СМИ: в Москве прошли обыски в Group-IB, занимающейся кибербезопасностью

44 минуты назад

Автор фото, Sergei Konkov/TASS

В офисе российской компании Group-IB прошли обыски, а ее основатель Илья Сачков был задержан, сообщили СМИ. В чем причина, пока неизвестно. Group-IB - одна из ведущих российских компаний в сфере кибербезопасности, а Сачков был экспертом в Госдуме и МИД России.

Об обысках в офисе Group-IB сообщила телекомпания RTVi в ночь на среду. Журналисты, ссылаясь на собственные источники, утверждают, что ночью у входа в офис на Шарикоподшипниковой улице в Москве стояли пассажирский автобус и минивен с тонированными стеклами и включенными габаритами.

"Человек в штатском перетаскивал вещи из офиса в автобус, а на проходной в самом здании корреспондентов встретили двое вооруженных мужчин в тактической одежде расцветки мультикам и масках на лице", - говорится в публикации на сайте RTVi. Эти мужчины не пустили журналистов внутрь и отказались объяснять происходящее.

Позже представитель Group-IB Ника Комарова подтвердила РБК проведение оперативных мероприятий в московском офисе компании. По ее словам, они прошли утром и закончились вечером 28 сентября.

Комарова также сказала, что информации о причинах обысков нет, а топ-менеджмент и юридические службы "работают над прояснением ситуации".

По данным RTVI, совладельцы Group-IB Сачков и Дмитрий Волков "пропали", связи с ними нет даже у сотрудников. Один из источников телеканала предположил, что следственные действия могли быть связаны с неким уголовным делом, в рамках которого и был задержан Сачков.

Чем известна Group-IB

Автор фото, Mikhail Metzel/TASS Подпись к фото, Президент России Владимир Путин с победителями национальной премии "Немалый бизнес" в Кремле. Основатель Group-IB Илья Сачков - второй слева. 2019 год

Group-IB - одна из ведущих российских компаний в сфере компьютерной безопасности. Компания борется с кибератаками и онлайн-мошенничеством и расследует высокотехнологичные преступления.

Компания создана в 2003 году Сачковым и Волковым (он занимает должность технического директора), они же владеют контрольным пакетом акций.

На сайте Group-IB указано, что она сотрудничает с российскими спецслужбами и правоохранительными органами, Интерполом, Европолом и ОБСЕ. Офисы Group-IB расположены в Москве, Иннополисе, Сингапуре, Амстердаме и Дубае.