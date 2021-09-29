В Минске застрелили IT-менеджера. Власти заявили, что он убил сотрудника КГБ

46 минут назад

КГБ Беларуси сообщил об убийстве своего сотрудника при попытке правоохранителей провести обыск в квартире жителя Минска. Хозяин квартиры якобы был убит ответным огнем, его жена задержана. По данным СМИ, убитый минчанин - сотрудник крупной IT-компании.

Как утверждает КГБ, во вторник его оперативники проводили специальные мероприятия "по отработке адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности". Убитого жильца квартиры в КГБ называют "особо опасным преступником"

Государственный телеканал ОНТ показал смонтированное видео, снятое с разных ракурсов - из подъезда и из квартиры. На одних кадрах люди в штатском на лестничной клетке требуют от хозяев открыть дверь, угрожая в противном случае взломать ее.

На других кадрах, снятых в комнате, виден мужчина с охотничьим ружьем, а также женщина, снимающая происходящее на мобильный телефон. Кем сделаны эти кадры - неизвестно.

Затем снова идут кадры с лестничной клетки. Люди в штатском бьют в дверь кувалдой, затем вскрывают ее болгаркой и врываются в квартиру. Начинается перестрелка, один из тех, кто ворвался в квартиру, падает, видна кровь.

"На законные требования сотрудников правоохранительных органов 31-летний житель Минска отказался открыть дверь квартиры и заблокировался в ней. С целью последующего так называемого "хайпа" проводил видеосъемку. После проникновения в квартиру сотрудников, мужчина открыл огонь из охотничьего ружья в сторону правоохранителей. В результате одному из них причинены телесные повреждения, от которых он скончался в больнице", - заявили в Следственном комитете Беларуси.

Жилец квартиры, открывший огонь по оперативникам, был убит в перестрелке. По информации СМИ, это сотрудник американской IT-компании EPAM Systems Андрей Зельцер, проживавший вместе с женой и сыном-школьником в доме 29 по улице Якубовского.

"Его 40-летняя супруга, которая также проводила видеосъемку преступления и содействовала его совершению, задержана по подозрению в соучастии убийства сотрудника КГБ", - заявляет СК. Где был их сын во время перестрелки, не сообщается.

По данным издания "Медиазона", сейчас задержанная женщина находится в минском СИЗО на улице Окрестина.

Генеральная прокуратура Беларуси уже провела проверку по факту применения огнестрельного оружия. "Прокурорской проверкой установлено, что сотрудники КГБ действовали в пределах предоставленных прав и в соответствии с законодательством", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

В надзорном ведомстве уточнили, что сотрудники КГБ намеревались провести в квартире обыск на основании санкции заместителя генпрокурора и прибыли туда с понятыми.