Британия разрешит выращивать генетически отредактированные организмы. Это стало возможным после брексита

11 минут назад

Автор фото, JIC Подпись к фото, Этот помидор был создан при помощи технологий генетического редактирования, он отличается повышенным содержанием витамина C. Теперь подобные продукты станет намного проще производить и продавать в Англии.

Правительство Великобритании намерено разрешить коммерческое выращивание на территории Англии генетически отредактированных сельскохозяйственных культур. Предполагается, что новые сорта будут оценивать и сертифицировать по тем же критериям, которые применяются в отношении обычных растений.

Региональным властям Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии предстоит самостоятельно принять решение по этому вопросу.

Между генетически отредактированными и генетически модифицированными растениями есть существенная разница. Последние обычно обозначаются как ГМО, при их создании ученые глубже вмешиваются в генную структуру, вплоть до пересадки растениям генов животных. Генное редактирование - это изменение природных генов того или иного вида, это такой же механизм, как при традиционной селекции сортов методом скрещивания, только процесс занимает не годы, а месяцы.

Правила ЕС регулируют генетически отредактированные растения точно так же, как генетически модифицированные. Для их использования в сельском хозяйстве требуются многолетние испытания и тщательные проверки безопасности, после которых новые сорта должны быть одобрены всеми странами-участниками. Поскольку биотехнологические компании находят эту процедуру слишком обременительной и дорогостоящей, генетически отредактированные растения в Евросоюзе вообще не разводят.

Но после выхода Британии из Европейского союза Лондон не обязан соблюдать самое строгое в мире европейское законодательство о генной инженерии.

"Генное редактирование позволяет полнее использовать генетические ресурсы, данные нам природой. При помощи этого инструмента мы можем справиться с некоторыми серьезнейшими вызовами", - заявил британский министр по вопросам окружающей среды Джордж Юстис.

По словам министра, правительство будет тесно сотрудничать с сельхозпроизводителями и защитниками природы, чтобы создавать сорта растений, устойчивые к изменениям климата. Ученые также надеются, что при помощи генного редактирования удастся получить более питательные, урожайные и устойчивые к экстремальной погоде сорта фруктов, овощей и злаков.

Что будет дальше

В Британии смягчение регулирования пройдет в несколько этапов. Вначале правительство хочет принять закон, закрепляющий различие между генетически отредактированными и генетически модифицированными продуктами. При этом будет отменено лицензирование полевых экспериментов с генетически измененными растениями, которые можно получить путем обычной селекции. Сейчас получение такой лицензии занимает порядка двух месяцев и обходится в несколько тысяч фунтов.

Автор фото, JIC Подпись к фото, Пшеница, которую подвергли генному редактированию для создания сорта с большим размером зерна. Подобная мутация была отмечена в природе только один раз.

Но главное изменение произойдет в следующем году, когда сертификация генетических отредактированных продуктов для массовой продажи начнет осуществляться по тем же правилам, что всех остальных.

При этом, чтобы оставить потребителям свободу выбора, правительство может ввести специальные ярлыки для обозначения генетически отредактированных культур.

В будущем возможно также упрощение правил, регулирующих все генетически модифицированные продукты (ГМО). Это может включать разведение на фермах генетически модифицированного скота, устойчивого к болезням и жаре.

Инициативу правительство ожидаемо приветствовали специалисты по сельскому хозяйству и раскритиковали экологи.

Автор фото, Acceligen Подпись к фото, Американские ученые создали эту породу коров при помощи технологий генного редактирования. Она производит больше молока и отличается устойчивостью к жаре.

В числе сторонников смягчения правил использования генетически измененных культур - профессор Хелен Санг из Рослинского института в Эдинбурге, которая вывела генетически отредактированную породу свиней, устойчивую к болезням легких. "Сделанное в среду заявление - это первый шаг к ликвидации ненужных и антинаучных барьеров, которые тормозят применение передовых методов селекции, позволяющих добиваться нужных изменений при помощи точно рассчитанного вмешательства", - говорит она.

"Более сбалансированный подход к регулированию открывает новые возможности для международного научного сотрудничества, инвестиций и экспорта. Он даст мощный толчок развитию британской науки", - добавила Санг.

Опасения экологов

Но доктор Хелен Уоллес из некоммерческой организации Group Genewatch назвала предложенные изменения "ослаблением стандартов, установленных для защиты здоровья людей и окружающей среды". "Народ не обманешь. Генетически модифицированные продукты и есть генетически модифицированные продукты. Хоть при старых, хоть при новых технологиях, они могут привести к непредсказуемым последствиям", заявила она.

Автор фото, Edinburgh University Подпись к фото, Эти свиньи были выведены при помощи генного редактирования. Они устойчивы к одной из самых распространенных болезней у этого вида животных.

"Модифицированные растения, способные противостоять изменениям климата, нам обещают последние 40 лет, но пока так ничего и не вышло, - утверждает эколог. - 90% генетически модифицированных продуктов, которые выращиваются сегодня, были созданы, чтобы выдерживать сплошное опрыскивание гербицидами, убивающими бабочек и лягушек. Новые генетически отредактированные растения ничем не будут отличаться, и вызовут те же проблемы для окружающей среды".

Директор неправительственной организации GM Freeze Лиз О'Нил считает, что правительство "хочет променять безопасность на высокотехнологичную вседозволенность".

По ее словам, решение смягчить ограничения на использование генной инженерии в сельском хозяйстве было принято после общественных консультаций по этому вопросу, но власти не сообщают о том, какие аргументы прозвучали во время этой процедуры. "GM Freeze направила свои соображения в рамках консультаций и выразила широкий спектр опасений относительно намерения [властей] отменить меры безопасности в области генетически модифицированных продуктов. Но нынешнее заявление говорит о том, что министр нас не услышал", - сетует О'Нил.