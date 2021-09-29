СМИ: в Москве прошли обыски в Group-IB, занимающейся кибербезопасностью
В офисе российской компании Group-IB прошли обыски, а ее основатель Илья Сачков был задержан, сообщили СМИ. В чем причина, пока неизвестно. Group-IB - одна из ведущих российских компаний в сфере кибербезопасности, а Сачков был экспертом в Госдуме и МИД России.
Об обысках в офисе Group-IB сообщила телекомпания RTVi в ночь на среду. Журналисты, ссылаясь на собственные источники, утверждают, что ночью у входа в офис на Шарикоподшипниковой улице в Москве стояли пассажирский автобус и минивен с тонированными стеклами и включенными габаритами.
"Человек в штатском перетаскивал вещи из офиса в автобус, а на проходной в самом здании корреспондентов встретили двое вооруженных мужчин в тактической одежде расцветки мультикам и масках на лице", - говорится в публикации на сайте RTVi. Эти мужчины не пустили журналистов внутрь и отказались объяснять происходящее.
Позже представитель Group-IB Ника Комарова подтвердила РБК проведение оперативных мероприятий в московском офисе компании. По ее словам, они прошли утром и закончились вечером 28 сентября.
Комарова также сказала, что информации о причинах обысков нет, а топ-менеджмент и юридические службы "работают над прояснением ситуации".
По данным RTVI, совладельцы Group-IB Сачков и Дмитрий Волков "пропали", связи с ними нет даже у сотрудников. Один из источников телеканала предположил, что следственные действия могли быть связаны с неким уголовным делом, в рамках которого и был задержан Сачков.
Чем известна Group-IB
Group-IB - одна из ведущих российских компаний в сфере компьютерной безопасности. Компания борется с кибератаками и онлайн-мошенничеством и расследует высокотехнологичные преступления.
Компания создана в 2003 году Сачковым и Волковым (он занимает должность технического директора), они же владеют контрольным пакетом акций.
На сайте Group-IB указано, что она сотрудничает с российскими спецслужбами и правоохранительными органами, Интерполом, Европолом и ОБСЕ. Офисы Group-IB расположены в Москве, Иннополисе, Сингапуре, Амстердаме и Дубае.
СМИ отмечают также, что Сачков был членом экспертных комитетов Госдумы, МИД России, Совета Европы и ОБСЕ, занимающихся борьбой с киберпреступностью.
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