, что встреча будет очной, хотя Путин продолжает проводить все остальные встречи и совещания по видеосвязи.

Две недели назад российский президент был вынужден уйти на самоизоляцию из-за контактов с несколькими заболевшими коронавирусом.

Суд по делу об опекунстве над Бритни Спирс

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Всякий раз, когда в середине 2000-х Бритни Спирс покидала дом, ее сопровождали сотни папарацци

В среду суд в Лос-Анджелесе заслушает дело об опекунстве над певицей Бритни Спирс.

Она давно борется за право хотя бы частично управлять своими делами, и нынешний суд может стать поворотным моментом, поскольку он решает, отстранить ли отца певицы Джеймса Спирса от опекунства над дочерью или же принять какие-либо шаги по прекращению опекунства над Бритни Спирс как такового.

Как ожидается, у суда соберутся многочисленные участники кампании "Освободите Бритни!"

О шокирующих подробностях жизни звезды поп-музыки рассказывает новый фильм "Бритни против Спирс".

Блокировка RT в Германии и ответные меры

Российский МИД намерен обратиться к профильным российским ведомствам с предложением принять ответные меры против немецких СМИ и YouTube в связи с блокировкой каналов RT в Германии, сообщает "Интерфакс".

Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян сообщила, что YouTube удалил без возможности восстановления два немецких канала RT.

Google сообщил "Интерфаксу", что каналы RT блокированы в YouTube из-за нарушения правил в отношении ложной информации о коронавирусе.

"Не время умирать". Премьера нового фильма об агенте 007

Автор фото, Jeff Spicer/Getty Images Подпись к фото, Присмотримся поближе к главным героям: Линч играет агента "00", которая временно замещает Бонда-Крейга, отдыхающего на Ямайке с женой, доктором-психиатром, которую играет Леа Сейду

Во вторник вечером в лондонском Альберт-холле прошла премьера нового фильма о приключениях Джеймса Бонда "Не время умирать" с Дэниелом Крейгом в главной роли, для которого этот (уже пятый в его карьере) Бонд станет последним.

Нереальная победа в Мадриде

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Победа тираспольцев в Мадриде - одна из самых невероятных в истории Лиги чемпионов

Тираспольский "Шериф" произвел одну из самых громких сенсаций за многие годы Лиги чемпионов, обыграв на выезда 13-кратных обладателей этого кубка мадридский "Реал".

Футболисты молдавского клуба вырвали победу со счетом 2:1 на 89-й минуте матча. Решающий гол забил полузащитник из Люксембурга Себастиан Тиль, тут же получивший желтую карточку за чрезмерное празднование гола.

"Реал" проиграл несмотря на то, что полностью доминировал в матче - владел мячом 76% времени и произвел 31 удар по воротам. Футболисты "Шерифа" смогли пробить по воротам соперника только трижды.

Times: любовь к виски и независимости

Влиятельный шотландский политик Тим Райдаут обрушился на своего коллегу по Шотландской национальной партии (SNP) Стюарта Макдональда и других политиков, опасающихся российского вмешательства в кампанию за независимость, пишет британская Times.

По словам Райдаута, эти люди находятся "на неправильной стороне истории". Он заявил, что имеет дело с русскими, которые на 100 процентов поддерживают независимость Шотландии.

Представитель SNP по вопросам обороны Стюарт Макдональд давно уже предупреждает, что Россия пытается использовать кампанию за шотландскую независимость в своих интересах и распространяет дезинформацию с целью расколоть шотландское общество.

Макдональд предупреждал шотландских националистов, что они не должны дать себя одурачить только потому, что разделяют с Москвой неприязнь к британскому истэблишменту.

Райдаут заявил: "У нас есть партнеры - российская компания, и я могу сказать, они на 100 процентов за независимость Шотландии. Они могут цитировать наизусть Бёрнса, любят наш виски и так далее. Так что любой, кто думает, что существует проблема в отношениях между Россией и Шотландией, находится на неправильной стороне истории".

На что, пишет Times, Макдональд ответил в "Твиттере": "Моя проблема не с российским народом, а с их правительством, которое незаконно вторглось в соседнюю страну и аннексировало ее часть, которое применило химическое оружие, от которого погибла британская гражданка, и которое сажает в тюрьму своих оппонентов".

Daily Telegraph: ЦРУ планировало выкрасть или убить Ассанжа

ЦРУ обсуждало возможность похищения или даже убийства Джулиана Ассанжа, когда он укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, пишет британская Daily Telegraph.

Американцы просили британские власти помочь им в этом деле, утверждает газета, ссылаясь на Yahoo News и неназванных бывших чиновников.

ЦРУ, пишет Daily Telegraph, было настолько разгневано публикацией в 2017 году украденных секретных документов, что высокопоставленные сотрудники попросили представить им "зарисовки" и "варианты" того, как можно убрать основателя WikiLeaks.

По словам одного анонимного бывшего сотрудника американской службы безопасности, Майк Помпео, директор ЦРУ при Трампе, "жаждал отомстить Ассанжу".

Как пишет газета, планы выкрасть или убить Ассанжа стали активно обсуждаться после поступивших сигналов о том, что Россия якобы может вывезти его в Москву.

Сценарии, которые якобы рассматривали высокопоставленные сотрудники, включали возможные перестрелки на лондонских улицах с российскими агентами, таран российской дипломатической автомашины, увозящей Ассанжа и стрельбу по покрышкам российского самолета до того, как он взлетит, отправляясь в Москву.

Однако все эти планы в духе Джеймса Бонда не были одобрены - частично потому, что у юристов Белого дома были большие сомнения по поводу законности подобных действий, а также потому, что, как утверждает Yahoo, Великобритания не разрешила американцам провести такую операцию на британской территории.

Daily Telegraph цитирует бывшего старшего сотрудника контрразведки, также анонимного: "Была дискуссия с британцами о том, чтобы они отвернулись и смотрели в другую сторону, пока команда наших ребят заходит внутрь и проворачивает это дело. Но британцы сказали - ни за что, на нашей территории такого не будет".

Газета направила запрос в ЦРУ и британское посольство в Вашингтоне с просьбой прокомментировать эти сообщения.

WSJ: американцы на российских базах?

Вашингтон обсуждает с Москвой возможность использования российских военных баз в Центральной Азии для действий против возможных угроз в Афганистане, сообщает американская газета Wall Street Journal.

По данным издания, этот вопрос обсуждался в Хельсинки на встрече главы председателя Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли и начальника российского генштаба Валерия Герасимова, который прибыл в столицу Финляндии неофициально.

Как сообщала российская газета "Коммерсант", во время июньского саммита президентов России и США Путин предложил Байдену скоординировать действия в отношении Афганистана. В частности, он якобы предложил американцам использовать российские военные базы в Таджикистане и Киргизии.

Предрешенные выборы: зачем они нужны?

Автор фото, Mikhail Tereshchenko/TASS

В России прошли выборы в Госдуму, и их результаты не стали ни для кого неожиданностью. В XXI веке в России смена власти через выборы еще не происходила ни разу. Тогда зачем вообще нужны эти выборы? Рассказывает Анастасия Голубева:

Зоопарк в Кабуле: что изменилось при талибах

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Как изменился зоопарк в Кабуле при талибах. Видео